Su Disney Plus la prima serie tv in live action sulla fatina di Peter Pan: ma c'è di più da scoprire Dopo anni di progetti rimandati, la piattaforma streaming punta su un drama dedicato alla mitica fatina bionda: Trilli

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

C’è un personaggio che, più di tanti altri, incarna la magia della Disney con un semplice battito d’ali e una spruzzata di polvere fatata: Trilli (o Campanellino, se pensiamo all’adattamento originale del personaggio letterario). La piccola e talvolta testarda compagna di avventure di Peter Pan sta per vivere una trasformazione epocale. Disney+ ha infatti avviato lo sviluppo di Tink, una serie drammatica in live-action che vedrà la celebre fatina finalmente al centro di una narrazione tutta sua, pensata per il pubblico dello streaming.

La polvere di fata sta dunque per tornare sugli schermi, e questa volta in una veste narrativa completamente nuova. Il progetto rappresenta uno snodo importante per la piattaforma, che da tempo cercava la formula giusta per riportare in scena il personaggio creato dallo scrittore J.M. Barrie e reso famoso in tutto il mondo dal classico d’animazione Disney del 1953.

I progetti del passato

Non è la prima volta che gli studi Disney provano a dedicare un progetto in carne e ossa alla fatina, dopo le sue varie apparizioni a cartoni animati e le versioni live action viste in altre produzioni, certo diverse dall’immaginario del film animato del 1953 (basti pensare a Julia Roberts in Hook e Yara Shahidi in Peter Pan e Wendy). Nel 2015 era stato annunciato un lungometraggio che avrebbe dovuto avere il volto di Reese Witherspoon, ma l’idea non si è mai concretizzata. Nel 2021 il progetto è stato rielaborato in seguito all’uscita di scena di Gary Marsh, ex presidente di Disney Branded Television, che ora figura tra i produttori esecutivi di questa nuova serie.

La serie Tink segnerà la prima volta in cui il personaggio avrà uno spazio tutto suo in formato seriale, concepito dagli studios come un vero e proprio drama e non solo come un prodotto per bambini. La produzione di Tink è affidata a 20th Television. Al momento non sono stati diffusi dettagli su chi vestirà i panni della protagonista, né su come la trama si incastrerà con la mitologia classica dell’Isola che non c’è. L’intenzione di Disney è chiara: prendere uno dei personaggi di supporto più longevi del suo catalogo e testarne la tenuta come protagonista di una serie drammatica moderna.

Le creatrici della serie

Per dare forma a questo nuovo universo, Disney+ ha affidato la scrittura e la produzione esecutiva a due autrici di grande esperienza televisiva: Liz Heldens e Bridget Carpenter. Le due sceneggiatrici sono legate da una lunga amicizia e da una proficua collaborazione nata sul set di High School Team (il titolo alternativo con cui è noto in Italia il cult Friday Night Lights), serie alla quale hanno lavorato entrambe per diverse stagioni. Il loro coinvolgimento indica la volontà di costruire un racconto solido, in grado di esplorare le dinamiche emotive della protagonista.

I curriculum delle due autrici aiutano a inquadrare il tono che potrebbe avere la serie. Liz Heldens ha iniziato la sua carriera televisiva con Boston Public, per poi creare serie come il medical drama Mercy e il thriller fantascientifico The Passage. Ha inoltre lavorato come produttrice esecutiva nella miniserie The Dropout ed è attualmente co-showrunner della serie poliziesca Will Trent, giunta in America alla quarta stagione. Bridget Carpenter, che affianca al lavoro in tv un’apprezzata carriera come drammaturga teatrale, ha invece mosso i primi passi nello show Dead Like Me. Tra i suoi lavori più noti ci sono la creazione della miniserie 22.11.63, tratta dal romanzo di Stephen King, e la partecipazione come sceneggiatrice e produttrice a show molto seguiti come Parenthood, Westworld e la commedia a tinte gialle Only Murders in the Building, proprio su Disney+.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

