Tu Si Que Vales, Maria De Filippi si emoziona e Rudy Zerby folgorato: cosa vedremo stasera
Le anticipazioni della puntata in onda stasera 4 ottobre su Canale 5: gli artisti in gara hanno lasciato tutti i giudici a bocca aperta.
Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e la new entry Paolo Bonolis sono pronti a tornare con il nuovo appuntamento di Tu Si Que Vales. Questa sera, sabato 4 ottobre 2025, il talent show di Canale 5 va in onda con la seconda puntata della 12esima stagione, dopo lo straordinario successo del debutto. La scorsa settimana, infatti, il programma è stato seguito da ben 4.024.000 spettatori con uno share del 28,5%, staccando nettamente la concorrenza di Ballando con le Stelle che su Rai 1 ha raccolto 2.994.000 spettatori e il 23% di share. In attesa di scoprire cosa accadrà negli ascolti, dopo il ritorno di Affari Tuoi per fare da traino al dancing show, vediamo insieme tutte le anticipazioni di Tu Si Que Vales di stasera.
Tu Si Que Vales, anticipazioni seconda puntata (4 ottobre 2025)
Su Canale 5 è tutto pronto per la seconda puntata di Tu Si Que Vales. Dopo il successo del debutto Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, Paolo Bonolis e la rappresentante della giuria popolare, Sabrina Ferilli, tornano stasera per emozionarsi davanti alle esibizioni dei concorrenti del talent show. Tanto talento, ironia e adrenalina nelle performance prevista per questo appuntamento: dalle clip, inoltre, si vede addirittura Maria De Filippi salire sul palco per abbracciare una piccola concorrente veramente dotata. Luciana Littizzetto, poi, è rimasta molto colpita da un’altra artista: "Per me vale molto, anche perché ti sei misurata in un pezzo molto complicato". Anche Zerbi e Bonolis sono stati folgorati da alcuni concorrenti, commentando più che positivamente le loro capacità. Insomma, tanta commozione e tanto spettacolo da non perdere.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Quando e dove vedere Tu Si Que Vales (seconda puntata)
L’appuntamento con Tu Si Que Vales è per questa sera, sabato 4 ottobre, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.30 circa. Il programma sarà poi visibile in streaming e on demand anche sulla piattaforma Mediaset Infinity. La puntata, come sempre, durerà poco più di tre ore e sarà tutta all’insegna del divertimento e delle emozioni.
Potrebbe interessarti anche
Tu si que Vales, battibecco Ferilli-De Filippi e a Luciana Littizzetto 'scatta' l'ormone: cosa succede stasera
Tutte le anticipazioni della prima puntata del talent show, al via stasera (27 sette...
Tu si que vales, scontro Bonolis-Littizzetto: scintille in studio. Cosa è successo durante la registrazione
Le prime anticipazioni di Tu si Que Vales 2025 segnalano frizioni e “numerose frecci...
Anticipazioni Tu si que Vales, dopo Bonolis arriva Alessia Marcuzzi. Come cambia l’edizione 2025
La nuova edizione parte a settembre su Canale 5 con tante novità: puntate più corte,...
Tu si que vales, le pagelle: De Filippi non cede mai (5), Ferilli in lacrime (8), Bonolis crea caos (7)
Nella puntata del 27 settembre esibizioni meravigliose, ma anche qualche flop, emozi...
Ascolti tv ieri sera sabato 27 settembre: Tu si que vales domina Ballando con le stelle
Ascolti tv di ieri, sabato 27 settembre, hanno segnato una grande vittoria per Media...
Tu si que Vales 2025, prima registrazione: Bonolis debutta ed è giallo sull’eredità di Gerry Scotti
La 12esima edizione del talent è pronta a partire ma non c'è traccia della celebre S...
Tu Si Que Vales 2025, Maria De Filippi soffia due (amatissimi) volti alla Rai. Chi sono e cosa faranno
La nuova edizione del noto talent di Canale 5 è pronta a sorprendere con la presenza...
Tu si que vales, con Bonolis scatta la rivoluzione: la novità sui concorrenti. E Luciana Littizzetto rischia il posto
Con l'arrivo del conduttore nel 2025, ormai vicinissimo, pare che gli autori siano p...