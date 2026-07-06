Tre di troppo, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi improvvisamente genitori: tutte le curiosità sulla commedia
Fabio De Luigi e Virginia Raffaele guidano una storia divertente e surreale che ribalta ogni certezza sulla vita di coppia. Ecco tutti i retroscena sul film.
In Tre di troppo, Fabio De Luigi e Virginia Raffaele interpretano Marco e Giulia, una coppia felicemente senza figli che ama godersi la vita tra lavoro, viaggi, serate e totale libertà. Convinti di non voler diventare genitori, i due difendono la loro scelta in ogni occasione, soprattutto davanti agli amici alle prese con le fatiche della famiglia. Tutto cambia improvvisamente quando una misteriosa maledizione fa comparire nella loro vita tre bambini che li chiamano mamma e papà. Da un giorno all’altro Marco e Giulia si ritrovano catapultati in una realtà completamente diversa, costretti a confrontarsi con responsabilità che hanno sempre cercato di evitare. Quello che nasce come un incubo diventa però un percorso destinato a cambiare profondamente il loro modo di vedere il futuro.
Il film segna anche il ritorno di Fabio De Luigi nelle vesti di regista, oltre che di protagonista e sceneggiatore. Per costruire la storia, l’attore ha raccontato di essersi ispirato a film molto amati come Sliding Doors, Sirene e …E alla fine arriva Polly, opere che mescolano commedia, romanticismo e il tema delle seconde possibilità. Grazie all’alchimia tra De Luigi e Virginia Raffaele, Tre di troppo affronta con leggerezza temi come la genitorialità, le scelte di vita e la paura di cambiare, regalando momenti divertenti ma anche spunti di riflessione.
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Per scoprire altre curiosità sul film e sui suoi protagonisti, guarda il video dedicato di Libero Magazine.
Tre di troppo va in onda stasera stessa, su Canale 5, alle 21.20.
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