Toy Story 5 davvero "verso l'infinito e oltre": previsto un debutto al Box Office da oltre 150 milioni
La nuova avventura dei giocattoli di casa Pixar sfonderà, secondo le previsioni, il muro delle tre cifre già nel primo weekend di programmazione
Nei soli Stati Uniti è previsto un weekend di debutto per Toy Story 5 da oltre 150 milioni di dollari. Un debutto, per la nuova avventura dei giocattoli di casa Pixar, che potrebbe superare tutte le ultime uscite al cinema per Disney, comunque molto remunerative. Del resto, se Zootopia 2 e Inside Out 2 avevano registrato rispettivamente 100 e 154 milioni al primo weekend di programmazione, con quota 1.8 e 1.6 miliardi di dollari al termine del loro percorso in sala, aspettarsi anche di meglio per uno dei "gioielli della corona" della casa di Topolino è più che legittimo.
Debutto col botto per Toy Story 5 al cinema: previsti 150 milioni di dollari nel primo weekend
Se le premesse delle prenotazioni dovessero confermarsi, Toy Story 5 polverizzerà i record stabiliti dai precedessori Toy Story 4 (120 milioni) e Toy Story 3 (110 milioni) al proprio weekend di debutto. Ciò lo renderebbe l’esordio cinematografico più remunerativo per un film del franchise, che quest’anno compie 31 anni. Si piazzerebbe in cima a tutti i box office domestici di quest’anno, battendo anche Super Mario Galaxy che si era fermato a 131.7 milioni di dollari.
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Previsioni rosee anche per l’estero, dove il film è in predicato di incassare altri 135 milioni di dollari nei primissimi giorni di programmazione, per un totale di circa 275 milioni di dollari. Ciò andrebbe subito a coprire il budget di produzione, stimato in su per giù 250 milioni di dollari. Il budget più alto non solo rispetto a ogni altro film del franchise, ma il più alto in assoluto per la Pixar e tra i maggiori di sempre per quanto riguarda i film di animazione.
Incassi passivi da oltre 1 miliardo annuale
Toy Story 5 arriva nei cinema a distanza di 7 anni dal precedessore, che aveva incassato globalmente circa 1 miliardo di dollari. L’intero franchise ne ha incassati 3, ma genera annualmente introiti passivi per un altro miliardo di dollari grazie al merchandising, ai diritti e ai prodotti correlati. Del resto, la saga di Toy Story siede stabilmente tra i film più cercati e streammati sulla piattaforma di Disney+, con oltre 2 miliardi di ore di riproduzione totali.
Tom Hanks, Tim Allen e Joan Cusack riprendono i rispettivi ruoli di Woody, Buzz Lightyear e Jessie, doppiati da noi da Angelo Maggi (che ha ereditato il ruolo da Tom Hanks), Massimo Dapporto e Ilaria Stagni. Federico Basso e Katia Follesa presteranno invece la voce alle new entry LilyPad, antagonista del film, e di Smarty Pants. Toy Story esce al cinema il 18 giugno 2026.
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