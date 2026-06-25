Troppo Invidiosa, su Netflix una serie folle: Diana Del Bufalo è la quarantenne che invidia tutti (e noi la capiamo) Diana Del Bufalo torna sul piccolo schermo con una serie tutta da ridere: una donna alle soglie dei 40 anni, invidiosa, fuori controllo e irresistibilmente vera

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Quante volte abbiamo provato quel pizzico di invidia – buona o cattiva che sia – nei confronti di altre persone? Quante volte capita di sentirsi indietro rispetto ad altre persone? È proprio da queste domande scomode che nasce Troppo Invidiosa, la nuova serie comedy italiana in arrivo su Netflix. Protagonista è Diana Del Bufalo, che sarà una donna piena di invidia, per diverse ragioni. Con quella leggerezza tipica di queste commedie, la serie potrebbe diventare uno dei titoli più ‘appetibili’ del catalogo. Di seguito, tutti i dettagli.

Troppo Invidiosa, di cosa parla la nuova serie Netflix con Diana Del Bufalo: trama e cast

Diana Del Bufalo sarà la protagonista di Troppo Invidiosa, la nuova serie comedy che debutterà prossimamente in esclusiva su Netflix. Al centro della storia c’è Vicky, una donna alla soglia dei 40 anni che guarda con invidia chi sembra aver ottenuto tutto ciò che lei ha sempre desiderato. Tra nuovi amori, rivelazioni legate al passato e incontri inaspettati, il suo percorso prenderà una direzione imprevedibile. Nel cast, accanto a Diana Del Bufalo, troviamo anche:

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Isabella Ferrari

Lorenzo De Moor

Matteo Martari

Ciro Priello

La serie è scritta da Monica Rametta, che ricopre anche il ruolo di head writer, insieme a Federico Baccomo e Dario Bonamin, ed è diretta da Milena Cocozza e Alessio Lauria. Le riprese si sono recentemente concluse. Troppo Invidiosa è l’adattamento italiano della serie Envidiosa, prodotta da Preludio e ideata da Carolina Aguirre, ed è realizzata da Cattleya, parte di ITV Studios, in collaborazione con Preludio.

Ancora Più Sexy, Diana Del Bufalo è la protagonista del sequel Pensati Sexy: dove vedere il film in streaming

Diana Del Bufalo è anche la protagonista di un film commedia di Michela Andreozzi, Ancora Più Sexy, sequel di Pensati Sexy, in streaming su Prime Video. Maddalena (Del Bufalo), sembra aver finalmente trovato stabilità: è una scrittrice di successo e vive una relazione serena con Vanni, suo compagno ed editore. Tutto cambia quando riappare la sua irriverente guida spirituale, dalle sembianze di Valentina Nappi, che sconvolge i suoi equilibri.

La sua presenza la spinge a mettere in discussione la relazione, le sue certezze e l’idea stessa di felicità. La situazione si complica ulteriormente con l’arrivo di Bruno, che alimenta dubbi e tensioni. Attraverso questa crisi, Maddalena arriva a una nuova consapevolezza: forse l’ideale di partner perfetto non esiste e la felicità passa dall’accettazione dell’imperfezione. Nel cast anche:

Valentina Nappi

Mario Ermito

Michele Rosiello

Filippo Bisciglia

Angela Finocchiaro

Anna Galiena

Fabrizio Colica

Andrea Dianetti

Paolo Calabresi

Niccolò Senni

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