Trainspotting torna al cinema in 4K dopo 30 anni: il cult di Danny Boyle è ancora un pugno nello stomaco. Il motivo (inquietante)
A 30 anni dall’uscita, la storia di Mark Renton e dei suoi amici torna al cinema in versione restaurata 4K, per un evento speciale da non perdere. I dettagli.
Ci sono film che appartengono a un’epoca e altri che, nonostante il tempo, continuano a parlare al presente. Trainspotting fa decisamente parte seconda categoria. A trent’anni dal debutto, infatti, torna sul grande schermo. Il film di Danny Boyle sarà proiettato in una versione restaurata in 4K, con un evento speciale pensato per riportare il cult degli anni Novanta nelle sale. Un’occasione limitata a tre giorni, il 19, 20 e 21 ottobre, per riscoprire un titolo che ha lasciato un segno profondo. Di seguito, tutti i dettagli.
Trainspotting, il film di Danny Boyle torna al cinema in 4K
A trent’anni dalla sua uscita, Trainspotting torna sul grande schermo in una nuova versione restaurata in 4K, per un evento speciale in programma il 19, 20 e 21 ottobre 2026. Diretto da Danny Boyle e tratto dal romanzo di Irvine Welsh, il film è diventato nel tempo molto più di una pellicola di successo: un’opera capace di raccontare una generazione e di trasformarsi in un simbolo della cultura degli anni Novanta.
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Trainspotting, una generazione senza via di uscita
Al centro della storia c’è Mark Renton, interpretato da Ewan McGregor, giovane immerso in un gruppo di amici e in un ambiente dominato da dipendenze, eccessi e marginalità. Ambientato nella Scozia degli anni Novanta, Trainspotting restituisce il disagio di una società attraversata da profonde difficoltà, adottando uno stile diretto e immersivo che porta lo spettatore dentro la mente e le esperienze dei protagonisti. Il conflitto di Mark tra il desiderio di cambiare vita e l’incapacità di recidere i legami con il proprio passato rappresenta il cuore del racconto.
Perché Trainspotting è ancora attuale
L’impatto di Trainspotting non si limita alla storia narrata. Il film ha costruito un immaginario riconoscibile attraverso una regia innovativa, il celebre monologo "Choose Life" e una colonna sonora diventata leggendaria, con brani come "Born Slippy .NUXX" degli Underworld. Elementi che hanno contribuito a trasformarlo in un punto di riferimento per il cinema contemporaneo e per la cultura musicale britannica. Il ritorno in sala offre così l’occasione di riscoprire, a distanza di tre decenni, un film che continua a parlare al presente e a esercitare la propria influenza sulle nuove generazioni.
Ma al di là di questo, questa pellicola è molto attuale soprattutto per le tematiche trattate che – fateci caso – mai quanto oggi, riecheggiano più forti che mai: adolescenti allo sbaraglio, alcol, droghe, baby gang che creano panico e aggrediscono senza motivo. Non credete anche voi che, forse, anche le nuove generazioni dovrebbero guardare questo film e rispecchiarvici dentro?
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