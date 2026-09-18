Tredici Pietro diventa attore per il film su Lucio Dalla: la svolta nella vita del figlio di Gianni Morandi
Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, interpreterà il padre da giovane nel biopic “Lucio”, dedicato alla vita e alla musica di Lucio Dalla.
Un nuovo volto si prepara a entrare nel racconto della vita di Lucio Dalla. È quello di Tredici Pietro, nome d’arte di Pietro Morandi, che nel biopic "Lucio" vestirà i panni di suo padre Gianni Morandi negli anni della giovinezza. Una scelta particolarmente curiosa, considerando il legame diretto tra interprete e personaggio. Il film, prodotto da Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica, racconterà la carriera e la vita privata di Dalla attraverso alcuni dei momenti più importanti della sua storia. Le riprese sono ormai pronte a partire tra Bologna e Sorrento, due luoghi profondamente legati all’artista.
Tredici Pietro interpreta Gianni Morandi nel biopic su Lucio Dalla
Tra le informazioni emerse durante la preparazione del progetto, la presenza di Tredici Pietro è sicuramente una delle più particolari. Il giovane artista interpreterà infatti il padre da giovane, portando sullo schermo proprio Gianni Morandi, figura destinata ad avere un ruolo significativo nella storia di Dalla.
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La scelta assume un significato ancora più interessante considerando che entrambi i cantanti hanno condiviso un importante pezzo di storia musicale italiana. Il film ripercorrerà infatti anche gli anni in cui Dalla si affermò nel panorama nazionale, attraversando incontri, collaborazioni e passaggi fondamentali della sua carriera. Il protagonista sarà Valentino Aquilano, cantante pugliese scelto anche per la notevole somiglianza fisica con Dalla e per il suo lungo percorso artistico legato alle sue canzoni. Alla regia ci sarà Ambrogio Lo Giudice, che ha firmato la sceneggiatura insieme a Stefano Sardo.
Cast e location: da Bologna a Sorrento
Il cast non è ancora stato annunciato nella sua interezza, ma sono già emersi altri nomi e personaggi centrali nella vicenda. Stefano Pesce dovrebbe interpretare Roberto Roversi, mentre per il ruolo della madre di Dalla sarebbe stata individuata Giovanna Mezzogiorno. Sullo schermo comparirà anche un Lucio bambino, individuato attraverso i casting organizzati nei mesi scorsi. La produzione si muoverà soprattutto tra Bologna e Sorrento. La città emiliana avrà un peso centrale nel racconto, tanto che è stata ricostruita anche la casa dell’infanzia di Dalla in piazza Cavour. Alcune sequenze saranno ambientate negli spazi del Pio Istituto delle Sordomute, mentre altri luoghi simbolo saranno gli studi Fonoprint.
Sorrento rappresenterà invece la fase della vita dell’artista legata alla nascita di "Caruso", uno dei suoi brani più celebri. Il film seguirà così un percorso tra vita e musica, partendo dall’infanzia e arrivando fino agli anni della maturità artistica, passando per Sanremo e il sodalizio con Roversi. La musica del film sarà curata da Beppe D’Onghia, mentre la fotografia sarà affidata a Gian Filippo Corticelli. Il debutto di "Lucio" è atteso sulla Rai dopo Sanremo, con un racconto che punta a mostrare non soltanto il grande artista, ma anche l’uomo, le sue fragilità e il suo bisogno di trasformare le inquietudini personali in musica.
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