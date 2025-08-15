Rai e Mediaset, l’incontro Trump-Putin in Tv: le dirette per seguire l’evento che cambierà la storia Vertice Usa-Russia in Alaska sulla guerra in Ucraina, copertura no-stop in TV: speciali TG, collegamenti internazionali e approfondimenti su Rai 1, Rai 2, Rai 3, RaiNews24, TG5 e TG4.

Gli occhi del mondo sono puntati sull’Alaska, dove stasera – venerdì 15 agosto 2025 – a quasi quattro anni dallo scoppio della guerra in Ucraina – avverrà un incontro destinato a lasciare il segno. Il presidente americano Donald Trump e quello russo, Vladimir Putin, si riuniranno in una base militare non lontana da Anchorage per discutere possibili vie d’uscita dal conflitto e altre questioni di equilibrio internazionale. Per gli ottimisti, potrebbe essere il primo passo verso la fine del conflitto russo-ucraino, lo step di partenza verso la pace o, almeno, per un cessate il fuoco che cristallizzerebbe lo status quo sul campo a tempo indeterminato. Il summit partirà alle 21.30 ora italiana e sarà seguita dalle principali testate televisive, che hanno ridisegnato i palinsesti per raccontare passo dopo passo un evento che potrebbe avere un’importanza strategica sui destini del mondo.

Incontro Trump-Putin in tv, il racconto della Rai: dirette e approfondimenti tra TG e specali

Oltre alle flash news fornite dai telegiornali della tre reti, la Rai coprirà l’analisi e l’approfondimento della riunione in Alaska con diversi speciale:

Rai 1: la redazione del Tg1 produrrà due speciali; il primo in seconda serata (23.30 – 00.30) subito dopo il film Il piccolo diavolo, il secondo domani mattina (7.00 – 8.00) prima di Unomattina Wekly con la conduzione di Oliviero Bergamini e collegamenti da Alaska, Stati Uniti e Kiev.

la redazione del Tg1 produrrà due speciali; il primo in seconda serata (23.30 – 00.30) subito dopo il film Il piccolo diavolo, il secondo domani mattina (7.00 – 8.00) prima di Unomattina Wekly con la conduzione di Oliviero Bergamini e collegamenti da Alaska, Stati Uniti e Kiev. Rai 2 : sarà Monica Giandotti, che oggi rientra alla conduzione del TG2 Post, a raccontare dalle ore 20.30 le flash news in arrivo dal vertice. La rubrica durerà circa 30 minuti e sarà seguito in prime time dal film Con Chi viaggi. Il 16 agosto, dalle 10.10 alle 11.00, Annalisa Fantilli condurrà un ulteriore appuntamento con ospiti e inviati da New York, Mosca, Berlino e Bruxelles.

: sarà Monica Giandotti, che oggi rientra alla conduzione del TG2 Post, a raccontare dalle ore 20.30 le flash news in arrivo dal vertice. La rubrica durerà circa 30 minuti e sarà seguito in prime time dal film Con Chi viaggi. Il 16 agosto, dalle 10.10 alle 11.00, Annalisa Fantilli condurrà un ulteriore appuntamento con ospiti e inviati da New York, Mosca, Berlino e Bruxelles. Rai 3 : speciale Tg3 in programma domani dalle 11.05 alle 12.00, incentrato sull’avanzamento dei colloqui, sui commenti e le indiscrezioni in arrivo dagli Usa e dalla Russia.

: speciale Tg3 in programma domani dalle 11.05 alle 12.00, incentrato sull’avanzamento dei colloqui, sui commenti e le indiscrezioni in arrivo dagli Usa e dalla Russia. RaiNews24: copertura ininterrotta, anche di notte, con aggiornamenti su TV e streaming su RaiNews.it.

La strategia Mediaset: tre appuntamenti in due giorni

Anche le reti Mediaset, nonostante il giorno feriale, oggi 15 agosto copriranno le notizie del summit tra Russia e America. Ecco come:

Rete 4: stasera la quarta rete propone ‘4 di Sera’ in versione estesa e, a seguire, lo speciale L’incontro Trump-Putin con in studio Costanza Calabrese e Giuseppe Brindisi. Domani mattina, dalle 10.00 alle 12.00, il TG4 proporrà lo speciale ‘Disgelo in Alaska’, condotto da Stefania Cavallaro.

stasera la quarta rete propone ‘4 di Sera’ in versione estesa e, a seguire, lo speciale L’incontro Trump-Putin con in studio Costanza Calabrese e Giuseppe Brindisi. Domani mattina, dalle 10.00 alle 12.00, il TG4 proporrà lo speciale ‘Disgelo in Alaska’, condotto da Stefania Cavallaro. Canale 5: domani, a partire dalle 8.45 alle 10.00, gli approfondimenti con il TG5 speciale con Alberto Bilà.

