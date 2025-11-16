Totti e Noemi Bocchi traslocano: nuova casa nel complesso esclusivo con Fiorello e Bonolis Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno scelto la nuova casa e sarà un complesso esclusivo, tanti i vip come nuovi vicini.

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Totti e Noemi Bocchi traslocano. La notizia, che circolava da settimane nelle zone residenziali della Capitale, ora trova conferme sempre più solide. Dopo tre anni trascorsi nell’elegante attico di piazza Stefano Jacini, nel cuore di Roma Nord, la coppia avrebbe deciso di cambiare casa e voltare pagina. Una scelta maturata al termine di un periodo tutt’altro che sereno, segnato da incomprensioni con il proprietario dell’immobile e da un clima via via più teso, mentre sullo sfondo restano le complesse vicende giudiziarie legate alla separazione di Francesco Totti da Ilary Blasi.

Totti e Noemi Bocchi traslocano, i retroscena della decisione

Secondo quanto riferito da fonti vicine alla coppia, la decisione del trasloco sarebbe ormai definitiva. Il Messaggero ha ricostruito i passaggi principali della vicenda: tutto avrebbe avuto origine da un problema di infiltrazioni d’acqua e dalle conseguenti spese straordinarie che l’ex capitano della Roma avrebbe sostenuto per riparare i danni. Parte di quelle somme sarebbe stata sottratta dal canone mensile come compensazione, elemento che avrebbe provocato la reazione dell’avvocato del proprietario. Da qui, una serie di contestazioni incrociate: da un lato Totti, convinto di aver affrontato costi dovuti a problemi strutturali; dall’altro il locatore, che ritiene l’appartamento utilizzato in modo improprio e chiede il pagamento di mensilità arretrate. Una situazione che, pur non essendo sfociata in una causa civile, evidenzia un rapporto ormai compromesso.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La nuova casa in un complesso esclusivo con tanti vip

Nel frattempo arriva la conferma più attesa sulla nuova dimora dell’ex capitano romanista. Sempre più indiscrezioni indicano che Totti e Noemi Bocchi traslocano rimanendo nella stessa area di Roma Nord, a breve distanza dal loro attico di Vigna Clara. Il Corriere dello Sport ha rivelato che la scelta sarebbe ricaduta su un esclusivo comprensorio in zona Farnesina, noto per privacy, sicurezza e vicinanza allo Stadio Olimpico, luogo simbolo della carriera del fuoriclasse giallorosso. Una zona che ospita da anni numerosi personaggi dello spettacolo e della cultura, da Paolo Bonolis a Fiorello, passando per Renato Zero, Amadeus, Renzo Piano, Barbara D’Urso, Asia e Dario Argento, fino a Ridley Scott.

La formula scelta non sarebbe un affitto tradizionale, ma un rent to buy, soluzione che permette di abitare l’immobile con la possibilità di acquistarlo in futuro a un prezzo già concordato. Una decisione che lascia intendere la volontà della coppia di stabilizzarsi dopo mesi difficili, segnati anche dall’estenuante causa di separazione di Totti, ancora impegnato tra contestazioni economiche, accuse reciproche e la gestione della vita familiare con i tre figli.

Potrebbe interessarti anche