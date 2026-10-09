Travis Barker in ospedale, il marito di Kourtney Kardashian operato: "Mia moglie sembra felice", cosa è successo al batterista dei Blink-182 Il musicista ha raccontato sui social di essersi sottoposto a un intervento dopo aver avvertito un intorpidimento a braccio e dita. Al suo fianco, durante il ricovero, la moglie Kourtney Kardashian.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Le immagini dal letto d’ospedale avevano inizialmente fatto preoccupare i fan, che si erano interrogati sulle condizioni di salute di Travis Barker, marito di Kourtney Kardashian e storico batterista dei Blink-182. A distanza di poco tempo, il musicista ha deciso di spiegare personalmente cosa fosse accaduto, condividendo sui social alcuni dettagli relativi al suo ricovero e all’intervento chirurgico a cui si è sottoposto. Una situazione che, pur richiedendo attenzione, non sembra aver compromesso la sua fiducia nella possibilità di tornare presto alla normale attività.

Il problema al braccio e l’intervento chirurgico di Travis Barker

Barker, 50 anni, ha raccontato di aver iniziato ad avvertire un persistente intorpidimento al braccio, alla mano e alle dita dopo un concerto tenuto nel mese di settembre. Un disturbo che ha deciso di approfondire attraverso alcuni accertamenti specifici, fino a scoprire la necessità di intervenire sul nervo ulnare, che passa nella zona del gomito: "Il mio braccio, la mia mano e le mie dita sono rimasti intorpiditi da quando ho suonato a un concerto il mese scorso", ha spiegato il batterista nelle sue Instagram Stories, ricostruendo quanto accaduto. Dopo un’esibizione, lunedì 5 ottobre, si è sottoposto a un esame per verificare la funzionalità dei nervi, dal quale è emersa l’indicazione a procedere con un intervento di decompressione del tunnel cubitale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’operazione è stata effettuata per affrontare la compressione del nervo ulnare all’altezza del gomito, una condizione che può provocare formicolio, perdita di sensibilità e intorpidimento, soprattutto a livello dell’anulare e del mignolo. Per un batterista, che fa affidamento sulla precisione dei movimenti e sulla sensibilità delle mani, risolvere tempestivamente un problema di questo tipo è particolarmente importante.

Kourtney Kardashian e la figlia Alabama al suo fianco

A rendere meno preoccupanti le immagini condivise da Barker è stata soprattutto la presenza delle persone a lui più vicine. Durante il ricovero, il musicista ha potuto contare sul sostegno della moglie Kourtney Kardashian e della figlia Alabama, entrambe apparse negli scatti pubblicati sui social. In una fotografia insieme alla figlia, il batterista ha accompagnato l’immagine con una frase affettuosa: "La mia bambina è venuta con me".

In un altro scatto, invece, Barker compare sul letto d’ospedale accanto a Kourtney, che sorride mentre lui indossa il camice e la cuffia chirurgica. Un’immagine familiare che ha permesso di fare chiarezza sul motivo del ricovero, mostrando anche il lato più ironico del musicista, che non ha perso l’occasione di scherzare con Kourtney: "Non so perché mia moglie sembri così felice di tutto questo", ha scritto, commentando con leggerezza la fotografia e stemperando così la preoccupazione suscitata dalle sue condizioni di salute.

Quando potrà tornare a suonare il batterista dei Blink-182

La priorità di Barker è recuperare completamente per poter tornare dietro la batteria senza rischiare di compromettere la propria salute. Lo stesso musicista ha spiegato di aver preferito affrontare subito il problema, anziché aspettare che i sintomi persistessero o peggiorassero: "Volevo affrontarlo subito e lasciarmelo alle spalle, così da poter continuare a suonare come faccio ancora per molto, molto tempo", ha dichiarato. Il messaggio più rassicurante riguarda proprio i tempi di recupero, sui quali il batterista si è mostrato fiducioso: "Dovrei stare bene tra qualche settimana". Seguici su: Google Discover Fonti preferite

Potrebbe interessarti anche