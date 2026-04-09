Cameron Diaz prepara l'effetto nostalgia: in arrivo il sequel di una famosa commedia anni ‘80
Cameron Diaz rilancia il film anni '80, Troop Beverly Hills, con un sequel: progetto in lavorazione e trama ancora segreta per il revival dell'iconica commedia.
E’ da un po’ di tempo che non la si vede né sul piccolo e né sul grande schermo ma, a quanto pare, l’attesa potrebbe finire. Cameron Diaz sta preparando il suo ritorno e lo starebbe facendo con un nuovo e ambizioso progetto: si tratta del sequel dell’amatissima commedia degli anni ’80, Troop Beverly Hills. Incredibile, vero? In molti sono già sotto ‘effetto nostalgia’ e non si può dar loro torto. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.
Troop Beverly Hills, cosa sappiamo del sequel del film con Cameron DIaz
Cameron Diaz tornerà sul grande schermo con un sequel della commedia cult degli anni ’80 Troop Beverly Hills, in sviluppo presso TriStar Pictures. Alla regia ci sarà Clea DuVall, anche autrice della sceneggiatura, mentre Diaz è in lizza per un ruolo da protagonista. I dettagli della trama restano segreti, ma il film riporterà in scena le iconiche Wilderness Girls. La produzione è affidata a Laurence Mark, insieme a Diaz e alla sua socia Katherine Power, con cui ha fondato il brand di vini Avaline. Questo progetto segna un ritorno di Diaz alla collaborazione con Sony, dove aveva già recitato in Charlie’s Angels, L’amore non va in vacanza e Bad Teacher. Dopo oltre un decennio di pausa, l’attrice è tornata l’anno scorso in Back in Action, al fianco di Jamie Foxx, ottenendo uno dei più grandi debutti di sempre su Netflix.
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Tra i prossimi progetti di Diaz ci sono la dark comedy Outcome con Keanu Reeves e Matt Bomer, il ritorno come Fiona in Shrek 5 e la commedia d’azione Netflix, Bad Day.
Troop Beverly Hills, di cosa parla la commedia del 1989: la trama
Il film originale, diretto da Jeff Kanew e basato sulla storia vera di Ava Fries, raccontava la vicenda di Phyllis Nefler, una ricca donna di Beverly Hills e madre della giovane Hannah. Dopo essere stata lasciata dal marito Freddy, deluso dal suo stile di vita frivolo, Phyllis decide di dimostrare a sé stessa e a lui di essere capace di qualcosa di concreto. Accetta quindi di diventare capo delle ragazze-scout di Beverly Hills, dove deve guidare il gruppo di sua figlia. All’inizio, inesperienza e abitudini di vita agiata la mettono in difficoltà, e Velda Plendor, suo superiore, cerca in ogni modo di farla allontanare. Con il tempo, però, Phyllis sviluppa un forte legame con le ragazze, diventa più responsabile e guida il gruppo verso i primi successi, tra cui la vittoria in una vendita di beneficenza.
Durante la gara di sopravvivenza del raduno annuale, Velda tenta con mezzi sleali di far vincere le "Penne Rosse", ma finisce ferita nel bosco e viene salvata da Phyllis e dalle ragazze. Alla fine, la squadra di Beverly Hills trionfa e Freddy torna dalla famiglia, e si riunisce con Phyllis e Hannah.
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