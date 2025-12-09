Troll 3, la verità dietro il possibile nuovo capitolo: segnali, indizi e i piani di Netflix sul futuro della saga Il successo lampo di Troll 2 aumenta le speranze per un terzo capitolo: tra nuove creature, misteri del governo e Beautiful re, il futuro del saga prende forma.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Il primo film è uscito nel 2022 e, solo pochi giorni fa (il 1° dicembre 2025) è uscito il secondo su Netflix. Il successo è stato immediato: Troll 2 ha riscosso il medesimo indice di gradimento del suo predecessore. Diretto da Roar Uthaug con Ine Marie Wilmann e Kim S. Falck-Jørgensen, c’è chi vorrebbe vedere anche un terzo capitolo. Tuttavia, prima di capire cosa sappiamo su un eventuale Troll 3, vediamo com’è finito Troll 2 e, soprattutto, di cosa parla il film.

Troll 2, la trama del film

Diamo uno sguardo velocissimo alla trama di Troll 2. La storia segue un potente troll, che si risveglia in Norvegia e provoca caos e distruzione. Nora, Andreas e il capitano Kris devono affrontare la loro missione più difficile: fermare la creatura e capire le sue origini. Per riuscirci, stringono nuove alleanze e si immergono nella storia ancestrale del paese. Ma mentre il tempo corre e i danni aumentano, salvare la loro terra dall’oscurità diventa sempre più arduo.

Com’è finito Troll 2?: La spiegazione del finale

Troll 2, sequel del film norvegese Troll del 2022, riprende i temi del primo capitolo: i troll, questa volta un gigantesco Megatroll, minacciano la Norvegia. Ma come si è concluso il film? Ora ve lo spieghiamo. Quando un nuovo troll viene catturato dalle montagne, Nora torna in azione per fermarlo. Con l’aiuto di Beautiful, il figlio del re dei troll, cercano di impedire al Megatroll di distruggere la città. Alla fine, Andreas si sacrifica lanciandogli dell’acqua santa in bocca, permettendo a Beautiful di sconfiggerlo. Nel finale, Nora si trasferisce in montagna, mentre Beautiful vaga libero e la moglie di Andreas dà alla luce il loro bambino.

Troll 3 si farà?: Ecco cosa sappiamo

Chiaramente, visto il grande successo, in tanti si stanno già chiedendo se ci sarà anche un nuovo capitolo,Troll 3. Ebbene, come nel primo film, c’è una scena a metà dei titoli di coda in Troll 2: il professor Møller mostra un piccolo troll in laboratorio, suggerendo la possibilità di un sequel. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma il successo del secondo film potrebbe convincere Netflix a realizzarlo. Il regista Uthaug ha scherzato parlando di una "trollogia", e alcuni dirigenti Netflix supportano l’idea. Inoltre, se proprio dovesse arrivare un ulteriore sequel, bisognerebbe attendere il 2027. La trama futura potrebbe introdurre nuovi troll, scontri epici e ambientazioni diverse, come fiordi e coste norvegesi, con il governo pronto a sperimentare su un troll bambino. La Chiesa, antagonista silenziosa, potrebbe avere un ruolo maggiore, sfruttando la sua conoscenza dei troll.

Il cast vedrà il ritorno di Nora e Kristoffer, con Sigrid e Rhadani potenzialmente più centrali. Il legame tra Nora e Beautiful, basato su fiducia e comunicazione, sarà nuovamente messo alla prova da nuove minacce. Il gruppo affronterà le manipolazioni del governo e lotterà per far conoscere al mondo la verità sui troll, cercando di promuovere pace e comprensione tra umani e giganti. Ovviamente, sono solo supposizioni, ma noi vi terremo aggiornati.

