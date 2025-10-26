Tu si que vales, Paolo Bonolis hot: "Ci faccia godere della farfallina solitaria". E De Filippi lo mette in difficoltà Nella nuova puntata del 25 ottobre 2025, Bonolis dà vita a un siparietto erotico con un'autrice, mentre De Filippi lo mette in difficoltà: cosa è successo

Nella nuova puntata di Tu si que vales, trasmessa in prima serata su Canale 5 sabato 25 ottobre 2025, non mancano momenti esilaranti e attimi di grande commozione con gli artisti e i giudici del programma: Maria De FIlippi, Luciana Littizzetto, Paolo Bonolis, indiscusso protagonista della serata, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, voce della giuria popolare. Ecco cosa è successo nella puntata del 25 ottobre 2025 di Tu si que vales.

Tu si que vales, puntata 25 ottobre 2025: cosa è successo

Non c’è pace per Paolo Bonolis e i suoi sentimenti. In ogni puntata lo vediamo commuoversi con gli artisti di Tu si que vales, ma anche ridere con loro e sostenerli pure attraverso gesti e parole molto sentite e importanti, come nel caso di Elena Pacilio, una madre che ha perso il figlio di appena 21 anni quattro anni fa. La donna racconta che Danilo, figlio unico, era pieno di vita e già laureato e di aver passato giorni devastanti dopo la sua morte causata da un malore improvviso. La sua paura era quella di farsi sopraffare dal dolore.

Ma svela anche che è stata una frase che il giovane le aveva detto poco prima di morire – "Sono felice della mia vita, del percorso universitario, della mia fidanzata e di aver vissuto tutte le esperienze che grazie a te e papà ho potuto vivere" – a farle trovare la forza di reagire e fondare, insieme al marito e un amico, l’associazione l’Aps Danilo d’Argenio, una onlus che si occupa di sostenere i giovani meno facoltosi a realizzarsi nella vita.

Ad un certo punto, raccontando la storia con voce rotta, sembra in procinto di scoppiare a piangere e Maria De Filippi le dice: "Non si trattenga se le viene da piangere, penso sia stata forte tutta la sua vita, quindi non succede proprio nulla". Paolo Bonolis, invece, si rivolge ai giovani presenti in mano che hanno contribuito alla realizzazione del progetto: "Abbiate un po’ più di fiducia in quello che è stato il passato, in quello che è il presente e in quello che sarà il futuro, perché se no rischiate di crearvi degli alibi. Non lo fate. Nel passato ci sono state ca**ate e ce ne saranno nel presente e nel futuro, sta a voi individuare quali sono, evitarle, spostarle e cercare una strada migliore. Se voi avete fatto tutto quanto questo è proprio perché non state sempre con quel telefono in mano".

Una realtà, quella creata da Elena e suo marito, che commuove tutto lo studio e che porta De Filippi, Bonolis e gli altri giudici a indossare la maglietta della fondazione, regalata in diretta dalla donna, per poi unirsi a lei e a tutti i giovani al centro dello studio.

I due finalisti della puntata del 25 ottobre 2025 di Tu si que vales

Paolo Bonolis è anche il protagonista di un altro momento molto dolce, quando in studio entra Antonella Losavio, seconda finalista della puntata. La 30enne di Fasano dalla voce potente inizia a presentarsi alla giuria del programma, ma, con le lacrime agli occhi, si blocca e dice: "Scusate, è tutto più grande di me. Il pubblico è tanto". Pochi istanti dopo racconta di essersi appassionata al canto grazie al padre: lui suonava – era un musicista – e lei lo accompagnava cantante i brani, a partire dal repertorio di Lucio Battisti. Poi aggiunge: "13 anni fa è venuto a mancare e ho smesso di cantare. Mi sono rimessa in gioco da poco". Nello show però non intona una canzone di Battisti, ma punta su E non finisce mica il cielo dell’indimenticabile Mia Martini, un brano di estrema importanza per lei, tanto da svelare che ad esso è "particolarmente legata, soprattutto per il testo". Tutto è pronto per l’inizio della performance, ma l’emozione è talmente tanta che le lacrimano ancora gli occhi e Paolo Bonolis, vedendola così ‘persa’, va da lei sul palco e le porta dell’acqua: "Stai tranquilla", le dice prima di tornare a sedersi tra i membri della giuria.

