Tu si que vales, De Filippi gela Ferilli: "Un ca**o!". E Bonolis furioso: "La vergogna vi pervade" Nella puntata del 4 ottobre, tanti siparietti tra De Filippi e Ferilli e grandi emozioni con i concorrenti (due già in finale): cosa è successo

Nella seconda puntata di Tu si que vales, in onda sabato 4 ottobre 2025 su Canale 5, non mancano grandi emozioni con qualche sorpresa eclatante e alcuni siparietti con protagonisti i giudici dello show: Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, che in realtà è la presidente della giuria popolare (il pubblico in studio). Tanti gli ospiti della puntata pronti per la gara di lip-sync con i giudici, a partire da Pio e Amedeo, passando a Laura Chiatti, Lillo e Costanza Calabrese, per poi concludere con Federica Pellegrini. Ecco cosa è successo nella puntata del 4 ottobre 2025 di Tu si que vales.

Tu si que vales, puntata 4 ottobre 2025: cosa è successo

Siamo alla seconda puntata di Tu si que vales e le sorprese cominciano ad aumentare, tra esibizioni meravigliose e commoventi, altre meno coinvolgenti ma esilaranti e siparietti tra i giudici. Si parte con la gara di lip sync che vede impegnati Pio e Amedeo in duetto con Maria De Filippi. Il duo comico entra dicendo che possono scegliere solo tra due donne – la conduttrice di Amici e Luciana Littizzetto -, dimenticandosi che c’è anche la Ferilli: "Ma la più figa la metti di lato? Non abbiamo visto Sabrina! Ma si poteva scegliere anche lei?". Queen Mary dice: "Vengo io, vengo io!". E il duo scherza: "Maria, non è che ti dobbiamo scegliere perché sei la proprietaria della baracca! E allora scegliamo Maria!".

Poi Laura Chiatti in coppia con Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto con Federica Pellegrini, Paolo Bonolis al fianco di Lillo e Costanza Calabrese con Sabrina Ferilli, che si siede con le gambe incrociate sul pianoforte e fa ridere De Filippi: "Che cialtrona" è il suo commento. Insomma, le risate non mancano, soprattutto quando a esibirsi sono Lillo e Paolo Bonolis, vincitori della gara, e Rudy Zerbi, rigorosamente con una parrucca che lascia molto a desiderare e l’immancabile commento di Maria De Filippi: "Rudy sei stato un disastro" (non certo per colpa di Laura Chiatti, perfettamente a tempo ed espressiva sulle note di Sinceramente). E Zerbi scherza: "Diciamo che lei è come la vedi online e io sono quello che ti arriva a casa (perché entrambi sono vestiti da Annalisa, ma lei veste i panni decisamente molto meglio, ndr)!"

I finalisti della seconda puntata di Tu si que vales

Si prosegue poi con la prima coppia in finale: parliamo di Jacqueline e Wagner, due giovani innamorati che portano in scena una performance sui pattini da brividi: velocità e talento sono gli ingredienti principali che conquistano la giuria popolare (ottengono il 100% dei consensi) e i giudici, che decidono di ascoltare il pubblico e raggiungono i due finalisti al centro del palco. Tra l’altro, ricordiamo che per la coppia è la prima esibizione pubblica in Italia.

Il secondo finalista della puntata è invece Zuka, un abile contorsionista e giocoliere che cattura tutti con lo sguardo vampiresco (non a caso dice di abitare in un paese vicino alla Transylvania) e un "terzo" braccio che sembra partire dalla schiena, ma è tutto merito della sua bravura nel confondere il telespettatore e i giudici con le sue doti artistiche. Paolo Bonolis vorrebbe mandarlo subito in finale, ma è il pubblico in studio a decidere se dare il 100%, anche se l’ultima mossa spetta ai tre giudici. Per Zerbi, nella sua arte è il più bravi che abbia mai visto fino ad oggi: "Veramente eccezionale".

Il giovane ottiene solo il 97% di voti positivi. Bonolis si alza in piedi e, rivolgendosi al pubblico in studio, esclama: "Allora, chi non lo ha votato abbia le palle di alzarsi. Ah, rimaniamo in silenzio, la vergogna vi pervade! Perché lo sapete che una cosa del genere merita di essere valutata. Quanti di voi hanno le braccia che possono mulinare in questa maniera? Io mi rivolgo a voi come foste umani: io rivoterei". E così accade, ma questa volta con il 100% dei consensi e una finale da vivere per il giovane contorsionista.

