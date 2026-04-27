Tredici Pietro, l’emozione per il tour e la rivelazione: “Meraviglioso rapporto con l’hashish”. E svela la svolta con papà Gianni Morandi Prima di partire per il tour, il cantante si è raccontato a cuore aperto rivelando alcuni lati di sé, come persona e come artista, ancora inediti.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Dopo il grande successo ottenuto al suo debutto sul palco dell’Ariston con Uomo che cade, il cantante Tredici Pietro è ora pronto a portare la sua musica nel tour che lo vedrà impegnato per quasi tutto il mese di maggio. Prima della partenza, però, Tredici Pietro si è concesso una lunga intervista al podcast Tintoria, durante la quale si è raccontato senza filtri, rivelando anche lati inediti della sua persona ancora sconosciuti al pubblico: ecco le sue parole.

Tredici Pietro, il tour in partenza e la rivelazione: "Sono un fumatore di hashish"

Ospite al podcast Tintoria, condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone, il cantante Tredici Pietro si è raccontato senza filtri rivelando la sua enorme emozione per il tour in partenza. "C’è grossa ansia, sono teso, ho un po’ il terrore per questo tour. È una cosa bella ma voglio arrivare preparatissimo e ancora non lo sono", ha affermato Pietro, sottolineando anche il tentativo di limitare alcune abitudini con le quali convive da tempo ma che non sono particolarmente indicate per un cantante. "Sono un fumatore… e il fumo è nemico della voce. Da più piccolino fumavo solo sigarette e ora ho un meraviglioso rapporto con l’hashish".

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Ed è proprio parlando di fumo che il cantante ha poi rivelato la sua personale opinione sul rapporto tra l’utilizzo di sostanze e la creatività. "Non credo che ci sia un rapporto tra il fumare e la creatività, è un falso storico. Alterarsi può darti un altro punto di vista, ma non a lungo termine. Mi capita di scrivere dopo aver fumato, ma non credo che le due cose siano collegate. Secondo me la creatività è connessa esclusivamente con l’uscire dalla zona di comfort e sperimentare cose nuove, mettere la mente in condizione di vedere qualcosa di nuovo. Probabilmente il più grande nemico della creatività è la routine, questo è quello che ho sperimentato su di me. Però non è nell’uso costante di sostanze che sta la creatività".

Tredici Pietro: "Milano è rovinata da tutti gli emigrati", poi il rapporto con papà Morandi

Tredici Pietro, originario di Bologna proprio come il padre Gianni Morandi, non ha vissuto benissimo il primo impatto con la città di Milano, salvo poi ricredersi grazie alle conoscenze fatte nel tempo. "La città di Milano è rovinata da tutti gli emigrati che vengono a Milano. Sanno che quella non è casa loro, sanno che quello è il posto in cui realizzare i propri sogni e tornarsene a casa e quindi quel posto può rimanere sporco perché tanto non sarà il tuo e quindi viene un po’ sputtanata, secondo me. Io l’ho vissuta un po’ con questo approccio qua del tipo: ‘Ah sta città di m***a, me ne andrò subito’ e questo secondo me non te la fa vivere bene, non ti fa avere rispetto del luogo e di conseguenza di te stesso. Una volta che ho conosciuto un po’ di gente di Milano, dei vari quartieri e ho capito che Milano è esattamente come Bologna, esattamente come tutte le città d’Italia, ovvero un paesino che vive di quei gossip, di quelle storie di quartiere, allora ho iniziato ad avere un altro approccio nei confronti della città".

Infine, un commento sul rapporto con papà Gianni Morandi e il loro magico duetto a Sanremo: "Il Festival con lui è stato una svolta. Lui è una grossa figura che ti anticipa, è uno che fa ombra e io quella cosa l’ho sofferta. Ma, una volta arrivato su quel palco con le mie forze, era il momento di esorcizzare le proprie ombre. Cantare con il mio babbo è stato questo, essere pari rispetto a mio padre: la cosa più bella che ho fatto nella mia vita".

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