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Tú sí que vales, show di Elisabetta Canalis e il ritorno da brividi di Belen: "Lasciatemelo dire". Cosa vedremo stasera

La nuova edizione dello show di Canale 5 entra nel vivo con una serata ricca di esibizioni, momenti spettacolari e gag, mentre la giuria si prepara a giudicare.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

La prima serata di Canale 5 torna ad accendersi con Tú sí que vales, che questa sera, sabato 3 ottobre 2026, inaugura la nuova edizione dello storico talent show dedicato agli artisti e alle loro esibizioni più sorprendenti. Dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios di Roma, il pubblico assisterà a una serata costruita ancora una volta sull’alternanza tra spettacolo, ironia e storie personali, con concorrenti di età e provenienze diverse pronti a mettersi alla prova davanti alla giuria.

Tú sí que vales, le anticipazioni del 3 ottobre 2026

Tú sí que vales, le anticipazioni del 3 ottobre 2026

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Anticipazioni Tú sí que vales (3 ottobre 2026): il nuovo cast

A guidare la serata sarà la nuova conduttrice Elisabetta Canalis, accompagnata dai confermatissimi Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni, chiamati ad accompagnare il pubblico tra un’esibizione e l’altra e a gestire anche i momenti più imprevedibili dello spettacolo. Sul palco arriveranno performer provenienti da tutto il mondo, con numeri che spaziano tra discipline e forme d’arte differenti e che rappresentano il cuore stesso del programma.

Anche la giuria mantiene la formazione ormai consolidata. Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi saranno chiamati a esprimere i propri giudizi sulle performance, con Sabrina Ferilli ancora una volta nel ruolo di rappresentante del giudizio popolare. Una presenza che, come accaduto nelle precedenti edizioni, permette di affiancare alle valutazioni dei giudici anche il punto di vista del pubblico.

Il ritorno di Belén Rodríguez: cosa farà nella prima puntata

Tra le novità più attese della nuova edizione c’è anche il ritorno di Belén Rodríguez, che ha condotto lo show di Maria De Filippi per le prime nove stagioni, dal 2014 al 2022. Stavolta l’argentina riapparira nello studio di TSQV con un incarico particolare: sarà infatti giurata speciale della sfida di lipsync, uno dei momenti più giocosi del programma, nel quale saranno gli stessi giudici a mettersi in gioco reinterpretando alcuni grandi successi della musica. Sui profili social dello show è visibile il momento dell’ingresso in scena di Belen che, visibilmente emozionata, viene introdotta da Elisabetta Canalis con queste parole:

Ladies and Gentlemen… la bellissima, strepitosa, e lasciatemelo dire, fighissima, Belen Rodriguez

Giovannino torna alla carica con Sabrina Ferilli

Tra le presenze ormai immancabili c’è poi Giovannino, pronto anche questa volta a irrompere sul palco con la sua consueta irriverenza. Il suo bersaglio preferito resta Sabrina Ferilli, che sarà ancora una volta al centro delle sue attenzioni e del suo particolare corteggiamento. Le sue incursioni promettono di regalare più di una situazione comica, inserendosi in una puntata che non punterà soltanto sulla spettacolarità delle performance.

La puntata di Tú sí que vales andrà in onda questa sera, sabato 3 ottobre, in prima serata su Canale 5. Lo show sarà disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, mentre clip e contenuti extra saranno pubblicati attraverso Witty Tv e i canali social ufficiali del programma.

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