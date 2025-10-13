Trova nel Magazine
Faneto nella bufera, accuse di violenza dall’ex fidanzata: “Nessuna donna può passare ciò che ho passato io”

Il trapper è finito al centro di una bufera a seguito delle parole di Alessandra che, attraverso i social, ha raccontato gli abusi fisici e verbali subiti.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Faneto
Screenshot YouTube

Il trapper Faneto, particolarmente conosciuto nel panorama della musica urban italiana, è finito al centro di una vera e propria bufera a seguito delle rivelazioni dell’ex fidanzata Alessandra, la quale ha raccontato attraverso i social gli abusi fisici e verbali subiti. La ragazza è stata molto chiara nell’affermare la sua versione dei fatti, sottolineando e provando il contesto di paura, minacce e violenza nella quale ha dovuto vivere, mentre il trapper per il momento non si è ancora espresso al riguardo: scopriamo di più.

Faneto, l’ex fidanzata lo accusa di violenze e minacce: "Non voglio più tacere"

Alessandra, ex fidanzata del trapper Faneto, si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social durante il quale ha rivelato di aver subito forti abusi e violenze fisiche e verbali, sottolineando la volontà di far sentire la propria voce una volta per tutte. "Non voglio più avere paura, voglio far sentire la mia voce – ha scritto la ragazza sui social – Le storie le ho messe perché nessuna donna può passare ciò che ho passato io, l’ho coperto per mesi e mesi ma dopo continue minacce, anche dopo averlo lasciato e denunciato, mi sono rotta il c***o ed è il momento di far valere la mia voce come quelle di tante altre donne che hanno ancora paura di ratti del genere e non riescono".

Alessandra, mostrando i lividi, ha quindi rivelato di essere stata vittima di violenza da parte dell’ex fidanzato, e di aver subito minacce e pressioni anche dopo la fine della relazione. In particolare, lui le avrebbe intimato di cancellare contenuti compromettenti, minacciandola con messaggi da brivido come questo: "Ricordati che morirai, ma prima sarai sc***ta da tutti i miei amici". Tra i contenuti pubblicati dalla ragazza sui social a riprova delle sue parole, anche un filmato nel quale si vede lei chiusa all’interno del bagno mentre qualcuno, presumibilmente Faneto, la insulta pesantemente dall’esterno.

Faneto, la casa discografica prende le distanze dopo le accuse di violenza

In tutto ciò, Alessandra ha anche raccontato che durante un episodio di guida sotto l’effetto di alcol e droghe, Faneto sarebbe stato responsabile di un incidente in cui sarebbe morto il loro cane. In poco tempo, questo caso di violenza ha fatto il giro del web e tantissimi utenti hanno espresso supporto e solidarietà ad Alessandra, la quale avrebbe già sporto regolare denuncia contro l’ex.

A seguito di tali accuse, la sua casa discografica ha immediatamente deciso di prendere le distanze da lui, annunciando anche l’intenzione di donare i proventi delle sue canzoni a organizzazioni che aiutano le donne vittime di violenza.

Programmi

