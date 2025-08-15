Rai e Mediaset, l’incontro Trump-Putin in Tv: le dirette per seguire l’evento che cambierà la storia

Trova nel Magazine
Gli occhi del mondo sono puntati sull’Alaska, dove stasera – venerdì 15 agosto 2025 – a quasi quattro anni dallo scoppio della guerra in Ucraina – avverrà un incontro destinato a lasciare il segno. Il presidente americano Donald Trump e quello russo, Vladimir Putin, si riuniranno in una base militare non lontana da Anchorage per discutere possibili vie d’uscita dal conflitto e altre questioni di equilibrio internazionale. Per gli ottimisti, potrebbe essere il primo passo verso la fine del conflitto russo-ucraino, lo step di partenza verso la pace o, almeno, per un cessate il fuoco che cristallizzerebbe lo status quo sul campo a tempo indeterminato. Il summit partirà alle 21.30 ora italiana e sarà seguita dalle principali testate televisive, che hanno ridisegnato i palinsesti per raccontare passo dopo passo un evento che potrebbe avere un’importanza strategica sui destini del mondo.

Incontro Trump-Putin in tv, il racconto della Rai: dirette e approfondimenti tra TG e specali

Oltre alle flash news fornite dai telegiornali della tre reti, la Rai coprirà l’analisi e l’approfondimento della riunione in Alaska con diversi speciale:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp
  • Rai 1: la redazione del Tg1 produrrà due speciali; il primo in seconda serata (23.30 – 00.30) subito dopo il film Il piccolo diavolo, il secondo domani mattina (7.00 – 8.00) prima di Unomattina Wekly con la conduzione di Oliviero Bergamini e collegamenti da Alaska, Stati Uniti e Kiev.
  • Rai 2: sarà Monica Giandotti, che oggi rientra alla conduzione del TG2 Post, a raccontare dalle ore 20.30 le flash news in arrivo dal vertice. La rubrica durerà circa 30 minuti e sarà seguito in prime time dal film Con Chi viaggi. Il 16 agosto, dalle 10.10 alle 11.00, Annalisa Fantilli condurrà un ulteriore appuntamento con ospiti e inviati da New York, Mosca, Berlino e Bruxelles.
  • Rai 3: speciale Tg3 in programma domani dalle 11.05 alle 12.00, incentrato sull’avanzamento dei colloqui, sui commenti e le indiscrezioni in arrivo dagli Usa e dalla Russia.
  • RaiNews24: copertura ininterrotta, anche di notte, con aggiornamenti su TV e streaming su RaiNews.it.

La strategia Mediaset: tre appuntamenti in due giorni

Anche le reti Mediaset, nonostante il giorno feriale, oggi 15 agosto copriranno le notizie del summit tra Russia e America. Ecco come:

  • Rete 4: stasera la quarta rete propone ‘4 di Sera’ in versione estesa e, a seguire, lo speciale L’incontro Trump-Putin con in studio Costanza Calabrese e Giuseppe Brindisi. Domani mattina, dalle 10.00 alle 12.00, il TG4 proporrà lo speciale ‘Disgelo in Alaska’, condotto da Stefania Cavallaro.
  • Canale 5: domani, a partire dalle 8.45 alle 10.00, gli approfondimenti con il TG5 speciale con Alberto Bilà.

