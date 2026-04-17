Toy Story 5 è già un successo sul web, uno scontro acceso crea il disagio: la tecnologia vincerà? La Disney ha svelato il primo trailer di Toy Story 5 a porte chiuse, durante il CinemaCon di Las Vegas, e ciò che accade mette in allarme tutti i noti giocattoli

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Arrivano nuove anticipazioni su Toy Story 5, il prossimo capitolo della celebre saga Disney in uscita quest’anno, e annunciano uno scontro tra un amato protagonista e il nuovo nemico. Giovedì è stata la giornata clou per la Disney al CinemaCon, visto che lo studio ha offerto un’anteprima di diversi film di grande successo in arrivo prossimamente nelle sale.

Cosa succede nel primo trailer di Toy Story 5

In particolare, è stato svelato (solo per i presenti in sala) il primo trailer ufficiale di Toy Story 5, in cui la cowgirl Jessie (Joan Cusack) si scontra con il nuovo nemico, Lilypad (Greta Lee), un tablet di ultima generazione con idee ben precise su cosa significhi il miglior modo di giocare per la loro bambina, Bonnie. Questa nuova minaccia tecnologica getta i giocattoli in una crisi esistenziale, poiché vengono messi da parte a favore del fascino ipnotico dello schermo.

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Rimasta sola nella stanza, fuori dalla vista di Bonnie e dei suoi genitori, Jessie dice a Lilypad: "Nostra figlia deve imparare a farsi degli amici, e il tuo schermo non aiuta di certo". Il tablet risponde: "Se è di amici che ha bisogno, allora mettilo giù", e invia richieste di amicizia a tutti i compagni di corso di danza di Bonnie. Jessie ribatte: "Quello non è un amico, un vero amico sarebbe qui", e la situazione si fa tesa. Quando Bonnie irrompe nella stanza, felicissima di aver fatto "amicizie" online, la realtà si abbatte sul gruppo di vecchi giocattoli. "Estinzione, non di nuovo!" si lamenta Rex il dinosauro.

Torna il duo iconico di Tom Hanks e Tim Allen

Le star del franchise Tom Hanks e Tim Allen – rispettivamente voci di Woody e Buzz Lightyear – sono salite sul palco per parlare di Toy Story 5, che uscirà il 19 giugno, quasi 31 anni dopo l’uscita del primo film che ha dato inizio a una nuova era dei lungometraggi d’animazione in computer grafica 3D. Il film ripropone una domanda fin troppo familiare: qual è lo scopo di un giocattolo quando l’infanzia è sempre più dominata dagli schermi? Nel trailer, Woody (ora calvo e con indosso un poncho) e Buzz si riuniscono per salvare Bonnie dal suo nuovo tablet intelligente Lilypad. Si alleano con Jessie, Forky, Slinky Dog, Hamm, Trixie e un esercito di Buzz Lightyear per impedire alla tecnologia di prendere il sopravvento sulla vita dei bambini.

Il film è co-diretto da Andrew Stanton, veterano di Toy Story, insieme a Kenna Harris ( Ciao Alberto ), e vedrà ancora una volta le musiche di Randy Newman.

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