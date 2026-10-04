Tu si que vales, Maria De Filippi (commossa) si scusa: "Ecco perché mi sento imbecille". E Belen Rodriguez: "Mai un gossip su di me, sono la più adatta" Nella puntata del 3 ottobre 2026, la gara di Lip-sync con Belen Rodriguez e la storia che fa piangere Maria De Filippi: cosa è successo su Canale 5

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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La prima puntata di Tu si que vales, andata in onda sabato 3 ottobre 2026 su Canale 5, non ha portato nulla di nuovo nello show, ma ciò non deve essere considerato per forza un problema: il mix perfetto di risate e lacrime rende il programma molto godibile, nonostante l’assenza di novità. Ci aspettavamo però almeno una breve presentazione della nuova conduttrice, Elisabetta Canalis, che ha preso il posto di Giulia Stabile accanto a Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara.

I giudici sono sempre gli stessi: Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi e la voce del popolo Sabrina Ferilli. E anche le dinamiche tra loro non sono cambiate: la regina di Mediaset torna a commuoversi in ‘diretta’ e stuzzica ancora l’attrice romana (che si scalda e non le manda a dire), Luciana Littizzetto urla ed è sempre diretta e Paolo Bonolis è capace di scherzare ed essere serio a seconda delle situazioni, facendo anche delle riflessioni profonde. Ecco cosa è successo nella puntata del 3 ottobre 2026 di Tu si que vales.

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La gara di Lip-sync parte malissimo (ma la colpa non è di Belen Rodriguez)

È tornata la consueta "Lip-sync battle". Anche quest’anno i giudici si sono esibiti in coppia con un ospite: Sabrina Ferilli con Raoul Bova; Luciana Littizzetto con Orietta Berti; Paolo Bonolis con Alessandra Mussolini; Rudy Zerbi con Pierpaolo Spollon, i più divertenti della sfida, con l’attore di Doc – Nelle tue mani davvero scatenato, tra mosse di ballo e parrucca in costante movimento; e Maria De Filippi (come Patty Pravo) con Ambra Angiolini (Luciano Pavarotti), talmente brave nel Lip-sync che Belen Rodriguez, giudice super partes della gara, le ha premiate con il primo posto nella classifica della puntata. Ed è proprio durante l’esibizione di quest’ultima coppia che Sabrina Ferilli ha fatto ridere il web con una battuta sul costume di ‘Queen Mary’: "Ma sembra Stefania Nobile, la figlia di Wanna Marchi".

Ma i siparietti sono iniziati molto prima della gara di Lip-sync, perché Elisabetta Canalis, molto pacata alla conduzione, ha riferito nei primi 5 minuti di show che sarebbe arrivato un giudice super partes – Belen – a giudicare le performance della gara perché qualcuno ha denunciato le continue vessazioni di Sabrina Ferilli per ottenere il voto del pubblico. L’attrice romana però non è rimasta in silenzio, si è avvicinata al ‘suo’ popolo in studio e poi ha detto alla Rodriguez: "Noi siamo felicissimi che tu stia qui, però abbiamo subito un danno enorme: hanno ammutolito, imbavagliato la mia giuria popolare".

A quel punto Belen ha scherzato su se stessa: "Sono un giudice supremo qua, quindi non corrotta. Non ho mai combinato un casino, non è mai uscito un gossip su di me… Io sono la persona più affidabile, la più adatta. Maria, hai avuto occhio…" E ovviamente non è mancata la reazione diretta di Luciana Littizzetto, divertita dalle parole della showgirl come tutti: "Cosa? Che ca**o dici?" Con la sua ironia, nonostante le costanti polemiche su di lei e le critiche che continuano a farle, ha dimostrato di essere più forte di ciò che la circonda e perfetta per Tu si que vales, uno show che fa della leggerezza un suo punto di forza, quando il tipo di blocco lo consente ovviamente.

La storia di Mirna e Dea e la reazione di Maria De Filippi: "Mi sento imbecille"

C’è chi invece per quelle persone che Paolo Bonolis ha definito "parassiti" si è tolto la vita, come Dea, anima giovane e più fragile di quanto desse a vedere. È questa la storia struggente che Mirna Mastronardi ha raccontato a Tu si que vales la sera del 3 ottobre: la figlia di 15 anni, Dea, si è suicidata nella sua camera il 4 ottobre 2024. In quel periodo Mirna pensava che la sua ‘bambina’ stesse riuscendo ad accettarsi un po’ di più: dava molto peso a quello che le persone pensavano di lei e ai canoni di bellezza dettati dai social. Poi, inaspettatamente, si è tolta la vita da sola, lontana dagli occhi della famiglia e senza mostrare alcun segno di malessere nei giorni precedenti.

Per Mirna Dea era "luce". Ancora adesso le parla come se fosse viva e la considera "Il grande amore" della sua vita: le due erano rimaste sole dopo che il compagno della donna aveva saputo della gravidanza e scelto di andarsene. Quel giorno, il 4 ottobre 2024, Mirna ha perso tutto, ma soprattutto Dea non ha più potuto vivere tutto ciò che l’aspettava. Per dare un senso al passaggio della figlia sulla Terra, la donna ha scelto di non chiudersi nel dolore e fondare con chi voleva bene a Dea l’associazione "Dea x sempre". La missione è quella di aiutare i giovani che vivono la stessa situazione della figlia girando per le scuole e raccontando ai ragazzi la sua storia per fargli capire che "sono meravigliosi nella loro unicità".

Un gran messaggio che fa commuovere Maria De Filippi: "Scusa se mi commuovo, mi sento una imbecille perché è tua figlia, non la mia… Però hai ragione su tutto". Lei, con le lacrime agli occhi, le dice: "Sai cosa succederà quando tornerò a casa, Maria? Mi attaccheranno sui social senza capire che io sono una mamma che ha perso tutto…". De Filippi, ascoltandola, si alza in piedi e la raggiunge al centro del palco per abbracciarla forte, dando vita a un momento molto toccante. Nel frattempo, Paolo Bonolis conforta Mirna: "Non ti attaccheranno sui social. Tu saprai distinguere le persone dagli stro**i. Quello che è accaduto a tua figlia è successo perché ci sono gli stro**i, che nella vita, nascosti dietro identità sconosciute, si divertono a iniettare veleno nella vita degli altri. Devi imparare a distinguere questi parassiti dell’esistenza altrui dalla bellezza della vita che hai attorno".

I finalisti della prima puntata

I Duo Disar sono i finalisti della prima puntata di Tu si que vales. I due protagonisti dell’esibizione, innamorati nella vita e sempre uniti sul palco, hanno trasmesso tutta la complicità che li lega facendo dei volteggi pericolosi aggrappati a corde particolari. Ma a fare la differenza è stato l’uso della forza della mandibola e del collo: hanno spiazzato tutti tenendosi l’uno all’altra con i denti e una piccola protezione nel mezzo. Ciò che ne è venuto fuori è stato uno spettacolo visivo meraviglioso, che ha ottenuto il 100% dei voti del pubblico e ha permesso alla coppia di volare direttamente in finale, anche grazie ai giudici che li hanno raggiunti al centro del palco entro i 30 secondi prestabiliti.

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