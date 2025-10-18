Anticipazioni Tu Si Que Vales del 18 ottobre, Ferilli innamorata e Bonolis in estasi: cosa vedremo stasera Ancora emozioni e talento nella quarta puntata del talent show del sabato sera di Canale 5: ecco cosa vedremo e cosa è piaciuto ai giudici.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Tu Si Que Vales torna su Canale 5 con la quarta puntata. Questa sera, sabato 18 ottobre 2025, il talent show è pronto per stupire ancora una volta il pubblico con esibizioni mozzafiato, adrenalina e tante emozioni. Dopo l’appuntamento della scorsa settimana, un successo negli ascolti, e dopo le scaramucce con la performer Laura De Marchi, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e la new entry Paolo Bonolis, sono pronti alle loro postazioni, bacchetta alla mano, per giudicare gli artisti che porteranno il loro talento sul palco. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di Tu Si Que Vales di stasera.

Tu Si Que Vales, anticipazioni e ospiti terza puntata (18 ottobre 2025)

Successo dopo successo Tu Si Que Vales continua a conquistare il cuore dei telespettatori su Canale 5. Tante emozioni e esibizioni piene di talento e adrenalina anche in questa quarta puntata, in onda stasera in prima serata e in compagnia come sempre di Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli, Paolo Bonolis e l’immancabile presenza di Giovannino. Magia, danza e acrobati hanno incantato i 5 giudici tanto che Maria ha esclamato convinta: "Mi è piaciuto davvero davvero tutto". "Pe me è davvero top", ha fatto eco Rudy, mentre l’attrice romana ha dovuto ammettere, di fronte a una esibizione, "Mi sono innamorata della bachata". Anche Bonolis è rimasto colpito: "Bello molto bello, affascinante". Insomma un tripudio di complimenti e performance che ‘valgono’, anche in questo appuntamento che promette di non deludere.

Quando e dove vedere Tu Si Que Vales (terza puntata)

L’appuntamento con Tu Si Que Vales è per questa sera, sabato 18 ottobre, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.30 circa. Il programma sarà poi visibile in streaming e on demand anche sulla piattaforma Mediaset Infinity. La puntata, come sempre, durerà poco più di tre ore e sarà tutta all’insegna del divertimento e delle emozioni.

