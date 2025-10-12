Tu sì que vales (11 ottobre), Cesara Buonamici trionfa e la piccola Penelope dà una lezione a tutti: cosa è successo Il recap della terza puntata di Tu si que vales in onda ieri su Canale 5: le migliori esibizioni e tutte le chicche della serata.

Siamo solo alla terza puntata, ma Tu sì que vales in questa stagione si sta confermando come un punto di riferimento per gran parte delle persone che desiderano trascorrere il sabato sera davanti alla Tv all’insegna della leggerezza. Fino ad ora, infatti, il duello con "Ballando con le stelle" è stato sempre vinto dalla corazzata Mediaset, nonostante Milly Carlucci abbia deciso di puntare su un cast ricchissimo.

Tra i punti di forza di questa edizione del format di Canale 5 c’è anche l’innesto di Paolo Bonolis, uno che è tutt’altro che banale nei suoi interventi, in grado di dare importanti spunti di riflessione anche quando si tratta di sdrammatizzare temi che possono essere pesanti. Il tutto con quella ventata di sarcasmo che è un suo marchio di fabbrica e che non guasta mai. Ecco cosa è successo nella puntata in onda ieri, sabato 11 ottobre 2025.

Tu sì que vales, cosa è successo nella terza puntata (11 ottobre 2025)

Tu sì que vales piace da sempre ai telespettatori per la capacità di dare spazio a concorrenti che hanno diversi talenti, anche in ambiti diversi, ma che sono in grado di lasciare il segno perché dimostrano doti straordinarie, oltre al coraggio di esibirsi in una cornice che è comunque impegnativa.

Diverse le performance che hanno incantato i giudici, tra cui spicca quella di Ugo e Matteo, protagonisti dell’ormai nota esibizione in esterna a cui assistiamo quasi a ogni appuntamento, autori di uno spettacolo pirotecnico davvero folgorante. Uno di più colpiti è stato Paolo Bonolis, che non è secondo a nessuno quando si tratta di esprimere un concetto profondo: "Questi sono gli unici fuochi che ci piace vedere in brillare in cielo!" – ha detto.

Non mancano poi le storie tra cui trarre insegnamento e che sono di esempio anche per noi che ci troviamo a casa. Questo è il caso di Penelope Sorrentino, 18enne piemontese (Luciana Littizzetto, che ha le stesse origini, ha apprezzato), che ha da sempre una passione per le danze caraibiche, disciplina che ha portato anche sul palco. Nel corso degli anni lei non ha mai mollato, nonostante si sia trovata a combattere con commenti negativi legati al suo fisico, aspetto che può condizionare i giudizi in un settore come la danza: "Faccio danza da quando ho 4 anni – ha confessato – sono sempre stata criticata per il mio fisico perché non rientra nei canoni della danza, ma nonostante questo ho continuato a studiare. Non mollare in casi simili non è semplice, possono esserci fasi di forte scoramento, lei ha però voluto mettere al primo posto quello che lei ama e ha alla fine avuto ragione, non a caso è reduce da un ottimo sesto posto nei campionati nazionali dello scorso anno. I giudici l’hanno elogiata, non solo per i suoi movimenti, ma hanno voluto invitarla anche a credere di più in se stessa, oltre a mettere in evidenza come lei sia davvero bella, ed è questo quello che deve contare. "Sei bellissima", le ha detto Luciana Littizzetto, oltre ad applaudirla per l’ottima performance. Anche Bonolis le ha dedicato parole al miele: "Io non mi intendo di danza, ma in qualunque arte il fisico è una cosa, l’entusiasmo è un’altra. E tu sei piena d’entusiasmo". Per poi ironizzare: "Io non so come sia la bachata, ma se lo faccio io mi ricoverano per 30 anni". Anche gli altri giudici sono stati conquistati dalla sua storia e dalla sua performance: "Mi sei proprio piaciuta Penelope, trasmetti amore e passione per la danza".

Nella seconda parte della terza puntata di Tu si que vales, spazio poi anche all’ormai nota gara di lypsinc a cui stiamo assistendo in questa stagione, con diversi Vip che si mettono in gioco mettendosi nelle vesti di artisti importanti. Questa volta abbiamo visto Alessia Marcuzzi, Romina Power, Noemi, Cesara Buonamici e Nicolò De Devitiis, tutti straordinari a loro modo. A vincere sono stati Cesara Buonamici e Paolo Bonolis, che hanno fatto sorridere tutti nei panni di Gloria Gaynor e James Brown. "Paolo tu sei bravissimo, farai tutto te vero?", ha detto la giornalista, per poi cavarsela alla grande – con tanto di parrucca afro – nei panni della grandissima cantante americana. Insomma, dopo avere fatto l’opinionista al "Grande Fratello" Cesara non sembra avere più limiti.

..Ilaria Macchi

