Tu Si Que Vales, Maria De Filippi si emoziona e Rudy Zerby folgorato: cosa vedremo stasera Le anticipazioni della puntata in onda stasera 4 ottobre su Canale 5: gli artisti in gara hanno lasciato tutti i giudici a bocca aperta.

Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e la new entry Paolo Bonolis sono pronti a tornare con il nuovo appuntamento di Tu Si Que Vales. Questa sera, sabato 4 ottobre 2025, il talent show di Canale 5 va in onda con la seconda puntata della 12esima stagione, dopo lo straordinario successo del debutto. La scorsa settimana, infatti, il programma è stato seguito da ben 4.024.000 spettatori con uno share del 28,5%, staccando nettamente la concorrenza di Ballando con le Stelle che su Rai 1 ha raccolto 2.994.000 spettatori e il 23% di share. In attesa di scoprire cosa accadrà negli ascolti, dopo il ritorno di Affari Tuoi per fare da traino al dancing show, vediamo insieme tutte le anticipazioni di Tu Si Que Vales di stasera.

Tu Si Que Vales, anticipazioni seconda puntata (4 ottobre 2025)

Su Canale 5 è tutto pronto per la seconda puntata di Tu Si Que Vales. Dopo il successo del debutto Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, Paolo Bonolis e la rappresentante della giuria popolare, Sabrina Ferilli, tornano stasera per emozionarsi davanti alle esibizioni dei concorrenti del talent show. Tanto talento, ironia e adrenalina nelle performance prevista per questo appuntamento: dalle clip, inoltre, si vede addirittura Maria De Filippi salire sul palco per abbracciare una piccola concorrente veramente dotata. Luciana Littizzetto, poi, è rimasta molto colpita da un’altra artista: "Per me vale molto, anche perché ti sei misurata in un pezzo molto complicato". Anche Zerbi e Bonolis sono stati folgorati da alcuni concorrenti, commentando più che positivamente le loro capacità. Insomma, tanta commozione e tanto spettacolo da non perdere.

Quando e dove vedere Tu Si Que Vales (seconda puntata)

L’appuntamento con Tu Si Que Vales è per questa sera, sabato 4 ottobre, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.30 circa. Il programma sarà poi visibile in streaming e on demand anche sulla piattaforma Mediaset Infinity. La puntata, come sempre, durerà poco più di tre ore e sarà tutta all’insegna del divertimento e delle emozioni.

