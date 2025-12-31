Tron: Ares, Jared Leto guida la rivoluzione tra umani e IA su Disney+: segnate questo giorno per l’epica battaglia Il film Tron: Ares sbarca su Disney+ con Jared Leto: azione, IA ribelli e un mondo digitale pronto a sfidare l’umanità. Ecco quando inizierà la grande missione

Dopo oltre due mesi dall’uscita cinematografica, Tron: Ares con Jared Leto farà il suo debutto su Disney+ a gennaio 2026. Difeso da Jeff Bridges nonostante il flop al botteghino, il film avrà così la possibilità di conquistare nuovi spettatori e offrire una seconda chance a chi non lo aveva apprezzato in sala. Nelle scorse ore, a svelare la data di uscita è stato anche un teaser condiviso online. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Tron: Ares, quando esce il film su Disney+. Il teaser rivela tutto

Eh sì, sembra che il nuovo anno partirà proprio all’insegna della fantascienza con Tron: Ares, il nuovo film con Jared Leto, che arriverà su Disney+ il 7 gennaio. Diretto Joachim Rønning, la pellicola esplora un mondo innovativo e visivamente spettacolare, tra intense sequenze d’azione e una colonna sonora originale dei Nine Inch Nails. Per l’occasione, nelle scorse ore, sono stati pubblicati un poster e un teaser esclusivi, che mostrano l’incredibile scontro tra intelligenza artificiale e umanità. Gli spettatori potranno vivere l’esperienza in formato IMAX Enhanced e con suono DTS, per una fruizione cinematografica completa anche a casa.

Di cosa parla Tron: Ares, trama e cast del film

Tron: Ares è il terzo capitolo della saga sci-fi Disney sulla realtà virtuale e funge da sequel, non da reboot. Il film racconta la storia di Ares, un programma avanzatissimo che passa dal mondo digitale a quello reale per portare a termine una missione pericolosa, segnando il primo contatto tra l’umanità e l’intelligenza artificiale. Nel cast, oltre a Jared Leto nel ruolo di Ares, troviamo:

Greta Lee( Eve Kim)

Jodie Turner-Smith (Athena)

Evan Peters (Julian Dillinger)

Gillian Anderson (madre di Dillinger)

Il flop di Tron: Ares nelle sale e dove vedere in streaming i film precedenti

Il 10 ottobre 2025, Tron: Ares è uscito nelle sale cinematografiche italiane e non ha affatto riscosso il successo che si sperava, anzi, si è rivelato un vero e proprio flop. Secondo quanto riportato dalle fonti di Deadline qualche mese fa, il budget della pellicola sarebbe di 220 milioni di dollari, molto più alto delle tempi precedenti. Il flop è attribuito a una sceneggiatura debole e a un primo weekend deludente al botteghino. Disney non prevede un nuovo capitolo, e Jared Leto è al centro delle critiche, soprattutto dopo il precedente insuccesso di Morbius. In attesa dell’uscita di Tron: Ares su Disney+, potete recuperare i film precedenti della saga, Tron e Tron Legacy, in streaming sulla medesima piattaforma.

