A distanza di 6 anni da Toy Story 4, ecco un’inedita immagine promozionale del capitolo 5 della saga Disney Pixar, in arrivo al cinema il prossimo 19 giugno. Non solo vediamo i protagonisti Buzz Lightyear e Woody il Cowboy, ma anche la villain della pellicola, il tablet Lilypad, assieme al nuovo design di Bonnie, apparsa decisamente cresciuta rispetto a quanto visto nel precedente film. Vi lasciamo in calce all’articolo il post di USA Today con l’immagine inedita da Toy Story 5.

Quanto è cresciuta Bonnie nella nuova immagine di Toy Story 5, in uscita al cinema il 19 giugno

Rispetto a come l’avevamo lasciata in Toy Story 4, Bonnie sembra decisamente cresciuta e lo possiamo notare con chiarezza dall’immagine diffusa da USA Today (che vi lasciamo in calce all’articolo). La ragazzina, apparsa assieme alla madre, sembra preferire giocare, come molti altri bambini, con un tablet piuttosto che con i giocattoli tradizionali. Nell’immagine si vedono Woody e Buzz Lightyear che osservano Bonnie dall’interno di un armadio, chiaramente preoccupati all’idea di essere rimpiazzati da Lilypad, che incarnerà il ruolo di villain nella pellicola in arrivo al cinema a metà di quest’anno.

Toy Story 4 si chiudeva con la separazione di Buzz e Woody, con quest’ultimo che sceglieva di diventare un "giocattolo smarrito". Come quindi i due si siano riuniti è un mistero che con tutta probabilità scopriremo all’inizio del film. La Pixar sembra puntare molto su questo franchise, usandolo come strumento di rilancio dopo il difficoltoso periodo della pandemia da Covid-19. Durante la presidenza di Bob Chapek, infatti, Disney ha deciso di rafforzare l’offerta streaming di Disney+ inviando i nuovi film dello studio sulla piattaforma, sia come parte del servizio "Premier Access", sia come titoli gratuiti per gli abbonati. Da allora al box office i film dello studio hanno faticato, ma con Elemental, prima, e con Inside Out 2, poi, sembra vedersi la luce alla fine del tunnel. Toy Story 5 sarà la vera cartina tornasole per capire se Pixar ha effettivamente superato la crisi o meno.

Di cosa parla la trama di Toy Story 5 e quando esce al cinema

Toy Story 5 introdurrà Lilypad, un tablet intelligente ad alta tecnologia e a forma di rana, doppiato da Greta Lee (TRON: Ares), che renderà il lavoro di Buzz, Woody, Jessie e del resto della banda esponenzialmente più difficile. Non si tratterà comunque dell’unica villain della pellicola, poiché vari rumor parlano della presenza di un esercito di Buzz malvagi.

Tom Hanks tornerà a prestare la voce al cowboy Woody, mentre Tim Allen riprenderà il servizio intergalattico nei panni di Buzz Lightyear. Risentiremo anche Joan Cusack come la vivace cowgirl Jessie e Tony Hale come il giocattolo artigianale Forky. Toy Story 5, che uscirà al cinema in tutto il mondo il prossimo 19 giugno, sarà diretto dal premio Oscar Andrew Stanton (Wall-E, Alla ricerca di Nemo e Alla ricerca di Dory) e co-diretto da Kenna Harris.

