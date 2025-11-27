Train Dreams, il finale enigmatico del film Netflix spiazza tutto il mondo: la spiegazione Su Netflix sta scalando la classifica il film Train Dreams (già al secondo posto), grazie alla sua storia toccante e travolgente: Ecco la spiegazione del finale

In questo periodo vi state dedicando alla visione di film e serie tv e, di recente vi è capitato di vedere anche Train Dreams? Ottimo, è proprio di questo piccolo ‘gioiellino’ che vogliamo parlarvi. Si tratta di un film molto toccante che sta rapidamente scalando la classifica di Netflix, conquistando già il secondo posto. Diretto da Clint Bentley e scritto con Greg Kwedar, è tratto dalla novella del 2011 di Denis Johnson, e racconta la vita di un uomo comune con tono quasi celebrativo, costruendo scena dopo scena un ritratto dell’esistenza nei suoi momenti più importanti e più difficili. In questo articolo vi forniamo una spiegazione del finale, di come finisce la storia, quindi ATTENZIONE, saranno presenti SPOILER.

Train Dreams, come finisce il film: spiegazione del finale

Su Netflix è disponibile una nuova ed emozionante pellicola, Train Dreams, che vede nel cast Joel Edgerton, Clifton Collins Jr., Felicity Jones, Alfred Hsing, John Patrick Lowrie, William H. Macy, Nathaniel Arcand, John Diehl, Kerry Condon, Zoe Rose Short; e il cui finale ha sbalordito tutti. Ora ve ne parleremo (SPOILER). Il film racconta la vita di Robert (Joel Edgerton), orfano o abbandonato, cresciuto a Fry, nell’Idaho. Da bambino, è testimone di eventi straordinari e traumatici, come la morte di un uomo, un vitello a due teste e il razzismo contro i cinesi. Da adolescente lascia la scuola per diventare boscaiolo. Da adulto, invece, incontra Gladys, con cui si sposa e ha una figlia, Kate. Il lavoro stagionale lo tiene lontano da casa, ma quando è presente cerca di compensare trascorrendo tutto il tempo con loro. La sua vita cambia tragicamente quando un incendio boschivo brucia la loro casa con dentro Gladys e Kate (i cui corpi non sono mai stati trovati), lasciandolo solo e in preda alla disperazione. Robert è tormentato dalle allucinazioni, in particolare, dalla memoria di un immigrato cinese morto durante la costruzione di una ferrovia, evento che simboleggiava la colpa e il silenzio di fronte al razzismo. Questa consapevolezza segna il suo percorso: anche le omissioni e il silenzio hanno conseguenze. Dopo l’incendio, Robert vive isolato nel luogo dove, una volta, sorgeva la sua casa, ricevendo la compagnia di Ignatius, un amico, e di una famiglia di cani di cui si prende cura.

Tenta di tornare a lavorare come boscaiolo, ma diventa quasi un lavoro obsoleto; si adatta come tassista, dove conosce Claire, la quale gli insegna l’importanza di ogni attimo della vita e di ogni gesto, anche piccolo. Nel finale, trova nel bosco una ragazza ferita, credendo sia Kate, ma il giorno dopo lei scompare, probabilmente frutto della sua immaginazione. Nonostante le perdite, Robert continua a vivere cercando di avere un impatto positivo sugli altri, proteggendo animali e persone in difficoltà, e apprezzando i piccoli piaceri della vita, come assistere allo sbarco sulla Luna o volare in aereo.

Dove vedere Train Dreams in streaming

Train Dreams, con questa storia struggente ma anche significativa, ha un ottimo potenziale e ha già conquistato milioni di persone. Se anche voi avete intenzione di vedere il film, lo trovate in streaming sulla piattaforma Netflix.

