Tu si que vales, Ferilli fa un ballo sexy per De Filippi e poi la gela: "Fatti i ca**i tuoi!". E Zerbi 'maniaco sessuale' Nella puntata del 22 novembre, tanti siparietti e momenti emozionanti durante la gara di lip-sync, soprattutto con De Filippi, Emma e Ferilli: cosa è successo

Nella nuova puntata di Tu si que vales, in onda sabato 22 novembre 2025 su Canale 5, non mancano grandi emozioni e qualche sorpresa eclatante, come alcuni siparietti con protagonisti i giudici dello show: Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, la presidente della giuria popolare, ovvero il pubblico in studio. Tutti importanti gli ospiti arrivati in studio per la gara di lip-sync che li vedrà duettare con i giudici, a partire da Luca Argentero, passando Tina Cipollari ed Emma Marrone, per poi concludere con Francesco Arca e Nathalie Guetta. Ecco cosa è successo nella puntata del 22 novembre 2025 di Tu si que vales.

Tu si que vales, puntata 22 novembre 2025: cosa è successo

Tu si que vales non smette di sorprendere, ma questa volta vogliamo soffermarci sull’evento più atteso del sabato sera di Canale 5, la Lip-sync Battle, che regala ancora una volta momenti di pura leggerezza. La sfida inizia con l’ingresso di Luca Argentero in studio, primo ospite del programma, e Luciana Littizzetto pronta a ‘duettare’ con lui: "Va bene, allora ci sto!". Ma c’è un problema: "Devo dire che farlo con te, Luciana, sarebbe un sogno che si realizza: c’è una certa ‘torinesità’ in comune, ma invece sono abbinato a Paolo Bonolis!". La comica, guardando Paolo, commenta: "Chi ha il pane non ha i denti".

Poi Paolo Bonolis, rivolgendosi ad Argentero, ironizza: "Poteva essere un sogno ed è diventato un incubo per te!". Poi, indicando l’attore, dice: "Guarda che bell’uomo, eh!" e Maria De Filippi gli dà ragione: "Notevole!". E Bonolis scherza: "Lo avete fatto apposta per umiliarmi. Guarda che denti che ha!". Ma Argentero, dopo essersi portato a casa i complimenti della De Filippi, che elenca tutta una serie di pregi dell’ospite, tra cui "bellissimo" e "sensibile", tranquillizza Paolo: "Non è fatto per farti sfigurare, anzi possiamo mettere insieme un’esibizione memorabile!". A fine esibizione Bonolis chiede un’offerta per la performance, allungando il cappello verso il pubblico, mentre Queen Mary si complimenta con Luca Argentero, che ringrazia e svela: "Quando c’è da prendersi poco sul serio, mi trovate sempre a disposizione".

Tina Cipollari con Sabrina Ferilli a Tu si que vales

La seconda ospite di Tu si que vales è Tina Cipollari e si esibisce insieme a Sabrina Ferilli, entusiasta di fare coppia con una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. La Cipollari non vuole svelare subito in cosa consisterà la performance, ma Maria De Filippi dice: "Ma io voglio vedere il video di quello che farete", e la Ferilli risponde con ‘eleganza’: "Ma fatti i ca**i tuoi!" Quando le due donne entrano in scena, dovrebbero sedersi sopra ai due ballerini al centro del palco e Sabrina dice: "Vieni, Tina, accomodati, basta che non li sbrachiamo questi due cristiani!". La Cipollari, visibilmente sorpresa e consapevole di non essere leggerissima, tranquilla il suo ballerino dicendo "Poveraccio, non lo so… dai, mi appoggio soltanto, non ti preoccupare! Faccio finta". Una volta finita l’esibizione, Tina svela: "Non posso sedermi sullo sgabello, soffro di crampi", e Bonolis ironizza: "Rivuoi il ballerino?".

