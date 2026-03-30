Tre sorelle, Chiara Francini e Rocio Munoz Morales uniscono le forze in una commedia sulla sorellanza
Una commedia italiana tutta al femminile dal cast esplosivo: con Chiara Francini, Serena Autieri, Giulia Bevilacqua e Rocio Munoz Morales nei panni delle protagoniste.
In Tre sorelle tre donne molto diverse tra loro si ritrovano nella villa di famiglia a San Felice del Circeo per affrontare un momento delicato delle loro vite. Le protagoniste sono Serena Autieri, Giulia Bevilacqua e Chiara Francini, che interpretano rispettivamente Marina, Sabrina e Caterina: tre sorelle unite da un legame profondo ma segnate da crisi sentimentali e personali. Spazio anche a Rocio Munoz Morales per un ruolo frizzante che farà scoppiare il panico tra le altre tre. Marina scopre il tradimento del marito e vede crollare le sue certezze, Sabrina è alle prese con la fine del proprio matrimonio, Caterina, più indipendente e disincantata, osserva le vicende con uno sguardo ironico ma non meno coinvolto. Quella che doveva essere una pausa rigenerante si trasforma presto in un confronto acceso tra confessioni, rancori e nuovi incontri inaspettati. Le tre sorelle saranno costrette a guardarsi dentro e a ridefinire le proprie priorità. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
Tre Sorelle va in onda stasera su Cine 34, alle 21:00.
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