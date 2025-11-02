Tu si que vales, Ferilli furiosa con De Filippi: "Che ca**o vuoi?". E Bonolis gela: "Accattoni" Nella nuova puntata di Tu si que vales, Ferilli è vittima di uno scherzo ben orchestrato da De Filippi e Laura De Marchi pretende le scuse: cosa è successo

Nella nuova puntata di Tu si que vales, in onda su Canale 5 sabato 1 novembre 2025, tante esibizioni di indubbia qualità, ma anche qualche scherzo ben orchestrato da parte di Maria De Filippi a Sabrina Ferilli. Poi il ritorno in studio di Laura De Marchi, dopo aver provato a esibirsi ben due volte con scarsi risultati e aver insultato mezza giuria del programma. E, infine, tutte le esibizioni che, a parer nostro, avrebbero meritato la finale per via diretta. Ecco cosa è successo nella puntata dell’1 novembre 2025 di Tu si que vales.

Tu si que vales, puntata 1 novembre 2025: cosa è successo e il ritorno di Laura De Marchi contro Sabrina Ferilli

Anche ieri sera non sono mancate sorprese durante la puntata di Tu si que vales! Intanto è da segnalare il ritorno dell’attrice Laura De Marchi, la donna che per tre serate della nuova edizione ha offeso Sabrina Ferilli, dandole dell’ignorante gratuitamente, e Rudy Zerbi, dicendogli che è un maleducato (un po’ di ragione qui l’aveva, tenendo conto di quante volte aveva interrotto il suo numero per urlare a caso, disturbando così la performance). Ma oggi, finalmente, scopriamo il suo vero ruolo nello show. La donna, infatti, dice di non essere tornata per fare un’esibizione: "So che questa cosa creerà delusione, soprattutto nel pubblico, ma io questa sera non mi esibirò perché ci sono stati dei comportamenti di dileggio, di presa in giro da parte di una persona della giuria". Qui interviene Paolo Bonolis: "E perché è una delusione questa?". Vedendo l’espressione assassina della concorrente, il giudice si corregge: "No, intendo nella sua testa. Perché sarebbe una delusione?".

Insomma, Bonolis si salva in corner, ma non succede lo stesso a Sabrina Ferilli, rimproverata dalla De Marchi (a Tu si que vales si presenta col nome Laura Marchetti) perché sta tutto il tempo con lo strumento dove legge i voti del pubblico in studio tra le mani: "Che sta a fare? Legge il cellulare?". Poi chiede di fare rivedere sullo schermo il numero presentato due puntate fa, quando la Ferilli ha detto a Maria De Filippi: "Questa è pazza". A questo punto la De Marchi le domanda: "Non sente di dovermi chiedere scusa?", e alla risposta negativa della Ferilli ribatte così: "Questo è il tipico atteggiamento di una persona passivo-aggressiva". Ad aggiungere un po’ di pepe ci pensa Maria De Filippi, ora seduta vicino all’attrice romana, che mette in difficoltà Sabrina dicendo "Anche di una persona attivo-aggressiva!". La Ferilli, ovviamente, non la prende bene e le dice: "Che ca**o vuoi? Ma mettiti a sedere al tuo posto!".

La concorrente torna alla carica contro Sabrina: "Ha detto che sono una matta, mi meraviglio di lei! Dovrebbe essere la rappresentante della Settima Arte (il cinema, ndr), lei ha fatto parte di un film che ha vino l’Oscar! E poi non apprezza un’artista, non apprezza me e la mia arte. Non si vergogna?". Poi offende tutti i giudici: "Io capisco loro…", e Paolo Bonolis reagisce male: "Eh, siamo tre accattoni!". Alla risposta affermativa di Laura, Bonolis, Littizzetto e Zerbi spiccano per ironia e autoironia mentre la concorrente prosegue il suo discorso: "Che sono tre intrattenitori, saltimbanchi, animatori turistici che, invece di stare a Ostia in un villaggio, stanno qui nel villaggio di Tu si que vales. Capisco loro, ma a Sabrina proprio no! Lei è una bravissima attrice, io la stimo davvero, ma come fa a non capire che io sono un’artista brava quanto lei se non di più?".

