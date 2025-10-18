Anticipazioni Tu Si Que Vales del 18 ottobre, Ferilli innamorata e Bonolis in estasi: cosa vedremo stasera
Ancora emozioni e talento nella quarta puntata del talent show del sabato sera di Canale 5: ecco cosa vedremo e cosa è piaciuto ai giudici.
Tu Si Que Vales torna su Canale 5 con la quarta puntata. Questa sera, sabato 18 ottobre 2025, il talent show è pronto per stupire ancora una volta il pubblico con esibizioni mozzafiato, adrenalina e tante emozioni. Dopo l’appuntamento della scorsa settimana, un successo negli ascolti, e dopo le scaramucce con la performer Laura De Marchi, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e la new entry Paolo Bonolis, sono pronti alle loro postazioni, bacchetta alla mano, per giudicare gli artisti che porteranno il loro talento sul palco. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di Tu Si Que Vales di stasera.
Tu Si Que Vales, anticipazioni e ospiti terza puntata (18 ottobre 2025)
Successo dopo successo Tu Si Que Vales continua a conquistare il cuore dei telespettatori su Canale 5. Tante emozioni e esibizioni piene di talento e adrenalina anche in questa quarta puntata, in onda stasera in prima serata e in compagnia come sempre di Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli, Paolo Bonolis e l’immancabile presenza di Giovannino. Magia, danza e acrobati hanno incantato i 5 giudici tanto che Maria ha esclamato convinta: "Mi è piaciuto davvero davvero tutto". "Pe me è davvero top", ha fatto eco Rudy, mentre l’attrice romana ha dovuto ammettere, di fronte a una esibizione, "Mi sono innamorata della bachata". Anche Bonolis è rimasto colpito: "Bello molto bello, affascinante". Insomma un tripudio di complimenti e performance che ‘valgono’, anche in questo appuntamento che promette di non deludere.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Quando e dove vedere Tu Si Que Vales (terza puntata)
L’appuntamento con Tu Si Que Vales è per questa sera, sabato 18 ottobre, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.30 circa. Il programma sarà poi visibile in streaming e on demand anche sulla piattaforma Mediaset Infinity. La puntata, come sempre, durerà poco più di tre ore e sarà tutta all’insegna del divertimento e delle emozioni.
Potrebbe interessarti anche
Tu Si Que Vales, Maria De Filippi si emoziona e Rudy Zerby folgorato: cosa vedremo stasera
Le anticipazioni della puntata in onda stasera 4 ottobre su Canale 5: gli artisti in...
Tu si que Vales, battibecco Ferilli-De Filippi e a Luciana Littizzetto 'scatta' l'ormone: cosa succede stasera
Tutte le anticipazioni della prima puntata del talent show, al via stasera (27 sette...
Tu Si Que Vales dell'11 ottobre, ospiti da urlo e emozioni incontenibili per Sabrina Ferilli: cosa vedremo stasera
La terza puntata con il talent di Canale 5 sarà all'insegna della commozione con Ale...
Chi è Laura De Marchi di Tu Si Que Vales: la lite furibonda con Sabrina Ferilli e le lacrime di Mara Venier
Sabato scorso, la comica ha lasciato il palco offesa per le risate di giudici e pubb...
Tu si que vales, De Filippi gela Ferilli: "Un ca**o!". E Bonolis furioso: "La vergogna vi pervade"
Nella puntata del 4 ottobre, tanti siparietti tra De Filippi e Ferilli e grandi emoz...
Tu Si Que Vales, il duello con Ballando è solo all'inizio: chi vincerà la sfida per gli ascolti tv?
Il talent show di Canale 5 sta dando filo da torcere al dancing show di Rai 1: gli a...
Tu si que vales, le pagelle: De Filippi non cede mai (5), Ferilli in lacrime (8), Bonolis crea caos (7)
Nella puntata del 27 settembre esibizioni meravigliose, ma anche qualche flop, emozi...
Anticipazioni Tu si que Vales, dopo Bonolis arriva Alessia Marcuzzi. Come cambia l’edizione 2025
La nuova edizione parte a settembre su Canale 5 con tante novità: puntate più corte,...