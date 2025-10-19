Tu si que vales, Littizzetto sbigottita: "Marzullo e Bonolis sono gay?". E Zerbi fulminato: "Perché lo tenete?" Nella puntata del 18 ottobre, tante risate e polemiche con Gigi Marzullo e il ritorno di Laura Marchetti che elogia Bonolis e stronca Zerbi: cosa è successo

Nella quarta puntata di Tu si que vales, trasmessa in prima serata su Canale 5 sabato 18 ottobre 2025, non manca l’ormai celebre Lip-sync Battle, dove i giudici Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Sabrina Ferilli (in realtà è la Presidente della giuria popolare), Rudy Zerbi e Paolo Bonolis si esibiscono insieme agli ospiti della puntata: Diana Del Bufalo, Marco Bocci, Silvia Toffanin, Massimo Ghini e Gigi Marzullo, quest’ultimo protagonista indiscusso della serata per una serie di motivi che a breve vi raccontiamo. Inoltre, torna in studio Laura Marchetti che questa volta si arrabbia sia con Sabrina Ferilli sia con Rudy Zerbi. Ecco cosa è successo nella puntata del 18 ottobre di Tu si que vales.

Tu si que vales, puntata 18 ottobre 2025: cosa è successo nella gara di Lip-sync con Gigi Marzullo

Inutile girarci intorno: tra i momenti più esilaranti della nuova puntata di Tu si que vales c’è l’esibizione di Gigi Marzullo con Paolo Bonolis nella gara di Lip-sync. L’unica cosa certa è che la sincronia tra labiale e testo è completamente inesistente, tanto che, come dichiara un Bonolis preso dallo sconforto, "non ne azzecca una". Salta tutti gli attacchi, iniziando e finendo le frasi prima del tempo giusto. Abbiamo capito che Marzullo non ha il ritmo nel sangue. Anche quando Bonolis blocca l’esibizione per ricominciare tutto dal principio, la performance non è perfetta, anche se migliore di quella precedente, soprattutto in alcuni punti, ma non all’inizio della seconda performance sulle note di Ma la notte no di Renzo Arbore, quando comincia a cantare diversi secondi dopo l’attacco.

Ma dobbiamo dire che ci siamo divertiti molto e che oggi fossimo qui a scrivere le pagelle un bel 8 non glielo toglierebbe nessuno. Non solo perché Gigi Marzullo mette in atto una gag esilarante e scatena espressioni comiche sul volto di Bonolis durante l’esibizione, dovute, appunto, alla mancanza di sincronicità del collega, ma anche per le reazioni di Sabrina Ferilli. L’attrice romana, infatti, finisce per commentare "Ma che ca**o sta facendo? Ha sabotato l’esibizione".

Gigi Marzullo fa ‘coppia’ con Bonolis ed entra nel camerino di Littizzetto in mutande a Tu si que vales

Sopra abbiamo citato una gag ed è giusto raccontarvi cosa è successo prima che Marzullo scegliesse di ‘duettare’ con Paolo Bonolis. Il conduttore di Cinematografo dà il via a un siparietto dicendo di aver avuto "un’esperienza molto speciale ed emozionante questa estate in Costiera" con Paolo Bonolis. Sentendo queste parole, Luciana Littizzetto si allarma: "’Molto emozionante’ fa paura", ma Marzullo prosegue il racconto: "Paolo ha partecipato facendo coppia con me, ovviamente".

Quando Bonolis lo ferma per dirgli di spiegarsi meglio perché detta così qualcuno potrebbe fraintendere, l’ospite raddoppia il carico: "Davanti a un pubblico…", e Paolo, rassegnato, commenta: "Sì, siamo anche esibizionisti". Poi Marzullo dice a Bonolis: "Ti sei già pentito?" e lui sta al gioco: "No, tutt’altro, sei stato gradevolissimo. Molto bene…". Non manca anche un aneddoto che crea un po’ di confusione, dove, a detta di Marzullo, in quella occasione Paolo si sarebbe alzato da una sedia per fare "delle cose spericolate" e poi sedersi di nuovo. A questo punto Luciana Littizzetto chiede al collega giudice quali siano queste ‘cose’ e lui risponde: "Incredibile, mi sono alzato, questa è spericolatezza".

Subito dopo l’attenzione passa sul rapporto tra Luciana Littizzetto e Gigi Marzullo. I due si conoscono da diversi anni, merito anche di Fabio Fazio, ma la comica torinese sottolinea: "Non abbiamo mai neanche limonato. Grazie a Dio". Gigi Marzullo, però, confessa: "Ma sono venuto a disturbarti nel camerino qualche volta". Luciana conferma e svela: "Tante volte. Tante volte in mutande, mi ricordo, coi bigodini. Ho delle foto di lui con i bigodini che userò una volta o l’altra". "Non me lo ricordo, tutt’al più in boxer", è la replica pacata di Marzullo.

