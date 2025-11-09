Tu sì que vales, cosa è successo: lacrime per Vessicchio, giudici scioccati e un nuovo finalista (spericolato) Emozioni e show nella puntata di "Tu sì que vales" di sabato 8 novembre: Weddington Silva finalista, giudizi spiazzati con le urne cinerarie

Tu sì que vales rappresenta ormai una vera sicurezza per chi vuole trascorrere il sabato sera all’insegna della leggerezza, con la garanzia di potersi divertire, ma anche di poter provare emozioni importanti e che lasciano un segno nel cuore. La formula del programma è la stessa ormai da anni, ma l’ingresso di Paolo Bonolis da questa stagione si è rivelato una carta davvero vincente per la sua grande versatilità e gli interventi estremamente azzeccati, sia quando si tratta di fare un complimento, sia quando invece è necessario sdrammatizzare, in questo caso non si tira certamente indietro. Anche sui social sono in diversi a essere entusiasti dell’arrivo in giuria del conduttore, al punto tale che c’è chi si è chiesto: "Come abbiamo fatto fino ad ora senza di lui?". Anche questa settima puntata, trasmessa sabato 8 novembre 2025, si è rivelata un successo, è facile quindi aspettarsi che anche questa volta gli ascolti saranno altissimi (finora ha sempre vinto la sfida con Ballando con le stelle, in onda sulla Rai).

Tu sì que vales, settima puntata (8 novembre 2025): cosa è successo

Pur essendo registrato con diverse settimane di anticipo, ieri sera la settima puntata di Tu si que vales è iniziata in una maniera inaspettata, ma quasi doverosa. Il primo blocco della serata è stato un omaggio a Peppe Vessicchio, l’amatissimo direttore d’orchestra scomparso poche ore prima della messa in onda. È stata così trasmessa una clip in suo onore con alcuni dei suoi momenti più belli, legati anche alla collaborazione che ha avuto con Maria De Filippi, che lo ha portato a essere a lungo maestro ad "Amici". Chi segue la trasmissione ogni settimana ricorderà inoltre certamente la sua presenza qualche appuntamento fa, dove era intervenuto nella gara di lypsync vestendo i panni di Fedez al fianco proprio della conduttrice, che era Orietta Berti, con cui aveva interpretato "Mille".

"Queen Mary" poco l’annuncio della morte del Maestro non aveva mancato di ricordarlo anche con un messaggio pubblicato sul suo profilo Facebook:

"È difficile crederci. Mi sembra impossibile. Mi vengono in mente i tuoi occhi sempre sorridenti e comprensivi. Occhi che esprimevano saggezza, autorevolezza, gli occhi di un grande Maestro, non solo d’orchestra ma di vita. Ti sorrido e tu sorridi a mezza bocca come sempre. Ti voglio bene. Maria". Visualizza questo post su Instagram

Si è poi passati all’ormai nota gara di lypsync, momento che diverte tantissimo il pubblico e che permette ai giudici, ma non solo di mettersi alla prova in una veste diversa, con tanto di sembianze dei cantanti originali delle canzoni che si trovano a interpretare. Il tutto con alcuni ospiti che intervengono per l’occasione. Tra questi c’era Mara Venier, una che a Tu sì que vales può essere considerata di casa, visto che in passato ha fatto parte del cast come presidente della giuria popolare, ruolo che oggi ha Sabrina Ferilli. E sono state proprio loro due a esibirsi in coppia cantando "Cicale" di Heather Parisi. A loro si sono aggiunti Elodie con Maria De Filippi cantando "Fragole"; mentre Alessandro Cattelan e Paolo Bonolis hanno proposto un pezzo degli Wham!. Non solo, Luciana Littizzetto e Garrison si sono esibiti con "Occidentali’s Karma"; mentre Paolo Conticini e Rudy Zerbi hanno in playback "Wake Me Up Before You Go-Go". Il divertimento è stato come sempre fortissimo, i telespettatori amano sempre questa fase che sul web è commentatissima.

Weddington Silva in finale con un numero rischiosissimo

Altre emozioni e risate sono state poi garantite dalla gara vera e propria di Tu si que vales, che ha visto diversi concorrenti che hanno approfittato di una vetrina così importante per mostrare i loro talenti, anche se non tutti con lo stesso effetto.

Da sottolineare, ad esempio, la presenza di Paolo, che si è presentato sul palco con alcuni oggetti, chiedendo ai giudici di indovinare di cosa si trattasse. Tutti i loro tentativi erano sbagliati, per questo è stato lui a rivelare di essere un artigiano e di avere portato con sé alcune delle sue "creazioni", alcune urne cinerarie, particolari per la loro forma o i colori. E quelle che aveva le aveva pensate proprio per loro, ognuna con caratteristiche diverse. Impossibile non mettere in evidenza il commento di Paolo Bonolis, che con il suo consueto sarcasmo ha detto: "Bella, non vedo l’ora di crepare".

È stato poi incoronato un altro finalista, un concorrente che ha davvero sbaragliato tutti, Weddington Silva, un brasiliano che viene da una famiglia di circensi, che si è cimentato con un numero spettacolare ma rischiosissimo,che sanno fare solo cinque persone in tutto il mondo, tra cui suo figlio di soli dodici anni. Tutti sono stati con il fiato sospeso per il pericolo che stava correndo, ma permettergli di giocarsi la vittoria di questa edizione è stato un passo quasi naturale.

Una nota polemica ha poi caratterizzato l’arrivo in scena di Paolo, un dottore commercialista, che si è definito "atipico", visto che è anche "runner, fisicato e figo", così si è definito. Lui ha confessato di ritenersi un bravo cantante, in grado di emozionare, compito che considera quasi una missione, per questo ha deciso di presentarsi con un brano a cui tiene, "Amore bello". Prima di cantare ha rivelato di non avere provato, ma in virtù del suo talento non ne aveva bisogno. Il risultato, a dire la verità, è stato tutt’altro che positivo, cosa che ha spinto anche la giuria a ironizzare sulla sua convinzione. Non contento, però, ha voluto cantare anche "Balorda Nostalgia" di Olly, ma qui ha fatto ancora peggio. Le critiche non lo hanno colpito, lui infatti sostiene di averla cantata in teatro e che il pubblico presente si è lanciato in una serie di cori, segno di come avesse gradito. Su questo aspetto è però intervenuta Luciana Littizzetto, che ha detto: "I cori ci sono stati perché la canzone è bella". Alla fine solo Paolo Bonolis e Sabrina Ferilli hanno votato per lui, mentre l’esito del pubblico è stato a suo favore solo per l’1%.

Le risate non sono mancate anche con Viola Ricci, che ha dichiarato di studiare "l’ombelicologia" e di essere in grado di scoprire il benessere o malessere di un uomo con la semplice analisi dell’ombelico. In questo ha deciso di coinvolgere Bonolis che è stato al gioco senza problemi, dimostrando di essere a suo agio in trasmissione.

