Rai e Mediaset, l’incontro Trump-Putin in Tv: le dirette per seguire l’evento che cambierà la storia
Vertice Usa-Russia in Alaska sulla guerra in Ucraina, copertura no-stop in TV: speciali TG, collegamenti internazionali e approfondimenti su Rai 1, Rai 2, Rai 3, RaiNews24, TG5 e TG4.
Gli occhi del mondo sono puntati sull’Alaska, dove stasera – venerdì 15 agosto 2025 – a quasi quattro anni dallo scoppio della guerra in Ucraina – avverrà un incontro destinato a lasciare il segno. Il presidente americano Donald Trump e quello russo, Vladimir Putin, si riuniranno in una base militare non lontana da Anchorage per discutere possibili vie d’uscita dal conflitto e altre questioni di equilibrio internazionale. Per gli ottimisti, potrebbe essere il primo passo verso la fine del conflitto russo-ucraino, lo step di partenza verso la pace o, almeno, per un cessate il fuoco che cristallizzerebbe lo status quo sul campo a tempo indeterminato. Il summit partirà alle 21.30 ora italiana e sarà seguita dalle principali testate televisive, che hanno ridisegnato i palinsesti per raccontare passo dopo passo un evento che potrebbe avere un’importanza strategica sui destini del mondo.
Incontro Trump-Putin in tv, il racconto della Rai: dirette e approfondimenti tra TG e specali
Oltre alle flash news fornite dai telegiornali della tre reti, la Rai coprirà l’analisi e l’approfondimento della riunione in Alaska con diversi speciale:
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
- Rai 1: la redazione del Tg1 produrrà due speciali; il primo in seconda serata (23.30 – 00.30) subito dopo il film Il piccolo diavolo, il secondo domani mattina (7.00 – 8.00) prima di Unomattina Wekly con la conduzione di Oliviero Bergamini e collegamenti da Alaska, Stati Uniti e Kiev.
- Rai 2: sarà Monica Giandotti, che oggi rientra alla conduzione del TG2 Post, a raccontare dalle ore 20.30 le flash news in arrivo dal vertice. La rubrica durerà circa 30 minuti e sarà seguito in prime time dal film Con Chi viaggi. Il 16 agosto, dalle 10.10 alle 11.00, Annalisa Fantilli condurrà un ulteriore appuntamento con ospiti e inviati da New York, Mosca, Berlino e Bruxelles.
- Rai 3: speciale Tg3 in programma domani dalle 11.05 alle 12.00, incentrato sull’avanzamento dei colloqui, sui commenti e le indiscrezioni in arrivo dagli Usa e dalla Russia.
- RaiNews24: copertura ininterrotta, anche di notte, con aggiornamenti su TV e streaming su RaiNews.it.
La strategia Mediaset: tre appuntamenti in due giorni
Anche le reti Mediaset, nonostante il giorno feriale, oggi 15 agosto copriranno le notizie del summit tra Russia e America. Ecco come:
- Rete 4: stasera la quarta rete propone ‘4 di Sera’ in versione estesa e, a seguire, lo speciale L’incontro Trump-Putin con in studio Costanza Calabrese e Giuseppe Brindisi. Domani mattina, dalle 10.00 alle 12.00, il TG4 proporrà lo speciale ‘Disgelo in Alaska’, condotto da Stefania Cavallaro.
- Canale 5: domani, a partire dalle 8.45 alle 10.00, gli approfondimenti con il TG5 speciale con Alberto Bilà.
Potrebbe interessarti anche
“Tiberio Timperi fa agitare Pierluigi Diaco”, scintille tra big in Rai: colpa di un nuovo programma
Un nuovo progetto televisivo del buon Timperi sembrerebbe aver messo in ansia il con...
Rai, sciopero dei giornalisti contro il direttore Petrecca: salta la prima di serie A, a rischio il debutto di Gattuso con la Nazionale
Forti scontri interni alla rete ammiraglia dove i giornalisti sportivi hanno accusat...
Sanremo 2026, la Rai vince il braccio di ferro col Comune (ma il Festival cambierà)
Il Festival della canzone italiana potrebbe restare nella Città dei Fiori: accordo v...
Mediaset, quando ripartono i programmi del daytime: Amici, Uomini e Donne, Verissimo, Forum. Tutte le date
La programmazione del daytime televisivo 2025/2026 di casa Mediaset prende forma: ec...
Rai, Radio2 diventa all star con Fiorello, Belen e altri due big. Ma esplode il caos palinsesti
I ritardi nel nuovo palinsesto invernale di Rai Radio2 scatenano malumori e incertez...
Rai 1 saluta Terence Hill: si chiude l'ultima stagione con Don Matteo, che potrebbe tornare prossimamente
Dopo aver raccolto milioni di ascolti in tredici stagioni, Terence Hill lascia defin...
La Vita in Diretta ‘marca’ Nuzzi, ferie ridotte per Matano. Il nuovo palinsesto Rai
Si annunciano già scintille nella sfida dei contenitori pomeridiani di Rai e Mediase...
E' morta Claudia Adamo, la meteorologa della Rai aveva 51 anni: il ricordo di Alberto Matano
E' morta Claudia Adamo, responsabile di Rai Meteo nella direzione Rai Pubblica Utili...