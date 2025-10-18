Ilary Blasi, la bordata di Francesco Totti: "La maglia ‘Sei unica’ non era per lei”. La verità svelata 23 anni dopo Francesco Totti rompe il silenzio e lancia una frecciata a Ilary Blasi: ecco la rivelazione inedita sulla maglietta ‘Sei unica’ mostrata nel derby del 2002.

Francesco Totti torna a parlare e questa volta punge direttamente la sua ex moglie, Ilary Blasi. Intervistato da Luca Toni per Prime Video Sport, l’ex capitano della Roma ha raccontato come sta vivendo la sua vita attuale, tra impegni legali e questioni professionali, lanciando quella che è stata percepita come una vera e propria frecciata alla sua ex moglie.

Il loro matrimonio, durato vent’anni, è stato uno dei più seguiti in Italia: momenti pubblici memorabili, tre figli e gesti plateali e iconici come la maglietta con la scritta "Sei unica", mostrata da Totti dopo un gol nel derby del 2002. Oggi, però, il ‘10’ romano propone una rilettura sorprendente di quel gesto, chiarendo che la destinataria non era Ilary, ma la curva dei tifosi della Roma.

Totti svela la verità sul gesto "Sei unica"

Durante l’intervista, Luca Toni ha mostrato a Totti la famosa foto della maglietta. L’ex capitano ha smontato una convinzione diffusa, spiegando che la dedica non era per la sua allora fidanzata Ilary Blasi, ma per i tifosi della curva giallorossa: "Pensavo a come potermi esprimere dopo un gol. A chi era riferito quel ‘sei unica’? Alla curva, ai tifosi della Roma, ma la curva in particolare…". Spiazzato dalla rivelazione, Toni gli ha fatto notare che fino ad allora tutti conoscevano un’altra versione, ma Totti ha ribadito:

"Dicono che era una dedica a qualcun altro? Questo sarà un pensiero degli altri, ma io ti dico che quel messaggio era indirizzato alla curva. Ora però se dovessi rifarla, mi metterei più dritto, per far capire meglio a chi era riferita quella maglia. Non mi girerei verso la tribuna."

La prima versione raccontata nel documentario Netflix

Fino ad allora Totti aveva dato un’altra versione di quell’esultanza. Nel 2020, nel documentario Netflix dedicato alla sua carriera, l’ex ‘Pupone’ descrisse il momento con un tono più romantico e personale: "Dissi a Ilary: vieni pure te a vedere il derby dal vivo. Con i miei amici decisi di scrivere la frase ‘Sei unica’ anche se non eravamo mai usciti insieme e non c’era mai stato un bacio. Il sabato sera la sorella mi scrive che Ilary forse non poteva venire. Non dormii tutta la notte e pensai che il destino era contro… Alle 13.30 della domenica Ilary mi scrisse ‘sono sul treno e sto venendo a vedere la partita’. Zompai sul letto come un bambino… Durante la partita ero determinato a fare gol e mostrare la maglia… ." In quel racconto, il gesto aveva un significato sentimentale e personale, legato all’inizio della loro storia d’amore. È probabile che, dopo il dolore della separazione, Totti abbia deciso di rivedere quell’episodio, dandogli un’interpretazione differente.

Totti e Ilary Blasi: la separazione e le recenti tensioni familiari

Francesco Totti e Ilary Blasi sono stati insieme per vent’anni, probabilmente la coppia di vip più amata dei primi due decenni del nuovo millennio. Dalla loro unione sono nati tre figli: Cristian (2005), Chanel (2007) e Isabel (2016).

Il matrimonio è finito nel 2022, dopo 17 anni, con sospetti reciproci di tradimento: secondo Ilary, la relazione tra Francesco e Noemi Bocchi sarebbe stata la causa scatenante, mentre Totti sostiene di aver scoperto prima i presunti tradimenti della moglie (che ora ha un nuovo compagno: Bastian Muller). Attualmente è in corso un duro contenzioso legale per il divorzio.

Negli ultimi giorni si è parlato anche di tensioni familiari: una presunta lite tra Totti e sua figlia Chanel, che parteciperà a Pechino Express 2026 contro il parere del padre. Secondo le indiscrezioni, Ilary avrebbe appoggiato la figlia nella scelta di partecipare al reality, alimentando ulteriormente le tensioni tra l’ex coppia.

