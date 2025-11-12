Toy Story 5, Jessie al centro del caos tecnologico: il trailer svela quando esce e l'evoluzione della storia Il nuovo teaser trailer di Toy Story 5 svela la lotta tra i classici giocattoli e la tecnologia: Woody e Buzz pronti a difendere il loro mondo colorato e folle.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Disney+

CONDIVIDI

Dopo quasi 30 anni dal primo incredibile viaggio di Andy e dei suoi giocattoli, Pixar ha pubblicato il teaser trailer di Toy Story 5, in uscita a giugno 2026. In questo nuovo capitolo, Woody torna a riunirsi con i suoi amici giocattoli, nonostante il suo addio nel quarto film. Ma non vogliamo svelare troppo in questo piccolo paragrafo, quindi, se volete saperne di più, proseguite la lettura.

Toy Story 5: trailer, trama, cast e il ruolo di Jessie nel quinto capitolo del film d’animazione

Nelle scorse ore, Pixar ha rilasciato il primo teaser trailer di Toy Story 5, a quasi 30 anni dal film originale del 1995. Il trailer introduce Lilypad, il nuovo personaggio: un tablet a forma di rana, doppiato da Greta Lee ("Past Lives", "The Morning Show", "TRON: Ares"). Lilypad rappresenta il nuovo "antagonista": i vecchi giocattoli dovranno lottare per catturare l’attenzione della loro proprietaria, ormai troppo distratta dalla tecnologia. La trama resta in gran parte segreta, ma Tim Allen ha anticipato che si parlerà molto di Jessie e che ci sarà una scena iniziale memorabile con Buzz Lightyear. Il film è diretto da Andrew Stanton, con Kenna Harris come co-regista, e prodotto da Lindsey Collins. Stanton e Harris hanno definito il progetto "un viaggio esilarante e commovente" che esplora la reazione dei giocattoli al mondo tecnologico, lodando il contributo di Greta Lee nel ruolo di Lilypad.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel cast, invece, troviamo Andy/Bonnnie: Woody, Buzz, Jessie, Forky e altri personaggi storici, come Mr. Potato Head e Mrs. Potato Head, Rex, Slinky Dog, Bullseye e persino il peluche alieno, il tutto sulle note di Never Tear Us Apart degli INXS. Anche Conan O’Brien presta la voce a Smarty Pants, un giocattolo tecnologico per l’addestramento al vasino.

L’evoluzione del personaggio di Jessie in Toy Story

Come vi abbiamo accennato, Jessie avrà un ruolo importante in Toy Story 5, anche se non è stato specificato ancora in che modo. Per chi non lo sapesse, Jessie debutta in Toy Story 2 come bambola cowgirl della linea fittizia Woody’s Roundup. In passato era amata da una bambina, Emily, ma poi fu abbandonata e donata, sviluppando una profonda paura dell’abbandono e del "mettersi da parte". Nel film, la sua storia emerge nella canzone When She Loved Me, che mostra la sofferenza legata alla perdita dell’affetto. Inizialmente ostile verso Woody perché le ricorda il suo passato, Jessie alla fine accetta di unirsi a lui e agli altri giocattoli di Andy, riprendendo fiducia nell’amore e nella cura da parte dei bambini. In Toy Story 3, Jessie affronta la transizione verso Bonnie dopo che Andy cresce.

La separazione riaccende la sua paura di essere dimenticata, ma dimostra coraggio e determinazione, aiutando gli altri giocattoli a fuggire dal Sunnyside Daycare. In Toy Story 4, Jessie assume un ruolo di guida stabile: è il giocattolo preferito di Bonnie e riceve il distintivo da sceriffo da Woody, assumendo pienamente la leadership del gruppo. La sua evoluzione, quindi, è più che evidente: va quindi dalla paura dell’abbandono alla capacità di proteggere, guidare e prendersi cura degli altri.

Quando uscirà Toy Story 5?

Toy Story 5 arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 17 giugno 2026. Bisognerà attendere ancora un po’ ma, siamo sicuri che ne varrà la pena.

Potrebbe interessarti anche