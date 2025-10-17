Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Tradimento, il finale (sorprendente) svelato: come e quando termina la serie di Canale 5

Il gran finale di Tradimento, tra colpi di scena, drammi inaspettati e nuovi inizi per i protagonisti della serie turca di Canale 5.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

La serie turca Tradimento sta per concludersi su Canale 5, e i fan non vedono l’ora di scoprire come finirà la storia dei protagonisti. Dopo settimane di intrighi, segreti e colpi di scena, la tensione è alle stelle: cosa accadrà a Güzide, Oylum e agli altri personaggi chiave? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul gran finale della serie di successo che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso.

Come finisce Tradimento: colpi di scena e drammi inaspettati

Se avete seguito la serie, sapete bene che non è mai il caso di dare nulla per scontato. Nel finale, la tensione raggiunge l’apice quando Tarik Murat Yenersoy viene finalmente smascherato per un crimine del passato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Grazie alle informazioni di Yeşim e al lavoro del team guidato da Tolga, Güzide ottiene le prove che collegano l’ex marito all’omicidio di un socio in affari. L’arresto di Tarik permette a Güzide di riavvicinarsi ad Ali Sezai Okuyan, ma la serenità dura poco: Tolga scopre di essere il padre di Can, il figlio di Oylum, e tenta un rapimento che finisce in tragedia. Durante lo scontro, İpek Okuyan spara accidentalmente a Tolga, provocandone la morte, mentre Selin e Oylum trovano conforto reciproco nel dolore.

Il gran finale: ricomposizione familiare e nuovi inizi

Il dramma non finisce qui. Yeşim, sopraffatta dai sensi di colpa per la morte di Burcu, decide di affidare la figlia Öykü a Güzide e poi cambia idea, ma il destino ha un ultimo colpo: Yeşim muore investita da un tram, lasciando un vuoto enorme in Ümit, suo socio e innamorato segreto. Un anno dopo, la famiglia Yenersoy si riunisce per il secondo compleanno di Can.

Güzide mantiene la promessa fatta a Yeşim, Oylum aspetta un altro figlio e l’armonia sembra finalmente tornata. Anche i rapporti tra gli altri personaggi si ricompongono: Ozan cresce sereno, Zeynep resta il pilastro della casa, e Oltan continua a prendersi cura di Selin. Infine, Güzide può vivere il suo amore con Sezai senza ostacoli, regalando ai fan un finale emozionante e ricco di speranza.

Quando va in onda l’ultima puntata di Tradimento

Per chi si chiede quando finirà Tradimento, la risposta è chiara: l’ultima puntata della serie turca è prevista il 28 novembre. Dopo una breve pausa e il ritorno in prima serata, i telespettatori potranno finalmente scoprire il destino dei loro personaggi preferiti, vivere gli ultimi emozionanti colpi di scena e salutare una delle serie tv più amate e seguite degli ultimi anni.

Potrebbe interessarti anche

Tradimento

Tradimento, anticipazioni e trama generale: il mondo di Guzide a causa del marito

Le anticipazioni della nuova soap turca di Canale 5, un dramma familiare che stravol...
Carlo Conti ed Elodie

Programmi tv oggi 10 ottobre, cosa vedere tra Carlo Conti e Tradimento. Nuzzi indaga su Garlasco

Tre programmi, tre mondi opposti: la passione e i segreti di Tradimento, il talento ...
Tradimento

Tradimento, Güzide è perfida: scopre il segreto (inconfessabile) del marito e lo ricatta. Perché

Le anticipazioni della seconda puntata della nuova soap opera: la giudice scoprirà i...
Stasera in tv (3 ottobre), Carlo Conti non ha più scuse: deve vincere ad ogni costo

Stasera in tv (3 ottobre), Carlo Conti non ha più scuse: deve vincere ad ogni costo

Cosa vedere questa sera in televisione: Tale e Quale deve imporsi contro Nuzzi e Tra...
Tradimento

Tradimento sospeso (con annuncio sbagliato), fan inferociti dopo l’ultima puntata: “Se ne pentiranno”

Polemiche, accuse e tanta confusione e tristezza da parte dei fedelissimi fan della ...
Stasera in tv (10 ottobre), Gianluigi Nuzzi contro Carlo Conti e la satira di Crozza e Propaganda

Stasera in tv (10 ottobre), Gianluigi Nuzzi contro Carlo Conti e la satira di Crozza e Propaganda

I programmi in prima serata stasera, venerdì 10 ottobre 2025: Quarto Grado indaga su...
Stasera in tv (19 settembre), Gianluigi Nuzzi all'attacco di Antonella Clerici e del suo "revival": che succede

Stasera in tv (19 settembre), Gianluigi Nuzzi all'attacco di Antonella Clerici e del suo "revival": che succede

I programmi tv di stasera: Quarto Grado punta sulla cronaca e Rai 1 sulla nostalgia ...
Tradimento

Stop Tradimento, l’ultima puntata (con colpo di scena) va in onda tra le polemiche: perché

Canale 5 sospende Tradimento per tutta l'estate e inserisce Forbidden Fruit al suo p...
Cosa vedere stasera in Tv 11 aprile 2025

Stasera in TV (venerdì 11 aprile), i consigli di Libero Magazine: la finale di The Voice si scontra con Crozza

Il talent capitanato da Antonella Clerici va in onda stasera - 11 aprile - con l'ult...

HeyLight

Il turismo che cambia

Analisi e tendenze delle vacanze degli italiani

LEGGI

Personaggi

Özge Özpirinççi

Ozge Ozpirincci
La dama Gemma Galgani

Gemma Galgani
Veronica Gentili

Veronica Gentili
Elisabetta Franchi

Elisabetta Franchi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963