A fine esibizione (e che voce!), è standing ovation con applausi fragorosi. E poi Maria De Filippi dice esattamente quello che va detto: "Tu evidentemente l’anima ce l’hai e la tiri fuori quando canti". Ma non finisce qui la performance, perché, dopo che la De Filippi le chiede: "Vuoi che Paolo ti riporti da bere?", Bonolis torna da lei e, una volta consegnata la bottiglietta d’acqua, le domanda se abbia un’altra base per cantare una seconda canzone e lei gli sussurra il brano all’orecchio. Approvata la seconda esibizione, Antonella cede ancora alle lacrime, ma Bonolis ironizza: "Oh, io ti porto l’acqua, ma se la finisci tutta in lacrime…". La concorrente è la seconda persona ad aggiudicarsi direttamente la finale di "Tu si que vales" in questa puntata con il 100% dei consensi del pubblico e grazie alla scelta dei 4 giudici di raggiungerla al centro del palco.

Il primo finalista è infatti un bambino di 10 anni appassionato di magia, che prima fa un numero con le carte insieme a Maria De Filippi, facendole firmare una carta da gioco e portando il risultato a casa, e poi coinvolge nel trucco anche il pubblico presente in studio. Paolo Bonolis che, in seguito all’ottenimento del 100% dei consensi per il bambino, si fionda vicino a lui ed esclama: "Bravo campione, in finale fanne di nuovi e spettacolari!".

L’erotismo e tante risate con Bonolis e Fabia

Tu si que vales è un programma pieno di sorprese, dove, per fortuna, ai momenti più emotivamente coinvolgenti vengono affiancati attimi di grande divertimento, più godibili sicuramente recuperando la puntata. Uno di questi vede protagonista Fabia De Luca, autrice di due libri di poesie, uno dei quali contiene un testo scritto durante il periodo del Covid, quando l’Italia intera ha dovuto trovare un modo per affrontare al meglio il lockdown.

La candidata svela che in uno dei libri c’è un capitolo sull’erotismo e ne legge alcune poesie, quattro per la precisione. Ma, prima di cominciare l’esibizione, accompagnandosi con un’arpa, assistiamo a un piccolo siparietto tra la signora e Paolo Bonolis. Quando Fabia si siede, infatti, ha in bella mostra una coscia e le gambe aperte, come da posizione standard. Lei commenta: "È che mi hanno messo un microfono grande così qui sotto". Bonolis poi le domanda: "Lei è sposata? Perché avverto come una necessità…". A questo punto Fabia sottolinea: "Nemmeno lei è sposato", e Bonolis esclama: "Ma lo sono stato tanto". Poi il conduttore, con consapevolezza, aggiunge: "Ci faccia godere della farfallina solitaria".

La prima poesia, infatti, si chiama proprio "La farfalla solitaria" (scritta in pieno lockdown), seguita da "L’uccello", commentata da Rudy Zerbi con la frase "Lei si diverte un sacco". Qui interviene Bonolis: "Le è rimasto solo questo". E la candidata, dopo una prima espressione spiazzata, svela: "È la verità però". "E che non lo so? Dillo a me…", ribatte Bonolis. Poi si passa alla terza poesia, dal titolo "Duro", e infine alla quarta, intitolata "Le pene", che consiste in una sola frase: "Sei il pene delle mie pene", e il conduttore di Ciao Darwin commenta: "Ermetica".

Nel frattempo, Luciana Littizzetto nota un certo feeling tra il giudice e Fabia De Luca e Maria De Filippi prende la palla al balzo per rivelare alla signora che c’è la possibilità di cercare ‘nel corpo di Bonolis‘ delle buste per portare a casa 1000 euro, saltando però la fase del verdetto della giuria (in sostanza, non passa ma vince i soldi, ed è proprio quello che succede poi). Lei non vede l’ora di prestarsi al gioco, ma il conduttore non è particolarmente felice di questa eventualità e ironizza: "Maria, non è ‘nel corpo di Bonolis’, è attorno… Perché la signora mi sembra esperta di arti marziali erotiche…".

