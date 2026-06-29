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Toy Story 5: dominio totale al botteghino, delusione Supergirl. Il box office di ieri 28 giugno 2026

Nonostante il caldo azzeri le sale, Woody e Buzz resistono in vetta. Supergirl esordisce, Obsession non si ferma: l'estate del cinema non molla la presa.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Il caldo record che sta investendo l’Italia e tutta Europa non risparmia nemmeno le sale cinematografiche: il box office di ieri 28 giugno 2026 ha segnato un lieve calo (cosa normale, dato che le persone cercano un po’ di fresco). Eppure, tra i dati ci sono sorprese che raccontano un’estate comunque vivace. Toy Story 5 continua a dominare senza rivali, ma l’esordio di Supergirl, non brilla molto. Ecco cosa ci dice davvero la classifica di questa settimana.

Toy Story 5 è un treno senza freni, Supergirl non benissimo: il box office di ieri 28 giugno 2026

38° (anche 40°) e sentirli tutti. Cosa si desidera di più quando un’aria così opprimente soffoca tutti in una morsa che non lascia scampo? Eppure, nessuno si arrende, anzi si affrontano le cose ‘di petto’. C’è chi corre in montagna per ripararsi dal grande caldo e chi, invece, corre al cinema per guardare le ultime novità, tra un’ondata di afa e l’altra. Nel week-end 25-28 giugno 2026, in testa alla classifica resta Toy Story 5, che incassa 1.658.507 euro nel fine settimana, pur registrando un calo del 47% rispetto alla settimana precedente. Il film raggiunge così un totale di 5.850.007 euro dal debutto del 18 giugno. Al secondo posto debutta Supergirl, che esordisce con 630.445 euro in 404 sale, mentre al terzo si piazza Disclosure Day con 493.450 euro, con un totale che sale a 4.081.648 euro. In quarta posizione troviamo Obsession, che incassa 165.017 euro e raggiunge un totale di 4.714.074 euro avvicinandosi sempre di più alla soglia dei 5 milioni. Subito dietro, in quinta posizione, Scary Movie raccoglie 133.643 euro e sale a 3.953.522 euro complessivi. La sesta posizione è occupata da Backrooms, che incassa 84.563 euro e arriva a 4.673.400 euro totali. In settima posizione debutta Jackass: Best and Last con 60.771 euro, mentre in ottava posizione il film italiano Piccolo miracolo ottiene 60.301 euro al debutto.

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In nona posizione, troviamo Michael, il biopic incassa 50.723 euro e porta il suo totale a 25.408.229 euro. Chiude la top 10 Ricchi da morire – Delitti in famiglia con 50.623 euro e un totale di 230.547 euro dal 17 giugno. Fuori dalla top 10, Cos’è l’amore, che si ferma all’undicesimo posto con 44.593 euro, seguito da Good Luck, Have Fun, Don’t Die al dodicesimo con 31.970 euro e da Kontinental ’25 al diciassettesimo con 17.846 euro.

La Top 10 completa del Box Office italiano

Ecco la Top 10 completa del Box Office, con i rispettivi incassi:

  • Toy Story 5 – € 5.850.007
  • Disclosure Day – € 4.081.648
  • Supergirl – € 633.124
  • Obsession – € 4.714.074
  • Scary Movie – € 3.953.522
  • Backrooms – € 4.673.400
  • Piccolo Miracolo – € 60.301
  • Michael – € 25.408.229
  • Ricchi da morire – Delitti in famiglia (How to Make a Killing) – € 230.547
  • Jackass: Best and Last – € 60.771

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