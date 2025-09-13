Totti esagera per i tre anni d'amore con Noemi Bocchi: suite extra-lusso e regalo preziosissimo (con polemiche) Tra suite da sogno, dettagli romantici e un regalo di lusso, Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno celebrato il loro terzo anniversario con una serata da veri protagonisti.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Sono passati tre anni dall’inizio della storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi e, per l’occasione, la coppia ha deciso di concedersi una serata unica. Una ricorrenza importante che non poteva passare inosservata, soprattutto per chi, come loro, ama condividere i momenti più belli anche sui social.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: un soggiorno esclusivo per l’anniversario

Per festeggiare, Totti ha scelto una cornice davvero d’eccezione: il Rome Cavalieri A Waldorf Astoria Hotel, uno degli indirizzi più prestigiosi della capitale. Non una semplice stanza, ma la Penthouse Suite, un ambiente che offre opere d’arte firmate, terrazza privata con jacuzzi e un panorama spettacolare sui tetti di Roma. Un vero sogno a occhi aperti, che Noemi ha immortalato in diverse storie Instagram. Non tutti però hanno apprezzato questa ostentazione di lusso: alcuni utenti sui social hanno commentato in modo critico, sottolineando come una simile spesa possa risultare eccessiva in un periodo difficile per tante famiglie: "Certo che questi hanno proprio soldi da sprecare eh?" ha scritto un utente, "Alla faccia del lusso, qui siamo proprio ad un altro livello" ha detto un altro. Qualcuno è stato anche più diretto: "Non capisco il perché di tutta questa ostentazione, che hanno da dimostrare esattamente?".

Atmosfera romantica

La stanza era stata preparata nei minimi dettagli, con palloncini rossi a forma di cuore e un’enorme scritta "Love" ad accogliere la coppia. Dopo l’arrivo, i due si sono goduti una cena intima, con un menu curato e un dolce finale che ha colpito tutti: un dessert a forma di cuore con la dedica "Buon anniversario", arricchito da frutta fresca. Un gesto che avrà reso la cena ancora più memorabile.

Il regalo da capogiro

Non poteva mancare la sorpresa più attesa: il dono scelto da Totti per la sua compagna. Come mostrato da Noemi, si tratta di un accessorio Hermès racchiuso nella celebre scatola arancione. Il contenuto resta avvolto nel mistero, ma è certo che il valore sia all’altezza dell’occasione. Un pensiero di lusso, perfettamente in linea con il resto dei festeggiamenti. Anche in questo caso, non sono mancati commenti ironici e critiche sul web: se da un lato molti hanno applaudito la generosità e il romanticismo di Totti, dall’altro alcuni hanno parlato di gesto "Fuori dalla realtà".

Un legame sempre più forte

Dal 2022, anno in cui hanno reso ufficiale la loro relazione, i due sono apparsi sempre più affiatati. Viaggi, eventi mondani e momenti di vita quotidiana condivisi online hanno mostrato una complicità che continua a crescere. Le immagini dell’anniversario non hanno fatto che confermare quanto la loro storia sia ormai solida e quanto entrambi siano intenzionati a guardare avanti insieme. Tre anni dopo il primo incontro, Totti e Noemi hanno scelto di celebrare con una serata che ha racchiuso romanticismo, esclusività e attenzione ai dettagli. Un anniversario che ha fatto sognare i fan e che resterà tra i ricordi più preziosi della coppia, nonostante le critiche di chi vede in tutto questo un lusso eccessivo.

