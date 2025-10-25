Tu Si Que Vales, Ferilli scatenata e c'è un 100%: le anticipazioni della quinta puntata Adrenalina, emozioni e tantissimo talento saranno gli ingredienti di questa sera: tutti e 5 i giudici sono rimasti a bocca aperta di fronte ai nuovi concorrenti.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Un successo dopo l’altro per Tu Si Que Vales. Il talent del sabato sera di Canale 5 è pronto a tornare questa sera, 25 ottobre 2025, con la quinta puntata della nuova stagione, e a fare il pieno di ascolti. Anche la scorsa settimana, infatti, il programma ha trionfato sulla concorrenza, sbaragliando il colosso di Ballando con Le Stelle, con il 25.7% di share contro il 23.3% del dancing show di Milly Carlucci. Un format vincente, una giuria che funziona anche grazie alla new entry Paolo Bonolis e, soprattutto, performance che lasciano il segno nei telespettatori. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di Tu Si Que Vales di stasera.

Tu Si Que Vales, anticipazioni e ospiti quinta puntata (23 ottobre 2025)

Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e Paolo Bonolis, sono pronti alle loro postazioni, bacchetta alla mano, per giudicare gli artisti che porteranno il loro talento sul palco di questa quinta puntata di Tu Si Que Vales. Adrenalina, emozioni, colpi di scena e tantissima bravura, unita al puro divertimento, saranno gli ingredienti chiave anche di questo appuntamento che ha visto i 5 giudici ancora una volta stupirsi di fronte alle esibizioni dei concorrenti in gara.

Da Ferilli che si è alzata sventolando lo scialle all’urlo di "Bravoooo", per poi annunciare che il pubblico aveva apprezzato al 100% la performance di un artista, fino a Zerbi e Bonolis emozionati sulle note di We are the world: "Sei eccezionale". Ma anche De Filippi e Littizzetto hanno detto la loro: la prima ha ammesso di essere stupida dopo uno spettacolo che non aveva mai visto, la seconda ha esclamato "Che bravura". Infine, immancabili anche questa sera le incursioni di Giovannino, alle prese con la sua ‘vittima’ preferita: Sabrina Ferilli.

Quando e dove vedere Tu Si Que Vales (quinta puntata)

L’appuntamento con Tu Si Que Vales è per questa sera, sabato 25 ottobre, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.30 circa. Il programma sarà poi visibile in streaming e on demand anche sulla piattaforma Mediaset Infinity. La puntata, come sempre, durerà poco più di tre ore e sarà tutta all’insegna del divertimento e delle emozioni.

