Dipendente precipita dagli studi Mediaset, muore a 27 anni. Il dolore di Brindisi a Zona Bianca: “Voglio parlarvi di Marta”
Marta, segretaria di redazione di VideoNews, è morta dopo la caduta dal quarto piano degli studi Mediaset di Cologno Monzese. Indagini in corso sulla dinamica della tragedia.
Una tragedia negli studi Mediaset di Cologno Monzese ha sconvolto nella giornata di ieri l’azienda e i colleghi di Marta, 27 anni, dipendente del gruppo e segretaria di redazione di VideoNews dal 2021. La giovane è morta dopo essere precipitata dal quarto piano di un edificio del polo televisivo.
La ragazza era stata soccorsa immediatamente e trasferita in condizioni disperate all’ospedale San Gerardo di Monza. I medici hanno tentato di salvarle la vita sottoponendola a un delicato intervento chirurgico, ma le ferite riportate erano troppo gravi. La morte è arrivata nella serata di lunedì 31 agosto, lasciando sgomenta la redazione nella quale Marta lavorava da diversi anni.
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Tragedia a Mediaset, morta la dipendente Marta: il commosso ricordo di Brindisi a Zona Bianca
La notizia della morte è stata comunicata in diretta all’inizio di Zona Bianca, il talk del lunedì sera di Rete 4. Il conduttore Giuseppe Brindisi ha aperto la puntata con un momento lontano dal consueto ritmo del programma. Accanto a lui, davanti alle telecamere, c’erano alcuni giovani colleghi della redazione, riuniti per ricordare Marta.
Il conduttore ha scelto di parlare della ragazza partendo dalla quotidianità, dalla sua presenza costante negli studi e dalle qualità umane che, secondo il ricordo dei colleghi, la caratterizzavano.
Queste le parole pronunciate da Brindisi con grande commozione nell’apertura della trasmissione:
"Questa sera, nell’anteprima di Zona Bianca, voglio parlarvi di Marta, una nostra giovane collega che oggi ci ha lasciato. Per questo sono insieme a questi giovani colleghi che vogliono ricordarla insieme a me. Marta era qui a Mediaset tutti i giorni. Lavorava con noi e ci regalava la sua umanità e la sua dolcezza. Per tutti questi motivi, permettimi, a nome della squadra di Zona Bianca, a nome di VideoNews e di tutta Mediaset, di salutarla per l’ultima volta. Tutta la nostra azienda si stringe intorno alla sua famiglia che oggi sentiamo come la nostra famiglia"
La caduta dagli studi Mediaset e i soccorsi
La tragedia si è consumata nel pomeriggio del 31 agosto. Secondo le ricostruzioni pubblicate nelle ore successive, Marta è precipitata dal quarto piano degli studi Mediaset di Cologno Monzese. L’impatto è stato violentissimo e la giovane sarebbe rimasta infilzata su una ringhiera sottostante. I soccorsi sono scattati immediatamente: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari dell’emergenza, ambulanze ed elisoccorso, oltre alle forze dell’ordine. Dopo essere stata stabilizzata e intubata sul posto, Marta è stata trasferita in codice rosso al San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono apparse fin dall’inizio estremamente critiche. Nonostante l’intervento chirurgico e i tentativi dei medici, la 27enne si è spenta nella serata.
Marta, come detto, lavorava per Mediaset da cinque anni ed era impegnata come segretaria di redazione all’interno di VideoNews, la testata giornalistica che produce programmi di informazione, talk show e approfondimenti per le reti del Biscione. La sua scomparsa ha quindi colpito profondamente l’azienda milanese e i colleghi che avevano condiviso con lei gli anni di lavoro quotidiano.
Indagini sulla tragedia a Cologno Monzese
Restano da chiarire le circostanze della tragedia negli studi Mediaset. I carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni stanno svolgendo gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto avvenuto negli studi di Cologno Monzese. Nelle prime ore sono state prese in considerazione diverse possibilità, compresa quella di un gesto volontario, ma dagli elementi disponibili non emerge ancora una ricostruzione definitiva. Saranno quindi le indagini a stabilire cosa sia realmente accaduto e a chiarire le circostanze della caduta.
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