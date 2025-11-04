Trova nel Magazine
Tragedia per William e Kate Middleton: muore lo storico amico Ben Duncan. Chi era

È scomparso all'età di 45 anni l'amico della coppia reale inglese. Fatale un volo da oltre 30 metri. I tre si erano conosciuti ai tempi dell'università. Ecco i dettagli.

Una notizia sconvolgente ha travolto la Famiglia Reale. Ben Duncan, amico storico del Principe William e di Kate Middleton, è morto improvvisamente a Londra all’età di 45 anni. Il dramma si è consumato giovedì 23 ottobre: Duncan è precipitato dal tetto del Trafalgar Hotel, al centro della City, compiendo un volo di oltre 30 metri. Un impatto devastante che, nonostante la rapidità dei soccorsi, non ha lasciato scampo all’uomo. Kate e William lo avevano conosciuto ai tempi dell’università. Vediamo qui sotto i dettagli.

William e Kate Middleton, la tragica morte di Ben Duncan

Se n’è andato all’età di 45 anni Ben Duncan, amico storico di William e Kate Middleton, precipitato il 23 ottobre scorso dal tetto del Trafalgar Hotel di Londra. "L’uomo è purtroppo caduto dall’alto", ha dichiarato un portavoce delle forze dell’ordine. "Nonostante la tempestività dei soccorsi, è stato purtroppo dichiarato morto sul posto. La sua morte è inaspettata ma non sospetta".

Ben Duncan non era un semplice conoscente, per William e Kate Middleton. La loro amicizia risale ai tempi dell’università: qualche anno più grande dei reali, Duncan era tra gli studenti più popolari alla St. Andrews durante il primo anno della coppia nell’ateneo. Pare che la sua presenza fosse costante, soprattutto nelle occasioni più significative. La famosa sfilata di Kate con abito trasparente vide infatti Ben in platea, accanto a William, spettatore privilegiato di un momento che, come lui stesso ha raccontato, aveva cambiato "l’intera storia della monarchia".

Dopo gli anni universitari, il legame tra Ben e la coppia reale non si è mai spezzato. Duncan è rimasto un grande amico soprattutto del Principe di Galles, e ha presenziato al matrimonio di William e Kate avvenuto nel 2011, in occasione del quale è stato anche intervistato dai media. Poi è arrivata la notorietà in tv, con la partecipazione al Grande Fratello inglese che ha reso Ben una vera celebrità oltremanica.

Il ricordo commosso degli amici

Ben Duncan era amico anche di volti celebri come Lord Peter Mandelson, Michael Portillo (ex ministro e oggi conduttore radiofonico) e dello stilista Nicky Haslam. Il presentatore Mike Hollingsworth, anche lui molto vicino a Duncan, lo ha ricordato con commozione dopo la notizia della morte: "Ha vissuto la vita come Peter Pan, il bambino che non è mai cresciuto. Mancherà moltissimo ai suoi tantissimi amici, che hanno imparato ad amare il suo fascino, la sua arguzia, la sua risata contagiosa e il suo innato senso dello stile. Il mondo è un posto più povero dopo la sua scomparsa. Riposa in pace Benji".

La morte di Ben Duncan lascia un vuoto profondo nell’entourage reale, tra chi lo ha conosciuto in gioventù e anche tra i tanti amici dell’alta società inglese. William e Kate, colpiti nel profondo da questa perdita, non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

Programmi

