Toy Story 5, colpo di scena romantico: il nuovo poster spoilera il matrimonio di un protagonista

Il nuovo poster di Toy Story 5 spoilera un matrimonio per uno dei giocattoli protagonisti del film: chi è e tutte le anticipazioni

Toy Story 5, spoiler bomba: il nuovo poster rivela il matrimonio di uno dei protagonisti
Disney

Manca sempre meno all’uscita di Toy Story 5: l’attesissimo quinto capitolo della saga Disney arriverà nei cinema il 17 luglio, il che ci annuncia che, nel corso delle prossime settimane, saranno tanti gli spoiler che arriveranno sul film. Uno, in realtà, arriva grazie al nuovo poster e addirittura ci annuncia un matrimonio.

Un matrimonio in Toy Story 5? Lo spoiler arriva dal nuovo poster

Woody e Buzz stanno per tornare in azione in quella che si prospetta un’avventura al passo coi tempi, anche in fatto di giocattoli, ma non saranno soli in questa nuova sfida e il nuovo poster di Toy Story 5 lo conferma. Nell’immagine pubblicata da Pixar, vediamo una Bonny ormai cresciuta ma di spalle, perché il focus è sullo zaino che porta e nel quale sono stipati tutti i ben noti giocattoli (più qualche new entry). Ad attirare l’attenzione è però Forky, un giocattolo che Bonny ha inventato partendo da una forchetta. Il simpatico personaggio, infatti, non è da solo ma è con sua moglie. Ebbene sì: nel poster, Bonny e la sua dolce metà sono vestiti da sposi, lui con tanti di cilindro in testa, lei con abito bianco e velo.

Un nuovo nemico per gli amati protagonisti

L’immagine ci spoilera, insomma, che c’è stato o ci sarà un matrimonio, e che probabilmente assisteremo anche al grande evento durante la visione di Toy Story 5. Tutta la storia sarà sicuramente spiegata nel corso del film, che avrà anche un altro nuovo protagonista: Lilypad. Si tratta di un tablet giocattolo che, a quanto pare, darà del filo da torcere ai nostri protagonisti. Cosa che, d’altronde, è intuibile anche dallo stesso poster, in cui Lilypad appare in primo piano e con lo sguardo di chi ha qualcosa di losco in mente. Cosa, tuttavia, non ci è dato dirlo, visto che lo scopriremo soltanto all’uscita del film, al cinema, il 17 giugno. Intanto, è possibile recuperare o rivedere tutti i precedenti capitoli di Toy Story in streaming su Disney+.