La storia strappalacrime di Giovanni Battista con la nipote Sofia

Non mancano poi storie commoventi come quella di Giovanni Battista, iscritto e accompagnato a Tu si que vales dalla nipote Sofia, che dice di dovere molto al nonno – è stato lui a crescerla – e di volergli tanto bene. L’uomo scrive poesie ma ha alle spalle una storia personale davvero dolorosa. Basti pensare che nasce nella stalla dove i genitori vivevano (il padre lavorava lì) e a 8 anni perde la madre a causa di un incidente stradale. A 12 anni il padre si risposa e due anni dopo Giovanni va via di casa con tutto quello che ciò comporta: budget limitato, tanto che fatica a sfamarsi, e tanta solitudine. Poi l’incontro con l’amore della sua vita a 16 anni, Orietta, alla quale dedica – come alla mamma – molte delle sue poesie. I genitori di lei, che Giovanni descrive come persone di gran cuore, lo hanno adottato quando era ancora minorenne, regalandogli una vera famiglia, e poi, con la moglie, ha costruito una famiglia propria passo dopo passo: ora ha un figlio che gli ha dato una nipote "meravigliosa", Sofia.

Il candidato non va in finale, perché ottiene solo l’84% di consensi dalla giuria popolare, ma riesce a far commuovere Sabrina Ferilli, che non nasconde le lacrime (anche se cerca di non farsi vedere dagli altri giudici e lo fa girando la testa dall’altra parte).

A coinvolgere emotivamente è anche l’esercitazione dei Vigili del Fuoco volta a trovare una persona dispersa in un ambiente rurale con l’aiuto di partner particolari: i cani. Viene presentata la ricostruzione di una storia realmente avvenuta: un uomo di 50 anni disperso che ha problemi psichici importanti e non può parlare, quindi non ha modo di segnalare la sua presenza in quel determinato luogo. Stando a quanto riferito in diretta, nella realtà, quando l’uomo è stato recuperato, ha abbracciato il cane appena lo ha visto.

Nel bel mezzo del salvataggio, Maria De Filippi ringrazia i Vigili del Fuoco: "Io tutte queste cose non le sapevo. Penso sia una vocazione quella che avete. Grazie di esserci". Subito dopo queen May si alza e va ad abbracciare Kim, un Pastore Tedesco che aiuta a salvare le persone disperse. Il responsabile dell’esercitazione dice: "Questo lavoro si fa con amore e con senso di appartenenza e di responsabilità". Sabrina Ferilli aggiunge: "E’ un corpo di salvezza". Alla fine dell’esercitazione, la standing ovation dei giudici di Tu si que vales. In tutto questo poi c’è da ricordare la testimonianza di un Vigile del Fuoco che, rimasto ferito durante un’azione un anno, ha riportato ustioni sul 54% del corpo, compreso il volto, ed è "ancora in infortunio": "Ma sto una favola, continuo a combattere e andare avanti", aggiunge l’uomo. Fosse per lui, tornerebbe a lavorare già domattina se lo chiamassero. Sicuramente da ammirare.

I siparietti di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli

A Tu si que vales assistiamo anche a qualche siparietto. Per esempio, quando entra in scena Giovannero (Giovannino versione ‘spagnola’ e col mantello nero) e dà i pizzicotti a Sabrina Ferilli, Maria De Filippi le domanda: "Ma ti fa male? Ti lascia i segni?", e l’attrice romana risponde: "Sì, mi lascia i segni. E ora, finché non gli ridò un calcio di quelli pesanti, vedrai che sarai costretta a tagliare, vedrai!". Prima di andarsene Giovannero sgancia uno dei suoi ‘botti’ e Sabrina commenta: "Guarda che fumo, sono partiti i ventilatori!", con Luciana Littizzetto che le dà manforte: "Eh ma qua sotto si sente, mi sta volando via la patata!".

Un altro momento da ricordare è quando arriva a Tu si que vales, nella puntata del 4 ottobre, il candidato che dice il numero degli abitanti di ogni città sfilando davanti ai giudici. Sabrina Ferilli, infatti, chiede a Maria De Filippi: "Ma la sfilata che c’entra?", e lei risponde senza troppi giri di parole: "Un ca**o!". E chi si aspettava una risposta così! In studio qualcuno ride di gusto perché sorpreso dalla risposta inattesa e diretta. Poi l’attrice romana si rivolge direttamente al concorrente: "Perché deve sfilare per dire la quantità di abitanti di ogni città?", e lui spiega: "La sfilata mi aiuta ad allenare la mente, a ricordare i numeri. Così è più difficile, perché devo abbinare mente, movimento e musica, da fermo sarebbe troppo facile". La Littizzetto punge: "Soprattutto per i maschi che riescono a fare solo una cosa alla volta".

