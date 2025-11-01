Tu Si Que Vales, ospiti pazzeschi, Rudy Zerbi emozionato e la lip sync battle: tutte le anticipazioni I concorrenti della sesta puntata del talent di Canale 5 sono riusciti a commuovere tutti: tra gli ospiti anche Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Raz Degan.

Sesta puntata stagionale per Tu Si Que Vales. Questa sera, sabato 1° novembre 2025, il talent show di Canale 5 è pronto ad andare in scena e dare nuovamente battaglia alla concorrenza. Dopo la scorsa settimana, in cui Maria De Filippi e company ha sbaragliato Ballando con le Stelle con ben 4.214.000 spettatori con uno share del 27.1% contro i 3.019.000 abbonati di Rai 1 pari al 22.8%, questa sera si torna sul piccolo schermo per vincere la guerra degli ascolti. Sulle poltrone della giuria, come sempre, De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e Paolo Bonolis, pronti, bacchetta alla mano, a giudicare gli artisti e il loro talento. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di Tu Si Que Vales di stasera.

Tu Si Que Vales, anticipazioni e ospiti sesta puntata (1° novembre 2025)

Adrenalina, emozioni, colpi di scena e tantissimo divertimento, anche di questo sesto appuntamento di Tu Si Que Vales. I cinque giudici questa sera saranno direttamente coinvolti e verrà mandata in onda la classifica di tutte le loro esibizioni nel torneo del Lip sync battle, votate dal pubblico sul sito di WittyTV. Ovviamente spazio anche alle esibizioni dei concorrenti che, ancora una volta, sono riusciti a stupire pubblico e giuria. "È un incantamento quello che fate", ha esclamato Luciana Littizzetto di fronte alla performance di un gruppo di artisti acrobati. E poi Rudy Zerbi che si è perfino alzato per abbracciare una concorrente: "Sei stata molto molto brava". A lui si è unito anche Paolo Bonolis, mentre tutto lo studio applaudiva e i tre conduttori, Martín Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile, si scioglievano tra le lacrime. Infine, tra gli ospiti anche Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, Raz Degan, Diletta Leotta e Pierpaolo Spollon.

Quando e dove vedere Tu Si Que Vales (quinta puntata)

L’appuntamento con Tu Si Que Vales è per questa sera, sabato 1° novembre, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.30 circa. Il programma sarà poi visibile in streaming e on demand anche sulla piattaforma Mediaset Infinity. La puntata, come sempre, durerà poco più di tre ore e sarà tutta all’insegna del divertimento e delle emozioni.

