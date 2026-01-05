Francesco Totti e Noemi Bocchi, fuga d’amore in Malesia: il viaggio da sogno (che mette a tacere le polemiche)
L'ex calciatore e la compagna sono volati nel paese asiatico dopo il capodanno a Dubai. Ma non si arrestano i rumors sui presunti messaggi inviati a Francesca Tocca.
Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno deciso di iniziare il 2026 all’insegna dei viaggi e del relax. Dopo il Capodanno trascorso a Dubai, la coppia è infatti volata in Malesia, dove l’ex capitano della Roma è stato accolto come una star dal principe reggente. Nel frattempo, però, proseguono le indiscrezioni sui presunti messaggi inviati da Totti alla ballerina Francesca Tocca. E anche se il gossip lanciato da Diva e Donna non è stato confermato da altre fonti, la scelta di passare le vacanze lontano dall’Italia potrebbe non essere casuale. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.
Totti e Noemi Bocchi, il viaggio in Malesia dopo le polemiche
Il nuovo anno di Francesco Totti e Noemi Bocchi è cominciato tra i grattacieli e il lusso di Dubai, meta ormai abituale per moltissimi vip durante le festività. Da lì, come dimostrano le immagini condivise sui social anche dalla coppia, i due hanno proseguito il viaggio verso la Malesia. Nel paese del sud-est asiatico l’ex capitano della Roma è stato ospite del principe reggente Tunku Ismail Sultan Ibrahim, che lo ha ricevuto a cena e gli ha fatto visitare le strutture sportive di Johor, sottolineando la sua stima per il campione del mondo 2006. Durante l’incontro, Totti ha anche incontrato i figli del principe, firmando maglie e gadget e posando con loro per alcune foto ufficiali poi condivise online.
Parallelamente, Noemi ha documentato il viaggio nelle sue storie Instagram, tra scatti dallo stadio di Johor, momenti di relax e outfit parecchio apprezzati online. E nelle ultime ore è anche apparsa qualche foto direttamente dal mare cristallino della Malesia (ma la località esatta non è stata rivelata). Tutti dettagli, insomma, che tendono a confermare l’immagine di una coppia affiatata e stabile. Rimandando al mittente le ultime voci su una possibile crisi in atto.
Il gossip su Francesca Tocca e il silenzio di Totti e Noemi
Negli ultimi giorni ha fatto discutere l’indiscrezione pubblicata dal settimanale Diva e Donna, secondo cui l’ex numero 10 giallorosso avrebbe contattato in privato Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici ed ex moglie di Raimondo Todaro. Secondo questa ricostruzione, Totti avrebbe inviato più messaggi diretti per ‘conoscerla meglio’, senza però ottenere alcuna risposta: la ballerina avrebbe infatti visualizzato ma scelto di non replicare, lasciando la conversazione a senso unico.
Al momento, però, non esistono screenshot o conferme ufficiali. E il viaggio romantico in Malesia sembrerebbe smentire categoricamente l’ipotesi di una crisi di coppia. Totti e Noemi non hanno risposto nel merito, dunque, ma hanno lasciato che fossero i loro profili social a parlare (chiaramente) per loro.
