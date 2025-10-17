Tradimento, il finale (sorprendente) svelato: come e quando termina la serie di Canale 5 Il gran finale di Tradimento, tra colpi di scena, drammi inaspettati e nuovi inizi per i protagonisti della serie turca di Canale 5.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

La serie turca Tradimento sta per concludersi su Canale 5, e i fan non vedono l’ora di scoprire come finirà la storia dei protagonisti. Dopo settimane di intrighi, segreti e colpi di scena, la tensione è alle stelle: cosa accadrà a Güzide, Oylum e agli altri personaggi chiave? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul gran finale della serie di successo che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso.

Come finisce Tradimento: colpi di scena e drammi inaspettati

Se avete seguito la serie, sapete bene che non è mai il caso di dare nulla per scontato. Nel finale, la tensione raggiunge l’apice quando Tarik Murat Yenersoy viene finalmente smascherato per un crimine del passato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Grazie alle informazioni di Yeşim e al lavoro del team guidato da Tolga, Güzide ottiene le prove che collegano l’ex marito all’omicidio di un socio in affari. L’arresto di Tarik permette a Güzide di riavvicinarsi ad Ali Sezai Okuyan, ma la serenità dura poco: Tolga scopre di essere il padre di Can, il figlio di Oylum, e tenta un rapimento che finisce in tragedia. Durante lo scontro, İpek Okuyan spara accidentalmente a Tolga, provocandone la morte, mentre Selin e Oylum trovano conforto reciproco nel dolore.

Il gran finale: ricomposizione familiare e nuovi inizi

Il dramma non finisce qui. Yeşim, sopraffatta dai sensi di colpa per la morte di Burcu, decide di affidare la figlia Öykü a Güzide e poi cambia idea, ma il destino ha un ultimo colpo: Yeşim muore investita da un tram, lasciando un vuoto enorme in Ümit, suo socio e innamorato segreto. Un anno dopo, la famiglia Yenersoy si riunisce per il secondo compleanno di Can.

Güzide mantiene la promessa fatta a Yeşim, Oylum aspetta un altro figlio e l’armonia sembra finalmente tornata. Anche i rapporti tra gli altri personaggi si ricompongono: Ozan cresce sereno, Zeynep resta il pilastro della casa, e Oltan continua a prendersi cura di Selin. Infine, Güzide può vivere il suo amore con Sezai senza ostacoli, regalando ai fan un finale emozionante e ricco di speranza.

Quando va in onda l’ultima puntata di Tradimento

Per chi si chiede quando finirà Tradimento, la risposta è chiara: l’ultima puntata della serie turca è prevista il 28 novembre. Dopo una breve pausa e il ritorno in prima serata, i telespettatori potranno finalmente scoprire il destino dei loro personaggi preferiti, vivere gli ultimi emozionanti colpi di scena e salutare una delle serie tv più amate e seguite degli ultimi anni.

Potrebbe interessarti anche