Totti-Ilary Blasi, archiviata l’indagine per abbandono di minore. Lo sfogo della conduttrice: “La legge non è uguale per Totti” Il gip ha stabilito che la figlia non sarebbe mai stata sola o in pericolo, prosciolta anche Noemi Bocchi: si tratta di una delle 15 cause intentate da Ilary

Il divorzio più chiacchierato d’Italia sembra non avere fine. Dopo la separazione di quasi quattro anni fa, infatti, Francesco Totti e Ilary Blasi continuano a fare discutere, anche e soprattutto in tribunale. La battaglia legale tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice è arrivata a un nuovo punto di svolta nella giornata di ieri, quando il gip ha deciso di archiviare le indagini per abbandono di minore a carico del ‘pupone’. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Ilary Blasi e la denuncia per abbandono di minore: Francesco Totti e Noemi Bocchi prosciolti

I fatti risalgono all’autunno del 2024, quando Ilary Blasi – impegnata in aula alle porte del divorzio con Francesco Totti – denunciò l’ex marito di avere lasciato da sola la figlia Isabel il 26 maggio del 2023 nell’appartamento di Roma nord, dove l’ex capitano della Roma viveva con Noemi Bocchi. Ieri è arrivata la decisione del giudice, che ha stabilito come la piccola Isabel non sarebbe mai stata né sola né tantomeno in pericolo in compagnia dei figli di Noemi e di una babysitter. Archiviate dunque le indagini per abbandono di minore, si chiude un altro dei (tantissimi) capitoli che stanno scandendo la lunga battaglia legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Quest’ultima, come prevedibile, non ha preso affatto bene la notizia della decisione del gip.

Il commento di Ilary e le prossime ‘tappe’ della battaglia legale con Totti

"La giustizia non è uguale per tutti? La giustizia non è uguale per Totti" si è sfogata Ilary Blasi, commentando ironicamente sui social la decisione del giudici di archiviare le indagini per abbandono di minore a carico di Francesco Totti. Anche l’avvocato della prossima conduttrice del Grande Fratello VIP ha dichiarato: "Una decisione che non capisco. Non ritengo corretta l’argomentazione giuridica. È errata la ricostruzione del fatto. Valuterò con la mia cliente quali azioni intraprendere. Il fatto certo è che una bambina di sei anni è stata lasciata da sola e si è fatto di tutto per nasconderlo. Mi chiedo se l’indagato non fosse stato Totti cosa sarebbe accaduto". La denuncia per abbandono di minore era solo una delle ben 15 cause intentate da Ilary Blasi, che sta adottando una strategia legale a dir poco aggressiva; a novembre, inoltre, si scriverà un altro capitolo della surreale ‘saga’ e della disputa sugli orologi Rolex.