Da ricordare è anche il momento che precede l’esibizione, perché, una volta scelto Paolo Bonolis (che non è molto felice della decisione, anzi dà l’impressione di essere abbastanza preoccupato), Gigi Marzullo dichiara: "Il secondo incontro è sempre meglio del primo". In seguito, Paolo lo raggiunge al centro del palco e lui gli dice: "I tuoi occhi celesti, i tuoi capelli biondi/bianchi, la tua bravura…". Questo porta Littizzetto a chiedere a Maria De Filippi: "Madonna, ma adesso sono diventati gay?". A questo punto Bonolis cerca di portarlo velocemente verso il luogo adibito al cambio d’abito, mettendosi dietro di lui, e Marzullo scherza: "Però questa estate non ti comportavi così". Non manca la reazione di Bonolis: "Intanto stai davanti tu", con Marzullo che, ridendo, si sposta accanto a lui dopo aver detto: "No, sto al tuo fianco".

Il ritorno di Laura Marchetti a Tu si que vales spiazza Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi la fa arrabbiare

Torna a Tu si que vales Laura Marchetti, la candidata che un paio di settimane fa aveva lasciato lo studio, dopo il famoso ‘urlo primordiale’, perché offesa dal comportamento di Sabrina Ferilli. La donna si presenta con un trapano in mano, ma dice di venire in pace e stringe la mano all’attrice romana, pungendola però con le parole: "E’ acqua passata, tranquilla. La perdono, anche perché un certo tipo di cose lei neanche le può capire. E dimentico anche quello che è successo 5 anni fa, quando lei ha detto: ‘Aò, questa che talento avrebbe?’. La cosa assurda è che fa finta di non ricordarselo". La concorrente poi svela: "Quello che vedrete stasera non lo vedrete mai più". E arriva il commento un po’ acido di Littizzetto: "E meno male anche".

Comincia la spiegazione, parlando di una "coreografia di danza ancestrale": "E’ una danza che serve a tirare fuori l’animale che è dentro di noi". Qui Rudy Zerbi non si trattiene e fa un urlo in studio, ma Laura si arrabbia: "No dai, veramente, io queste cose non le apprezzo, soprattutto da parte di un artista". Zerbi, ironico, ribatte: "Mi è uscito l’animale, signora", ma lei non la prende bene: "Pensa di essere simpatico? Io non lo so…". Sabrina Ferilli rincara la dose: "Ha visto chi è il maleducato?", però la concorrente ne ha per tutti: "Sì, è vero, lei è ignorante e lui è maleducato!". A questo punto la Littizzetto si schiera dalla parte dei colleghi: "Alla faccia! Dai però, così è troppo".

Prima di cominciare la performance Laura dice di aver scoperto che il suo animale profondo è l’aye-aye e chiede a Paolo Bonolis se conosca o meno questa creatura. Quando il conduttore le conferma di sì, parte un’altra frecciatina per la Ferilli: "Ne ero sicura, essendo lei una persona colta. Comunque per la signora Sabrina…", dice indicando lo schermo per invitare gli autori a mostrare l’animale a tutto lo studio. A questo punto Laura spiega come l’aye-aye si procura il cibo e Bonolis conclude la sua frase: "Bravo, qualcuno colto c’è", dice la concorrente. E Sabrina commenta: "Si trova bene solo con Bonolis". Non manca l’ennesima frecciata: "Eh lo so, mi trovo con quelli a mio livello". Littizzetto ironizza: "E’ proprio un complimento eh…".

Ma non è finita qui. Durante la performance, che definire surreale è poco, Rudy Zerbi fa una serie di urli e Laura s’infiamma ancora di più: "Basta! Io sono veramente offesa! Intanto vorrei sapere perché lei sta seduto là a fare il giudice? A giudicare che cosa? Che titolo ha lei come artista per stare lì a giudicare? Che cosa fa?". Ma Zerbi non si trattiene e, riferendosi ai suoni usciti dalla bocca della concorrente nel corso dell’esibizione, dice: "Io ho capito che lei è la mia vicina di casa, perché quasi tutte le notti…". Laura non lo lascia finire di fare la battuta: "A me queste prese in giro gratuite… Prima di tutto, se lei fa un urlo la prima volta ridacchiano, la seconda così così e la terza non ride più nessuno. Se n’è accorto? Perché il pubblico non è ignorante e la stessa gag non si fa 4 volte, che poi è anche scadente… Dicevo comunque che sinceramente…".

Un altro urlo di Rudy Zerbi interrompe Laura e Sabrina Ferilli commenta: "Ne ha trovato un altro più matto di lei", mentre la concorrente reagisce così all’atteggiamento del giudice: "Ma perché lo tenete? Lei faceva il discografico, ma io non l’ho mai sentita prima di questa trasmissione… invece di prendere per il cu*o lei a me… Dato che lei è un discografico, sa cosa ho appena fatto io? E’ una performance di Yoko Ono". Rudy Zerbi però fa un ultimo urlo che porta Laura Marchetti a lasciare lo studio dicendo "Veramente, non ce la faccio. Io me ne vado. Basta, sono veramente stufa. Se portate via Zerbi rientro, altrimenti non torno più. Non me ne frega niente, me lo dovete togliere da lì".

