Sal Da Vinci, dopo l'Eurovision conquista Disney: 'scippa' il ruolo a Bad Bunny in Toy Story 5 Dopo aver conquistato Sanremo e l'Eurovision, il cantante napoletano sbarca anche al cinema e con un film attesissimo: Toy Story 5. Ecco in quale ruolo

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Ormai è ufficiale: Sal Da Vinci è inarrestabile. Dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2026 e conquistato il quinto posto all’Eurovision Song Contest, sbarca al cinema per il film più atteso della Disney di quest’anno.

Sal Da Vinci sarà in Toy Story 5: ecco il ruolo del cantante

Il cantante napoletano è infatti entrato a far parte del cast dei doppiatori italiani di Toy Story 5, che vedremo al cinema a partire dal 18 giugno 2026. Nella versione americana, il suo personaggio è doppiato nientemeno che da Bad Bunny, la superstar della musica mondiale. Da noi, invece, si chiamerà "Pizza cu ‘e llente" (che in italiano vuol dire "pizza con gli occhiali").

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"Pizza cu ‘e llente" è un giocattolo misterioso e pieno di stile. Fa parte di un gruppo di vecchi giochi ormai dimenticati che si nascondono nella casetta di Blaze, la bambina protagonista di questa nuova avventura. La scelta di Sal Da Vinci appare molto adatta al ruolo: proprio come Bad Bunny, anche lui è riuscito a prendere la sua identità e il suo dialetto e a farli diventare una forza della natura, amata da tutti.

Ovviamente non mancheranno i doppiatori storici che ci accompagnano da una vita: Angelo Maggi farà sempre la voce di Woody, Massimo Dapporto sarà Buzz Lightyear, laria Stagni tornerà nei panni di Jessie, Luca Laurenti sarà di nuovo Forky. Accanto a loro, però, ci sono un sacco di volti nuovi (e voci decisamente famose); parliamo di: Katia Follesa, Federico Basso, Corrado Guzzanti, lo speaker radiofonico Gianluca Gazzoli e Jacqueline Luna Di Giacomo.

Cosa accadrà in Toy Story 5? Nuovi guai nel trailer finale

Ma cosa accadrà in Toy Story 5? Il trailer finale del film Disney Pixar, che trovate in fondo all’articolo, ci mostra che stavolta Woody, Buzz e gli altri dovranno vedersela con un nemico davvero moderno: Lilypad, un tablet di ultima generazione pronto a rubare l’attenzione di Bonnie. Sarà una lotta senza eguali, che porterà il gruppo a chiedere rinforzi. Soprattutto, il film ci farà riflettere su una domanda che oggi ci facciamo un po’ tutti: che fine fanno i vecchi giocattoli ora che i bambini hanno sempre in mano la tecnologia?

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