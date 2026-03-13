Il trailer finale di Something very bad is going to happen: terrore da matrimonio e misteri A pochi giorni dall'uscita ufficiale, la nuova serie dei fratelli Duffer si mostra col trailer finale: ecco la paura di sposare la persona sbagliata

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Mandato ormai da tempo in archivio Stranger Things, i fratello Matt e Ross Duffer si preparano a una nuova avventura, sempre rimanendo nei sicuri lidi di Netflix: è uscito il trailer finale della loro prossima serie, Something very bad is going to happen. I due vestiranno i panni dei produttori esecutivi, mentre la regia della serie è affidata a Weronika Tofilska, già regista di Baby Reindeer. Camila Morrone e Adam DiMarco, invece, i protagonisti. Come sempre, vi lasciamo il trailer finale doppiato in italiano di Something very bad is going to happen in calce a questo articolo: la serie uscirà su Netflix in streaming il prossimo 26 marzo.

Il primo trailer ufficiale di Something very bad is going to happen

"Cosa rende due persone anime gemelle? C’è chi lo chiama destino. Ma la decisione più importante è a chi affidare i propri segreti". Il trailer di Something very bad is going to happen setta chiaramente il mood sin dai primissimi istanti. Rachel (Morrone) e Nicky (DiMarco) sono una giovane coppia di fidanzati che decide, forse presa dall’impulso e dalla passione, di sposarsi. Per la cerimonia optano per celebrarla nella casa di famiglia, una dimora isolata e opulenta. Ma proprio da questo momento le cose cominciano a farsi strane.

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Nella settimana che precede le nozze, la felicità lascia spazio a strani eventi e paranoia e Rachel inizia a provare una sempre più intensa sensazione che "qualcosa di molto brutto stia per accadere".

Un inquietante terrore che scende sotto la palle

Il tono di Something very bad is going to happen è quello dell’horror psicologico. Come spiega la creatrice Haley Z. Boston: "Lo show esplora la paura di sposare la persona sbagliata attraverso una lente horror". L’obiettivo? Far sentire al pubblico "la paranoia e la paura che Rachel sta provando", anche quando non è presente. Per usare le parole di Boston, la serie è "inquietante, un terrore che entra sotto la pelle".

Nel cast di quella che sarà la prima produzione ufficiale della Upside Down Pictures troviamo, oltre ai già menzionati Morrone e DiMarco, Jennifer Jason Leigh (The Hateful Eight, Atypical) nei panni di Victoria e Ted Levine (Monk) in quelli del Dr. Cunningham. Ci sono poi Gus Birney come Portia, Karla Crome in come Nell e Jeff Wilbusch nel ruolo di Jules. Something very bad is going to happen uscirà ufficialmente in esclusiva su Netflix il prossimo 26 marzo: vi lasciamo qui sotto il trailer finale doppiato in italiano.

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