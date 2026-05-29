Toy Story 5, red carpet infuocato a Londra grazie alla reunion più attesa di sempre: premiere da lacrime
I due protagonisti di Toy Story 5, Tom Hanks e Tim Allen, riuniti con i loro personaggi in carne ed ossa sul red carpet: un evento che ha fatto impazzire i fan
Il cast di Toy Story si è ritrovato a Londra per la premiere del attesissimo Toy Story 5, in uscita nei cinema il 19 giugno. Si è trattato di un evento speciale, tenutosi all’Odeon Luxe Leicester Square, non solo per l’apparizione dei protagonisti del film sul red carpet, ma anche per la presenza di piccoli giornalisti, che hanno potuto intervistare le star di Hollywood con le loro domande.
Toy Story 5, sul red carpet la reunion che ha fatto impazzire i fan
Oltre ai pilastri storici Tom Hanks (che interpreta Woody), Tim Allen (che è Buzz Lightyear) e Joan Cusack (Jessie), sul tappeto rosso c’erano anche il regista Andrew Stanton e la nuova arrivata Greta Lee. Il momento più emozionante per i fan della saga è stata però la reunion tra Tom Hanks, Tim Allen e i due personaggi da loro interpretati in Toy Story, che hanno fatto la loro apparizione sul red carpet, regalando ai presenti un momento unico ed indimenticabile.
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In Toy Story 5 c’è "la scena più straziante di tutta la saga"
In questo nuovo capitolo, la piccola Bonnie (che ora ha otto anni) riceve il suo primo smartphone. Come succede a molti bambini, finisce per passare troppo tempo davanti allo schermo, scatenando il panico e la tristezza dei suoi storici giocattoli. Tom Hanks ha rivelato, ai microfoni di The Hollywood Reporter, che il film affronta temi molto attuali e contiene una delle scene più commoventi di tutta la saga: "C’è un momento davvero straziante: la bambina ci rimane malissimo per alcuni messaggi che riceve sul telefono, senza capire cosa abbia fatto di sbagliato. Mostrare una situazione del genere in un film per bambini è un’idea molto coraggiosa e azzeccata per i tempi in cui viviamo."
L’attore ha poi scherzato sulle sorprese che il regista ha riservato nel film, come l’incredibile apparizione di ben 500 Buzz Lightyear contemporaneamente. Anche Tim Allen si è detto entusiasta di mostrare un nuovo lato di Buzz e ha lodato la scelta di Pixar e Disney di affrontare il tema della dipendenza digitale: "Sia la Pixar che la Disney sono aziende tecnologiche, e trovo ammirevole il fatto che abbiano deciso di guardarsi allo specchio e analizzare questo fenomeno." sono state le parole dell’attore.
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