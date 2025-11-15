Tu Si Que Vales (15 novembre), standing ovation e fiumi di lacrime: cosa vedremo stasera Ottavo appuntamento all'insegna dell'emozione per il talent del sabato sera di Canale 5: ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti di stasera.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Anche questa sera, sabato 15 novembre 2025, Canale 5 va in scena con una nuova puntata di Tu Si Que Vales. Dalle 21.30 circa, il talent show torna in onda con un appuntamento ricco di emozioni, in compagnia di Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto. A dare voce al pubblico, come sempre, Sabrina Ferilli, preda prediletta del mitico Giovannino e dei suoi scherzi, mentre alla conduzione ci saranno Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. In attesa di scoprire se, ancora una volta, TSQV sarà il programma più visto dagli italiani il sabato sera, vincendo la sfida degli ascolti contro Ballando con le Stelle, vediamo insieme tutte le anticipazioni di Tu Si Que Vales di stasera.

Tu Si Que Vales, anticipazioni ottava puntata (15 novembre 2025)

Nuove e spettacolari emozioni sono pronte per conquistare il cuore della giuria e del pubblico di Tu Si Que Vales. Nell’ottava puntata, in onda stasera su Canale 5, il talent dà il benvenuto alle esibizioni inedite di tanti artisti che, come si capisce bene dalla promo, hanno letteralmente fatto impazzire tutti. Standing ovation, lacrime in studio, e infiniti applausi: "Complimenti davvero", l’opinione di Bonolis a cui ha fatto eco Littizzetto con un commosso "Bravissimo". Entusiasta, poi, Ferilli che tra le lacrime ha annunciato un 100% da parte degli spettatori, mentre De Filippi si è addirittura alzata per complimentarsi con un concorrente. Tanto talento anche questa sera quindi, mentre è ancora calda la gara della Lip sync battle tra i giudici, votabile sulla pagina Instagram del talent, e di cui vedremo la classifica parziale durante la puntata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ospiti Tu Si Que Vales

In loro compagnia faranno il loro ingresso in studio anche Luca Laurenti, Max Giusti, Salvatore Esposito, Cristiano Malgioglio e Gabriel Garko, pronti a divertirsi interpretando celebri star e successi senza tempo della musica italiana e internazionale. Per quanto riguarda la Lip Sync Battle, Cristiano Malgioglio si esibirà in un duetto con Maria De Filippi, mentre Luca Laurenti affiancherà lo storico ‘socio’ Paolo Bonolis. Rudy Zerbi condividerà il palco con Salvatore Esposito, Gabriel Garko si unirà a Luciana Littizzetto e, infine, Max Giusti sarà accompagnato sul palco da Sabrina Ferilli.

Quando e dove vedere Tu Si Que Vales (ottava puntata)

L’appuntamento con Tu Si Que Vales è per questa sera, sabato 15 novembre, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.30 circa. Il programma sarà poi visibile in streaming e on demand anche sulla piattaforma Mediaset Infinity. La puntata, come sempre, durerà poco più di tre ore e sarà tutta all’insegna del divertimento e delle emozioni.

Potrebbe interessarti anche