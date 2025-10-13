Tu Si Que Vales, chi è Laura De Marchi: la lite furibonda con Sabrina Ferilli e le lacrime di Mara Venier Sabato scorso, la comica ha lasciato il palco offesa per le risate di giudici e pubblico, per poi prendersela con l'attrice romana: "Sabrina non vali nulla".

Una puntata da non dimenticare quella di sabato scorso di Tu Si Que Vales. Tra una performance e un’altra, tra un momento di commozione e una risata, sul palco del talent show di Canale 5 è riapparso un volto che qualcuno del pubblico sicuramente ricordava, dato che aveva già partecipato al programma nel 2015: si tratta di Laura Marchetti, nome d’arte di Laura De Marchi, attrice e stand up comedian di professione, che si è resa protagonista di un siparietto non proprio simpatico con i giudici, specialmente con Sabrina Ferilli.

Nella sua esibizione, pianola alla mano, l’artista ha così iniziato a cantare fino ad emettere urla che hanno lasciato inizialmente interdetti Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli: "Sono una performer multidisciplinare mediante la contaminazione tra le arti, musica, pittura, anche poesia contemporanea. Questa sera farò un’improvvisazione atonale, dodecafonica. L’ urlo primordiale è una cosa seria", aveva spiegato De Marchi per poi lasciare il palco stizzita dalle risate della giuria.

Laura De Marchi, cosa è successo a Tu Si Que Vales. La lite con Ferilli: "Che caz**o vi ridete?

L’esibizione di Laura De Marchi ha suscitato stupore e risate tra i giudici di Tu Si Que Vales. Tuttavia, l’intenzione dell’attrice comica non era di certo quella, e quando si è accorta della reazione del pubblico e di Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli, si è sentita offesa, tanto da lasciare il palco borbottando: "Che caz**o vi ridete? Ma vaffan**o". Poco dopo, però, De Marchi (in arte Laura Marchetti) è tornata di fronte alla giuria spiegando: "Ho sentito le critiche che avete fatto mentre ero dietro le quinte, perché ci sento e non sono sorda. Sono tornata per rispetto nei confronti del pubblico". Poi la stoccata a Sabrina Ferilli:

La cosa che più di tutte mi ha ferita, è che quando sono uscita e qualcuno ha detto ‘la signora non rientra’, c’è chi ha risposto ‘e menomale dai’. L’ha detto Sabrina Ferilli. Io non sono qui per essere presa in giro da voi.

A quanto pare, il rancore contro Sabrina è una cosa vecchia, che risale a quanto la concorrente partecipo a TSQV nel 2015: "All’epoca mi ha detto ‘Ao, e che talento c’avrebbe questa?’. L’hanno mandato in onda, io pensavo che l’avrebbero tagliato e le persone che mi conoscono e anche gli sconosciuti per strada ripetevano quella domanda. Ma poi il brutto modo con cui l’ha detto. E io dico ora, che talento c’avrebbe questa? Io questo talento non l’ho mai visto". L’attrice ha replicato sottolineando il fatto di non aver detto niente di offensivo ma De Marchi ha rincarato la dose: "Questa trasmissione si chiama Tu Si Que Vales, ma tu Sabrina non vali nulla. Lei è una miracolata, chissà chi ha in paradiso".

Chi è Laura De Marchi di Tu Si Que Vales: lo scherzo a Mara Venier (in lacrime)

Laura De Marchi, Laura Marchetti sul palco, sabato scorso era alla sua seconda esibizione aTu Si Que Vales. Nata e cresciuta a Roma, dove ancora vive, è un’attrice, autrice e stand up comedian. Si è laureata in lettere all’Università La Sapienza, con una tesi dal titolo ‘Il clowning da Jacques Lecoq al teatro contemporaneo’ e, dopo essersi diplomata presso la Scuola Internazionale di Teatro di Roma, ha frequentato diversi corsi come quello di drammaturgia all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, per poi lavorare in teatro e in Tv in programmi come Alle falde del Kilimangiaro, Tutte tranne me, Cominciamo bene e Made in Sud nel 2014.

Sia oggi che nel 2015 è stata scritturata nel talent show di Canale 5 come comica. La prima volta, organizzò uno scherzo a Mara Venier con la complicità di Maria De Filippi, proponendosi di sostituirla in qualità di giudice popolare: "Mi propongo io al posto della signora Venier. Ha prodotto nel frattempo il certificato dell’udito? Perché una che non sente e non vede non può ricoprire questo ruolo". La conduttrice di Domenica In, però, non capì si trattava di una burla e perse letteralmente la pazienza: "Crede di essere spiritosa? All’inizio pensavo fosse uno scherzo, un gioco, ma ora ha stufato, Lei è una cialtrona", sbottò con le lacrime agli occhi tanto che De Filippi dovette intervenire e dirle la verità.