Nathalie Guetta con Ruby Zerbi a Tu si que vales

Subito dopo entra in scena Nathalie Guetta, interprete di Lady Gaga nel lip-sync in coppia con Ruby Zerbi, chiamato a impersonare Bradley Cooper, partner della cantante nel film A Star Is Born. Infatti la coppia deve cantare Shallow, brano più celebre contenuto nella colonna sonora della pellicola campione d’incassi. Prima di esibirsi però, mentre ancora si sta cambiando, Zerbi chiede: "Scusate, si può sapere perché avete iniziato a ridere appena è partito il video?", e Maria risponde: "Indovina! Luca (Argentero, ndr) ha iniziato a ridere quando ha visto il primo fotogramma". Non manca la reazione del produttore, che si rivolte direttamente all’attore: "Luca deve stare muto, magari ha paura della mia sensualità!" Ma la De Filippi gli consiglia di rinunciare alla sfida con queste parole: "Rudy, lascia perdere, puoi rinunciare se vuoi". E poi sentiamo dire a Zerbi una frase che fa ridere tutti sui social e in studio: "Ma lo sai che più di una volta mi hanno detto che somiglio un po’ a Bradley Cooper?". La Littizetto, con la sua ironia tagliente, ribatte: "Sì, due gocce d’acqua, separati alla nascita!", mentre Zerbi ricorda alla De Filippi: "Non c’è molto da fare: sensuali si nasce!". "E questo è il centro del problema!", chiude Maria, pungendo ancora una volta il produttore.

Finalmente arriva il momento (attesissimo) dell’esibizione e non mancano commenti scherzosi durante la performance, uno dei quali esce proprio dalla bocca di Maria De Filippi: "Rudy sembra un maniaco sessuale che si aggira per lo studio". E Luciana Littizzetto ride e poi conferma: "E’ vero". Terminata la performance, infatti, la comica dice a Zerbi: "Sei orripilante, sei una bruttezza inaudita".

Tu si que vales, puntata 22 novembre: Emma Marrone con Maria De Filippi

Poi è il turno di Emma Marrone, in coppia con Maria De Filippi: "Il destino ci tiene sempre unite", commenta la cantante, guardando la conduttrice di Mediaset. Subito dopo la Queen Mary va ad abbracciarla e poi chiede l’asta per cantare. Qui assistiamo a un breve siparietto in cui Emma le risponde: "Possiamo avere due aste? E’ rocker! L’ho inventata io, le ho fatto fare un talent e ora l’asta subito! E’ cresciuta bene Maria". Le due donne sono pronte per esibirsi sulle note di Amami, ma Emma ha una richiesta per Maria: "Posso dire io la frase magica?", e lei, dopo aver detto "che stro*za", aggiunge: "Adesso deve dire ‘base’, capito?". Emma risponde: "E no, però l’hai detto tu… base!". Insieme danno vita a un momento molto emozionante, con Maria che cerca di imitare Emma anche nei movimenti per rendere più autentico il duetto.

Luciana Littizzetto tocca Francesco Arca: cosa è successo

Infine, quando Luciana Littizzetto scopre che per lei c’è Francesco Arca, si inginocchia a terra per poi alzarsi e correre da lui: "Ma grazie! Grazie alla produzione, grazie agli autori, grazie a Maria! Non potevo pretendere di più. Cosa volete che tocchi? A stare vicino ad Arca mi sento già un liocorno. Dai, vieni, ti cambio io!", commenta la comica con grande entusiasmo e fretta di andare al camerino. Poi Maria De Filippi chiede a Luciana come stia e lei risponde: "Sono qua con tutti che mi mettono le mani addosso tranne Arca! Non mi fanno vedere neanche un brandello del corpo di lui. Uno dovrebbe approfittare… voglio vedere. Magari poi andiamo a bere qualcosa dopo insieme. Se ci provo con lui? Ma certo. Quando mi ricapita? Ti dico solo una parola: Fabio Fazio! Capisci che non è la stessa cosa?", dice alla De Filippi, che reagisce: "Ma povero". Poi la Littizzetto aggiunge: "Francesco ci sei? Se è sì, dammi un colpo!".

Arriva il momento dell’esibizione e la comica torinese non perde tempo: durante il brano, ne approfitta per tastare un po’ il sedere di Arca. La performance si chiude con un bacio dell’attore sulla guancia di Luciana e lei che dice: "Che momento indimenticabile della mia carriera, me lo ricorderò per sempre".

Nel corso della serata, assistiamo a una seconda gara di lip-sync durante la quale accade un evento particolare che fa esplodere il web. Sabrina Ferilli, oltre a togliersi i pantaloni lunghi della tuta all’improvviso, nel bel mezzo della performance, spiazzando tutti e restando quindi con le gambe nude, dei pantaloncini aderenti che coprono quasi soltanto il sedere e una canotta, dedica a Maria De Filippi la canzone Wrecking Ball di Miley Cyrius, inginocchiandosi davanti a lei – la conduttrice è seduta sulla sua poltrona – per fare dei movimenti sensuali, anche col bacino. Tutto questo è accaduto dopo che Sabrina, vedendo ridere la De Filippi, le ha detto "Ridi, ‘sto ca**o".

