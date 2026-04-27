Tredici Pietro, l’emozione per il tour e la rivelazione: “Meraviglioso rapporto con l’hashish”. E svela la svolta con papà Gianni Morandi
Prima di partire per il tour, il cantante si è raccontato a cuore aperto rivelando alcuni lati di sé, come persona e come artista, ancora inediti.
Dopo il grande successo ottenuto al suo debutto sul palco dell’Ariston con Uomo che cade, il cantante Tredici Pietro è ora pronto a portare la sua musica nel tour che lo vedrà impegnato per quasi tutto il mese di maggio. Prima della partenza, però, Tredici Pietro si è concesso una lunga intervista al podcast Tintoria, durante la quale si è raccontato senza filtri, rivelando anche lati inediti della sua persona ancora sconosciuti al pubblico: ecco le sue parole.
Tredici Pietro, il tour in partenza e la rivelazione: "Sono un fumatore di hashish"
Ospite al podcast Tintoria, condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone, il cantante Tredici Pietro si è raccontato senza filtri rivelando la sua enorme emozione per il tour in partenza. "C’è grossa ansia, sono teso, ho un po’ il terrore per questo tour. È una cosa bella ma voglio arrivare preparatissimo e ancora non lo sono", ha affermato Pietro, sottolineando anche il tentativo di limitare alcune abitudini con le quali convive da tempo ma che non sono particolarmente indicate per un cantante. "Sono un fumatore… e il fumo è nemico della voce. Da più piccolino fumavo solo sigarette e ora ho un meraviglioso rapporto con l’hashish".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ed è proprio parlando di fumo che il cantante ha poi rivelato la sua personale opinione sul rapporto tra l’utilizzo di sostanze e la creatività. "Non credo che ci sia un rapporto tra il fumare e la creatività, è un falso storico. Alterarsi può darti un altro punto di vista, ma non a lungo termine. Mi capita di scrivere dopo aver fumato, ma non credo che le due cose siano collegate. Secondo me la creatività è connessa esclusivamente con l’uscire dalla zona di comfort e sperimentare cose nuove, mettere la mente in condizione di vedere qualcosa di nuovo. Probabilmente il più grande nemico della creatività è la routine, questo è quello che ho sperimentato su di me. Però non è nell’uso costante di sostanze che sta la creatività".
Tredici Pietro: "Milano è rovinata da tutti gli emigrati", poi il rapporto con papà Morandi
Tredici Pietro, originario di Bologna proprio come il padre Gianni Morandi, non ha vissuto benissimo il primo impatto con la città di Milano, salvo poi ricredersi grazie alle conoscenze fatte nel tempo. "La città di Milano è rovinata da tutti gli emigrati che vengono a Milano. Sanno che quella non è casa loro, sanno che quello è il posto in cui realizzare i propri sogni e tornarsene a casa e quindi quel posto può rimanere sporco perché tanto non sarà il tuo e quindi viene un po’ sputtanata, secondo me. Io l’ho vissuta un po’ con questo approccio qua del tipo: ‘Ah sta città di m***a, me ne andrò subito’ e questo secondo me non te la fa vivere bene, non ti fa avere rispetto del luogo e di conseguenza di te stesso. Una volta che ho conosciuto un po’ di gente di Milano, dei vari quartieri e ho capito che Milano è esattamente come Bologna, esattamente come tutte le città d’Italia, ovvero un paesino che vive di quei gossip, di quelle storie di quartiere, allora ho iniziato ad avere un altro approccio nei confronti della città".
Infine, un commento sul rapporto con papà Gianni Morandi e il loro magico duetto a Sanremo: "Il Festival con lui è stato una svolta. Lui è una grossa figura che ti anticipa, è uno che fa ombra e io quella cosa l’ho sofferta. Ma, una volta arrivato su quel palco con le mie forze, era il momento di esorcizzare le proprie ombre. Cantare con il mio babbo è stato questo, essere pari rispetto a mio padre: la cosa più bella che ho fatto nella mia vita".
Potrebbe interessarti anche
Gianni Morandi, brividi al Forum col figlio Tredici Pietro. Poi sbuca Jovanotti: “Questo è il concerto più bello del mondo”
Gianni Morandi si è esibito a Milano in coppia con il figlio Tredici Pietro (come gi...
Massimo Ranieri e Gianni Morandi, le figlie dei big si svelano: lacrime e rivelazioni su Rai 1
Marianna Morandi e Ciristina Calone si sono raccontate a La Volta Buona, ospiti del ...
Tredici Pietro innamorato di una nuova ragazza: chi è la star dei social che ha stregato il figlio di Gianni Morandi
La vita sentimentale del figlio di Gianni Morandi svelata dai social: ecco Dolma Lis...
Sanremo, Gianni Morandi rivuole il Festival e De Martino ci sta: “Entusiasta”. Ma prima sbarca ad Affari Tuoi: cosa farà
Il cantante sogna il ritorno all’Ariston nel 2027 e trova l’appoggio del nuovo volto...
Gianni Morandi, la rivelazione sul futuro: “Mi piacerebbe finire così”, poi il tour per i 60 anni di ‘C’era un ragazzo’ e la vecchia censura della Rai
Il grande cantautore si è raccontato senza filtri prima di partire per un tour che c...
Sanremo 2026, Gianni Morandi e la dedica al figlio Tredici Pietro prima della sua esibizione: la risposta commovente
A poche ore dal Festival, un messaggio pieno d’amore pubblicato sui social di Morand...
Sanremo, Laura Efrikian (ex moglie di Morandi) commossa per Tredici Pietro: "Non aveva bisogno di Gianni, bravissimi"
Tra commozione e parole che sorprendono, Laura Efrikian racconta in tv l’emozione pe...
Sanremo 2026, Tredici Pietro al Festival (senza l’aiuto di papà Morandi): testo e significato di "Uomo che cade"
Il rapper debutterà sul palco dell’Ariston con un brano che racconta la capacità di ...