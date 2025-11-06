Totti-Ilary, anche la gelosia di Noemi Bocchi ha incrinato il rapporto con Chanel: il retroscena
Stando ad alcune indiscrezioni ci sarebbero sempre più tensioni tra l’ex capitano della Roma e la figlia, pronta a sbarcare a Pechino Express: perché
Non è un momento facile per Francesco Totti e Chanel. Stando ai recenti rumor, infatti, padre e figlia sarebbero ai ferri corti in seguito alla decisione di Chanel di sbarcare a Pechino Express e intraprendere una carriera televisiva, proprio come la madre Ilary Blasi. L’ex capitano della Roma non avrebbe preso bene questa scelta e, secondo le ultime indiscrezioni, anche Noemi Bocchi e la sua ‘gelosia’ avrebbero giocato un ruolo fondamentale. Scopriamo perché e tutti i dettagli.
Totti, il rapporto tesissimo con la figlia Chanel: cos’è successo
All’interno del mondo del gossip e della cronaca rosa nelle ultime settimane si è parlato a lungo di alcune presunte tensioni tra Francesco Totti e la figlia Chanel, nata nel 2007 dal matrimonio con Ilary Blasi. All’origine delle incomprensioni ci sarebbe stata la scelta di Chanel che, a 18 anni compiuti, ha accettato l’offerta di Sky per prendere parte alla prossima edizione di Pechino Express insieme al suo amico d’infanzia Filippo Laurino (figlio della manager di Ilary Blasi) nella coppia de ‘I Raccomandati’. Si è ampiamente discusso della reazione del ‘pupone’ che, stando ai rumor, non avrebbe approvato la decisione della figlia di intraprendere una carriera televisiva come la madre. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, tuttavia, il rapporto tra padre e figlia si sarebbe incrinato anche a causa dell’attuale compagna di Totti, Noemi Bocchi.
La gelosia di Noemi Bocchi e il ruolo di Ilary Blasi: il retroscena e la situazione
La presunta gelosia di Noemi Bocchi avrebbe non solo portato Francesco Totti al clamoroso dietrofront sulla maglietta ‘6 Unica!’ sfoggiata dopo un gol nel derby con la Lazio del 2002 (l’ex capitano della Roma ha rivelato che la storica scritta sarebbe stata dedicata alla curva della Roma, e non a Ilary Blasi come tutti hanno pensato per oltre vent’anni), ma anche alle nuove tensioni familiari. Oggi parla infatti di una "cieca gelosia" nei confronti dell’ex moglie del compagno: "Pare infatti che l’ex campione non possa nemmeno pronunciare il nome Ilary senza procurare irritazione nell’attuale fidanzata", ma non è tutto. Stando a quanto rivelato dal magazine, infatti, Noemi sarebbe "gelosa anche del passato familiare di Francesco". Questa tensione avrebbe portato ancora più gelo nei rapporti tra Totti e la figlia Chanel (da sempre legatissima alla madre Ilary) anche oltre la scelta ‘televisiva’ della giovane. Gli equilibri, insomma, sembrerebbero essere a dir poco precari e, al di là delle battaglie giudiziare e del chiacchierato ‘affido condiviso’ dei Rolex, la separazione tra Totti e Ilary Blasi potrebbe fare discutere ancora a lungo.
