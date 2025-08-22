True Detective 5, Nicolas Cage in trattativa per un ruolo importante nella serie targata HBO Secondo alcuni rumor, l'attore californiano sarebbe il primo indiziato per un ruolo da protagonista nella prossima stagione di True Detective

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

La stagione 4 di True Detective, sottotitolata Night Country, ha riportato la serie crime di HBO sui radar dopo una deludente stagione 2 e una stagione 3 non totalmente all’altezza. Issa López, scrittrice che ha ereditato il timone proprio a partire da Night Country, sta mettendo insieme i pezzi per la futura stagione 5 di True Detective, e alcuni rumor vorrebbero Nicolas Cage come prescelto protagonista. I nuovi episodi, sempre in base a quanto riportano vari insider, dovrebbero ambientarsi a Jamaica Bay, Long Island, con le riprese programmate per il prossimo anno. Cage dovrebbe interpretare Henry Logan, detective di New York alle prese con il caso al centro dei nuovi episodi.

Nicolas Cage protagonista della stagione 5 di True Detective?

Per ora siamo ancora nell’ambito delle trattative, ma Nicolas Cage sembra davvero l’indiziato numero uno per essere il protagonista della stagione 5 di True Detective. Se tutto dovesse concretizzarsi, per Cage sarebbe il secondo ruolo in assoluto in una serie tv. Il primo sarà quello di Spider-Noir nell’omonimo show di MGM+, che poi riprenderà anche in Spider-Man: Beyond the Spider-verse (2027) dopo i già usciti Into the Spider-verse (2018) e Across the Spider-verse (2023).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cage si andrebbe ad aggiungere a una lunga lista di grandi attori che hanno militato in True Detective, a partire da Matthew McConaughey e Woody Harrelson nella prima stagione per poi passare da Colin Farrel, Rachel McAdams, Mahershala Ali e Jodie Foster. Purtroppo, dopo una leggendaria stagione 1, la serie ha vissuto di diversi bassi e pochi alti. Solo con l’approdo, appunto, di Issa López sembra essere tornata in parte ai fasti originari. I fan sperano che Nicolas Cage sia il tassello mancante per far tornare grande True Detective. Attualmente è alle prese con Madden di David O. Russell al fianco di Christian Bale. Dopodiché, secondo rumor, volerà a Budapest per girare la in ottobre il tanto atteso sequel di Lord of War. Non si parlerà di iniziare con True Detective, quindi, prima del 2026.

Dove vedere True Detective in streaming in attesa della stagione 5

Se ancora non lo avete fatto, probabilmente questo è il momento migliore per recuperare True Detective, le cui stagioni sono tutte disponibili in streaming nel catalogo di Now TV, oppure a noleggio o in acquisto in quello di Prime Video.

Potrebbe interessarti anche