La De Marchi continua il discorso dicendo che "secondo me, lei è una persona finta, a me interessava la sua stima, non quella degli altri giudici, che sono dei saltimbanchi". Bonolis la interrompe: "Signora si sbrighi, ho la sagra della salsiccia!", e lo studio, entusiasta della sua risposta, grida: "Paolo, Paolo!". Alla fine, dopo aver detto che Sabrina Ferilli è artefatta e finta come i suoi capelli, entra in scena Giovannino – si dice amico della De Marchi – e si scopre che era tutto uno scherzo. Quando a Sabrina viene detto esplicitamente che Laura è una vera attrice, lei sfodera il suo sorriso e commenta: "Vi unisce la stro**aggine signora, se lo lasci dire!". Poi, quando la De Marchi lascia lo studio, Giovannino ci mette il carico da 90: "Ma non distingui il vero dal finto? Ma come fai? Ma chi ti ha fatto?".

A proposito di Giovannino, il suo alter ego malvagio Giovannero è il protagonista di una clamorosa gaffe davanti a Sabrina Ferilli, che poi lo prende in giro. In sostanza, lo studio diventa buio e Giovannero inizia a prendere di mira l’attrice romana, che si agita: "Sappi che questo scherzo prevede che mi si diano dei pizzichi, quindi mi inca**o parecchio. Ti faccio vedere il livido che mi è venuto sul dito! E’ piccolo, ma ha la mano di uno grosso, che ne so". La luce si accende e Giovannero fa una figuraccia, perché quando cerca di sfilarsi dal vestito la Rosa nera, gli cade a terra ed è quindi costretto ad aggiungere "che è caduta…". A questo punto la Ferilli prende la palla al balzo per deriderlo: "Che figura di mer*a che hai fatto! Ma proprio di mer*a, mer*a, mer*a!".

Tu si que vales, chi meritava la finale nella puntata dell’1 novembre 2025

Emilia Pidulla è tra i pochi concorrenti che non arrivano in finale per un soffio: dalla giuria popolare ottiene una standing ovation meritatissima, che la fa commuovere davanti ai giudici, e il 99% dei consensi. La candidata è una psicologa che attualmente non esercita ma ha la passione del canto e dell’imitazione. In scena porta tre brani, uno di Mia Martini, l’altro di Gianna Nannini e un ultimo di Loredana Bertè, imitando perfettamente la voce delle tre grandi artiste. E’ da precisare, per rendere bene l’idea del suo talento innato, che si dice totalmente ignorante in musica e canto e che non ha mai studiato questa materia: ha iniziato imitando i suoi professori alle assemblee scolastiche e ora è in grado di rifare anche le voci di Anna Oxa e Ornella Vanoni, tra le altre.

Anche Valentin e Cristian meriterebbero la finale. I due giovani sono ballerini di Tango che si esibiscono in coppia per rispolverare le origini di questo ballo (infatti un tempo il Tango veniva ballato solo dagli uomini). I due si muovono talmente veloce sul palco da lasciare tutti a bocca aperta e portare i giudici a fare qualche battuta: "Bravissimi che non vi siete dati un calcio nei maroni con tutti quei movimenti di gamba era un rischio! E’ pericolosissimo perché devi sempre avere le gambe aperte", commenta Luciana Littizzetto. Bonolis le fa eco: "Ci può essere un regolamento di conti durante". Alla fine, la giuria popolare li salva solo al 93%.

Un altro talento che non possiamo non citare è Albert Amores, adocchiato anche da Maria De Filippi. Non raggiunge la finale per pochissimo (97% di consensi), ma sa muoversi fruttando tutto il corpo, dai piedi al collo, su un palo aereo. Magnifica l’esibizione, tanto che la De Filippi sembra volerlo ad Amici. "Se non ho capito male, hai 19 anni?", chiede al giovane la conduttrice di punta di Mediaset. Alla sua conferma, Queen Mary gli domanda: "Tu non hai mai fatto danza, vero?". Lui conferma e aggiunge che però, per questa disciplina, bisogna miscelare diversi tipi di danza. Maria De Filippi poi spiega ad Albert il motivo della sua curiosità: "Perché sei anche molto elegante in tutti i movimenti, oltre ad avere una grande capacità sul palo aereo, un controllo del corpo impressionante". E Bonolis interviene: "Tu hai mai fatto Amici? Perché questa ti ha puntato!". Maria ride e poi chiarisce: "No, no, però veramente è elegante".

