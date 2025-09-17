Trova nel Magazine
Le tre sorelle che hanno fatto sognare migliaia di adolescenti: ve le ricordate?

Approda anche in Italia il live action francese in 8 episodi, girato interamente a Parigi, con cast europeo che ci propone una reinterpretazione moderna di Occhi di gatto.

Riccardo Greco

Novità in casa Rai. Parliamo della serie live action francese Occhi di gatto, che ricalca l’anime/manga originale di Tsukasa Hōjō ma con reinterpretazioni contemporanee: le tre sorelle ladre non sono più le Kisugi giapponesi ma diventano Alexia, Tam e Sylia Chamade, tre attrici francesi (Camille Lou, Constance Labbé, Claire Romain) che portano il loro fascino e la loro agilità in un’ambientazione completamente europea, Parigi. La trama le vede riunirsi dopo anni nella capitale francese, spinte a rubare un’opera del loro padre pittore, per indagare sulla sua misteriosa scomparsa, avvenuta dopo l’incendio della sua galleria d’arte avvenuto dieci anni prima. Nel frattempo il detective Quentin Chapuis indaga, ignaro che Tam, che lui conosce bene sia una delle sorelle e che tra loro esista una doppia identità che mette in pericolo le sue relazioni personali.
Occhi di gatto va in onda da oggi stesso, su Rai 2, alle 21.20.

