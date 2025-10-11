Tu Si Que Vales dell'11 ottobre, ospiti da urlo e emozioni incontenibili per Sabrina Ferilli: cosa vedremo stasera
La terza puntata con il talent di Canale 5 sarà all'insegna della commozione con Alessia Marcuzzi, Cesara Buonamici e tanti altri.
Tutto pronto su Canale 5 per la terza puntata di Tu Si Que Vales. Stasera, sabato 11 ottobre 2025, il nuovo appuntamento con il talent show va in scena con imperdibili performance mozzafiato e ospiti che promettono scintille. Alla giuria ancora loro: Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e la new entry Paolo Bonolis che, comodamente seduti sulle loro poltrone, si preparano ad emozionarsi di fronte alle esibizioni dei concorrenti di questa sera. E mentre su Rai 1 la concorrenza di Ballando con le Stelle andrà in onda con un netto ritardo, TSQV si avvicina sempre più a una nuova vittoria negli ascolti, specie dopo la puntata del debutto e il leggero vantaggio nella seconda. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di Tu Si Que Vales di stasera.
Tu Si Que Vales, anticipazioni e ospiti terza puntata (11 ottobre 2025)
Prosegue l’avventura di Tu Si Que Vales nel sabato sera di Canale 5. Dopo il successo dei primi due appuntamenti, questa sera la terza puntata promette tante emozioni e colpi di scena. Mente alla conduzione ritroveremo Alessio Sakara, Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni, i nuovi ospiti della serata vedranno avvicendarsi in studio Alessia Marcuzzi, Cesara Buonamici, Nicolò De Devitis, Noemi e Romina Power.
Tanti i ‘Per me vale’ di questo appuntamento, a cominciare da Sabrina Ferilli che, estasiata da una esibizione, esclama un "Siete straordinari", mentre Paolo Bonolis è stupito di fronte ad altri concorrenti: "È una bellissima idea, complimenti davvero". Anche Luciana Littizzetto si è detta colpita da una performance: "È tutto così lieve, poetico", ha detto visibilmente compiaciuta, complimentandosi con gli artisti.
Quando e dove vedere Tu Si Que Vales (terza puntata)
L’appuntamento con Tu Si Que Vales è per questa sera, sabato 11 ottobre, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.30 circa. Il programma sarà poi visibile in streaming e on demand anche sulla piattaforma Mediaset Infinity. La puntata, come sempre, durerà poco più di tre ore e sarà tutta all’insegna del divertimento e delle emozioni.
